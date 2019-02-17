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Семья важнее: Хизер Науэрт не станет постпредом США

Науэрт отказалась от поста постпреда США при ООН из-за скандала с няней

Глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт отказалась от должности постоянного представителя США при ООН. По ее словам, она снимает кандидатуру «ради своей семьи». По словам источников, на отказ Науэрт от должности повлияла история с няней ее детей – женщина жила и работала в Штатах нелегально. Президент США Дональд Трамп выдвигал Науэрт на пост постпреда еще в декабре – после того, как в отставку ушла Никки Хейли.

Начальница пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт решила снять свою кандидатуру и не выдвигаться на должность постоянного представителя Штатов при ООН. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, сообщает The Washington Post.

«Прошедшие два месяца были изматывающими для моей семьи, поэтому это в ее интересах – чтобы я отказалась от рассмотрения моей кандидатуры [на пост постпреда]», — заявила Науэрт.

Три анонимных источника, знакомых с ситуацией, сообщили газете, что няня семейства Науэрт находилась и работала в США без каких-либо разрешительных документов, нелегально. Супруги Науэрт наняли женщину с Ямайки более 10 лет назад и платили ей зарплату наличными. При этом, когда они узнали, что няня не платит налогов, то настояли на выплате, добавил один из источников.

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«Служба в правительстве США на протяжении последних двух лет была высокой честью для меня, и я всегда буду благодарна президенту США, госсекретарю и моим коллегам по Госдепу за поддержку с их стороны», – подчеркнула Науэрт, сообщая о своем отказе от должности постпреда.

Госсекретарь Майкл Помпео в свою очередь пожелал официальному представителю Госдепа «всего самого лучшего», и добавил, что Науэрт «будет прекрасно представлять Америку на любой должности, на которой она очутится в дальнейшем».

На данный момент Хизер Науэрт продолжает работать на посте главы пресс-службы Госдепа. До поступления на госслужбу она более 10 лет работала на канале Fox News телеведущей. Республиканка Науэрт живет в браке банкиром Скоттом Норби из Goldman Sachs начиная с 2000 года. У четы двое детей – мальчик и девочка десяти и девяти лет.

О том, что Науэрт может стать постоянным представителем США при ООН сообщил 7 декабря 2018 года президент Дональд Трамп, отмечает ФАН. Американский лидер при этом назвал Науэрт «очень талантливой, очень умной и очень быстрой». Ранее интересы США в ООН защищала экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли. В должности она была утверждена в январе 2017 года, и подала в отставку в начале октября 2018 года – по собственному желанию.

Издание The Hill вскоре после сообщения Трампа о планах назначить Науэрт сообщило, что в сенате США усомнились в компетенции кандидатки из Госдепа, из-за отсутствия у нее необходимого опыта работы во внешней политике и правительстве.

«Я буду рад услышать, почему она считает, что она соответствует должности. У нее нет внешнеполитического опыта, насколько я знаю, а должность пресс-секретаря отличается от того, чтобы быть главным дипломатом Соединенных Штатов в таком всемирном органе, как Организация Объединенных Наций», — заявил сенатор от Демократической партии Боб Менендес.

Сторонники кандидатуры Науэрт указывали на ее опыт работы в представлении внешнеполитической точки зрения администрации США на протяжении почти двух лет, где она успела поработать под управлением Рекса Тиллерсона — первого американского госсекретаря в правительстве Трампа.

Изначально самой вероятной кандидатурой на пост постпреда при ООН называлась бывшая заместитель советника американского президента по национальной безопасности Дина Пауэлл. О возможности ее назначения со ссылкой на многочисленные источники сообщали такие издания, как Bloomberg, CBS News и прочие.

Эти слухи подогревал и сам Трамп. После анонса Никки Хейли он сказал, что у него есть пять кандидатур на пост Никки Хейли, но назвал лишь одного из них. «Дина [Пауэлл], конечно же. Есть и другие», — отметил Трамп.

Дина Пауэлл проработала в администрации президента и вовсе менее года, но сыграла решающую роль в разработке ближневосточной политики, особенно в вопросе установления более дружественных отношений с Саудовской Аравией.

Впрочем, этот вариант развития событий быстро сбросили со счетов. По одной из версий, кандидатура Пауэлл встретила сопротивление в Белом доме. Другую версию представляло агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, Трамп и Пауэлл обсудили вопрос ее возможного назначения по телефону. Пауэлл заявила главе государства, что польщена подобным предложением, но предпочитает продолжить работу в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs, передает НСН.