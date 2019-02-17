Российский флаг над собором: кто взял Солсбери

В британском Солсбери неизвестные вывесили огромный российский государственный флаг на строительные леса вокруг собора Девы Марии. Как сообщает Salisbury Journal, триколор размером 10x7 м был поднят на собор ночью, под покровом тьмы, передает НСН.

Утром, в 8:30 утра по Гринвичу, служители собора залезли на леса и сняли флаг России со строительных конструкций. Настоятель собора Девы Марии Николас Попадопулос заявил, что появление российского флага на соборе – хулиганская выходка и «невероятная дурость», сообщает «Би-би-си».

Реклама

Священник добавил, что этот инцидент «принижает огромные личные трагедии и ущерб», которые понесли жертвы прошлогодней «химической атаки» в Солсбери.

Именно на Солсберийский собор хотели посмотреть подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, в интервью телеканалу RT они назвали этот собор «Солсберецким».

Фоторепортаж: Шпиль наш: на соборе в Солсбери повесили флаг России __is_photorep_included12190381: 1

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за государственную измену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале весны 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на лавочке около местного торгового центра Maltings. Спустя пару часов с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли, осматривавший дом перебежчика.

Кроме того, через некоторое время в больницу с аналогичными симптомами попали жители соседнего Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Вскоре 44-летняя Стерджесс умерла. Остальные жертвы отравляющего вещества остались живы и в настоящий момент выписаны из больниц.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в России никогда не проводились исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок».

В ответ на санкции Великобритании российские власти приняли решение о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва отказалась открывать британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

В феврале 2019 года заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства Алан Данкан заявил, что в отношениях между Лондоном и Москвой есть «серьезные разногласия». Как сообщает ФАН, Данкан добавил, что Лондон придерживается жесткой позиции по вопросу так называемого «дела Скрипалей», а для того, чтобы отношения Лондона и Москвы изменились, Россия должна «действовать как ответственный международный партнер».

«Он подчеркнул жесткую позицию Великобритании и ее союзников в связи с бездумным использованием Россией химического оружия в Солсбери», — говорится в сообщении Форин-офиса.

Отравление вызвало особо сильный резонанс в британской прессе, поскольку Солсбери – один из старейших городов Туманного Альбиона, настоящая «старая добрая Англия». Находящийся там собор Девы Марии – один из главных образцов английской готики, самое высокое средневековое здание в Великобритании (высота его шпиля – 123 метра). Он был построен в середине XIII века, первый камень заложили в 1220 году.

Храм удачно дополняет пейзаж древнего епископского сада. Не случайно собор запечатлен на десятках картин знаменитых художников: условиях расположения обеспечивают целостное восприятие общей композиции.

Самое знаменитое живописное полотно, посвященное собору в Солсбери, датируется 1823 годом и принадлежит кисти художника-романтика Джона Констебла. .

Пейзажист был буквально покорен красотой этих мест, а потому по просьбе своего друга архидиакона Джона Фишера написал целую серию набросков, этюдов и картин с видом на уже знаменитый в XIX веке собор. Многочисленные деревья с раскидистыми кронами, свободно разбросанные на большом пространстве, широкая площадь зеленых газонов – все это вдохновляло живописца, явно получавшего удовольствие от поистине поэтической связи собора с природой.

Согласно заключению искусствоведов, собор на картине Констебля олицетворяет «символ национальной истории и гармонии вселенского порядка». Тема Солсберийского собора неоднократно всплывала в творчестве художника и в дальнейшем.

В соборе также хранится Великая хартия вольностей, важный конституционный документ XIII века.