Семья важнее: Хизер Науэрт не станет постпредом США

Начальница пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт решила снять свою кандидатуру и не выдвигаться на должность постоянного представителя Штатов при ООН. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, сообщает The Washington Post.

«Прошедшие два месяца были изматывающими для моей семьи, поэтому это в ее интересах – чтобы я отказалась от рассмотрения моей кандидатуры [на пост постпреда]», — заявила Науэрт.

Три анонимных источника, знакомых с ситуацией, сообщили газете, что няня семейства Науэрт находилась и работала в США без каких-либо разрешительных документов, нелегально. Супруги Науэрт наняли женщину с Ямайки более 10 лет назад и платили ей зарплату наличными. При этом, когда они узнали, что няня не платит налогов, то настояли на выплате, добавил один из источников.

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«Служба в правительстве США на протяжении последних двух лет была высокой честью для меня, и я всегда буду благодарна президенту США, госсекретарю и моим коллегам по Госдепу за поддержку с их стороны», – подчеркнула Науэрт, сообщая о своем отказе от должности постпреда.

Госсекретарь Майкл Помпео в свою очередь пожелал официальному представителю Госдепа «всего самого лучшего», и добавил, что Науэрт «будет прекрасно представлять Америку на любой должности, на которой она очутится в дальнейшем».

На данный момент Хизер Науэрт продолжает работать на посте главы пресс-службы Госдепа. До поступления на госслужбу она более 10 лет работала на канале Fox News телеведущей. Республиканка Науэрт живет в браке банкиром Скоттом Норби из Goldman Sachs начиная с 2000 года. У четы двое детей – мальчик и девочка десяти и девяти лет.

О том, что Науэрт может стать постоянным представителем США при ООН сообщил 7 декабря 2018 года президент Дональд Трамп, отмечает ФАН. Американский лидер при этом назвал Науэрт «очень талантливой, очень умной и очень быстрой». Ранее интересы США в ООН защищала экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли. В должности она была утверждена в январе 2017 года, и подала в отставку в начале октября 2018 года – по собственному желанию.

Издание The Hill вскоре после сообщения Трампа о планах назначить Науэрт сообщило, что в сенате США усомнились в компетенции кандидатки из Госдепа, из-за отсутствия у нее необходимого опыта работы во внешней политике и правительстве.

«Я буду рад услышать, почему она считает, что она соответствует должности. У нее нет внешнеполитического опыта, насколько я знаю, а должность пресс-секретаря отличается от того, чтобы быть главным дипломатом Соединенных Штатов в таком всемирном органе, как Организация Объединенных Наций», — заявил сенатор от Демократической партии Боб Менендес.

Сторонники кандидатуры Науэрт указывали на ее опыт работы в представлении внешнеполитической точки зрения администрации США на протяжении почти двух лет, где она успела поработать под управлением Рекса Тиллерсона — первого американского госсекретаря в правительстве Трампа.

Изначально самой вероятной кандидатурой на пост постпреда при ООН называлась бывшая заместитель советника американского президента по национальной безопасности Дина Пауэлл. О возможности ее назначения со ссылкой на многочисленные источники сообщали такие издания, как Bloomberg, CBS News и прочие.

Эти слухи подогревал и сам Трамп. После анонса Никки Хейли он сказал, что у него есть пять кандидатур на пост Никки Хейли, но назвал лишь одного из них. «Дина [Пауэлл], конечно же. Есть и другие», — отметил Трамп.

Дина Пауэлл проработала в администрации президента и вовсе менее года, но сыграла решающую роль в разработке ближневосточной политики, особенно в вопросе установления более дружественных отношений с Саудовской Аравией.

Впрочем, этот вариант развития событий быстро сбросили со счетов. По одной из версий, кандидатура Пауэлл встретила сопротивление в Белом доме. Другую версию представляло агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, Трамп и Пауэлл обсудили вопрос ее возможного назначения по телефону. Пауэлл заявила главе государства, что польщена подобным предложением, но предпочитает продолжить работу в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs, передает НСН.