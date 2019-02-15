«Меня не запугать»: «российскому делу» нашли нового прокурора

В США — новый министр юстиции Уильям Барр. Накануне, 14 февраля, он принес присягу в качестве генерального прокурора. Впрочем, на этом посту он не новичок: ту же должность Барр уже занимал в период управления страной Джорджем Бушем-младшим.
Кандидатура Барра была утверждена сенатом США 54 голосами против 45. Самого Барра выдвинул на этот пост президент Дональд Трамп.
Барр заменил на посту Джеффа Сешнса, которого глава Белого дома отправил в отставку за желание дистанцироваться от расследования «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.
Выступая перед журналистами, Трамп назвал нового генпрокурора «потрясающим человеком и уважаемым юристом — как среди республиканцев, так и демократов».
Однако представители Демократической партии отрицательно отнеслись к назначению. В частности, во время слушаний о его утверждении в качестве главы минюста демократы выразили обеспокоенность по поводу служебной записки, написанной Барром, в которой он подверг критике работу спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера.
«Пока я на посту, Бобу (Роберту Мюллеру. — «Газета.Ru») будет позволено закончить расследование», — тем не менее ответил на критику Барр.
«Меня не запугаешь. Я буду делать то, что я считаю правильным», — уверенно отвечал политик на вопросы сенаторов во время слушаний.
Кто вы, мистер Барр?
68-летний юрист-республиканец имеет внушительное политическое резюме, в том числе работу в ЦРУ, Белом доме и министерстве юстиции США.
Барр получил степень бакалавра и магистра государственного управления, а также степень магистра китаистики Колумбийского университета.
Во время изучения права в Университете Джорджа Вашингтона Барр работал в ЦРУ. Затем недолгое время проработал в администрации Рейгана, после чего ушел в сферу корпоративного права.
В 1989 году ему была предложена должность в администрации Джорджа Буша-старшего, где он возглавлял юридический департамент.
С 1991 по 1993 год Барр исполнял обязанности генерального прокурора США.
На этой должности он запомнился расследованием катастрофы американского Boeing 747 над городом Локерби в Шотландии 21 декабря 1988 года, в результате которой погибли 270 человек. Барр также провел успешную операцию по освобождению заложников в тюрьме Талладега в 1991 году.
The Times пишет, что Барр выступает за расширение президентских полномочий, но в то же время считает, что задача генерального прокурора — дистанцироваться от политики.
Предполагается, что Барр является сторонником жесткой миграционной политики Трампа.
Что сказал новый генпрокурор о «российском вмешательстве»?
«Я думаю, что русские вмешивались или пытались вмешаться в выборы, и мы должны докопаться до сути», — подчеркнул генпрокурор.
Тем не менее, он выразил несогласие с некоторыми аспектами работы Мюллеры: по мнению Барра, спецпрокурор набрал в свою команду слишком много юристов, имеющих связи с демократами. «Я бы хотел видеть, чтобы он (Мюллер. — «Газета.Ru») был более сбалансирован», — отметил генпрокурор в интервью The Washington Post.
Во время слушаний в сенате Барр также усомнился в необходимости полностью обнародовать результаты расследования, что вызвало критику со стороны демократов, полагающих, что записка, написанная им, была своеобразным «письмом о приеме на работу», чтобы впечатлить Трампа.
В частности, в письме юрист пишет, что расследование спецпрокурора является «фатальным заблуждением».
В ответ на это политик назвал данные предположения демократов «смехотворными» и сообщил законодателям, что дружит с Мюллером уже на протяжении 30 лет.
Примечательно, что близкий к Белому дому политический активист, глава влиятельной лоббистской организации «Американский консервативный союз» Мэтт Шлэпп заявил, что после вступления Барра в должность дни Мюллера в качестве специального прокурора сочтены.
«Мюллер вскоре уйдет», — написал в твиттере Шлэпп.
Расследование Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в президентские выборы США 2016 длится уже два года. За это время были предъявлены обвинения Полу Манафорту, возглавлявшему некоторое время избирательный штаб Трампа, а также 13 российским гражданам, которые, по версии спецпрокурора, оказывали влияние на выборы через социальные сети.