Новый план: Япония пересмотрит курильский вопрос

Стратегия переговоров с Россией по мирному договору будет пересмотрена правительством Японии. Об изменении планов Токио сообщает агентство Jiji, ссылаясь на правительственные источники.

«Решить многолетнюю проблему [мирного договора и принадлежности Курильских островов] невозможно за несколько месяцев», — заявил один из источников.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планировал «выйти на рамочное соглашение» по миру с Россией к лету 2019 года, на саммите «большой двадцатки», куда должен прилететь российский президент Владимир Путин. Однако после встречи с Путиным в Москве японский премьер Абэ понял, что «этот план нельзя осуществить» и значительного прогресса в деле подписания мирного договора нет.

Кроме того, отмечается в статье, ситуация вокруг Курил «вызывала негативную реакцию среди российских граждан».

Официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошли 22 января в Москве. Политики обсуждали вопрос заключения мирного договора между странами, фактически находящимися в состоянии войны (после окончания Второй мировой советское и японское правительства не подписывали мир).

Сейчас диалог между Россией и Японией проходит на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

Японское правительство подтвердило, что после переговоров «не стали менять» свою базовую установку, сводящуюся к тому, что четыре острова являются «исконной территорией» Японии.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что Япония хочет быстрого результата, передает ФАН.

«В таких новостях присутствуют ссылки на какие-то источники, а не на самого премьера или министра иностранных дел. Обратите внимание, при этом российская сторона спокойно работает над этим договором, не комментируя текущих шагов.

Я думаю, подобное поведение говорит о том, что терпение японской стороны заканчивается и хочется быстрого результата, но исход может быть только один — признание итогов Второй мировой войны и заключение мирного договора», — подчеркнул сенатор.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации генсек Никита Хрущев соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора с СССР. Современное предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в старой декларации не упоминается.

В конце декабря 2018 года Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора «существует ряд проблем». Японский лидер уже желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России.

Вопрос принадлежности Южных Курил стал вновь актуален после того, как президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение российский лидер высказал в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Кроме вопроса о принадлежности островов, Япония думает и по поводу выплаты военных компенсаций. Директор Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов полагает, что вопрос о компенсациях будет негативно встречен Россией, передает НСН.

«О каких компенсациях может идти речь проигравшей стране, которая подписала акт о безоговорочной капитуляции стране-победителю. Тем более, в декларации от 1956 года есть такой пункт, что Россия отказывается от репараций со стороны Японии, и обе стороны отказываются от всяких претензий на уровне государства, организаций и частных лиц. В этом свете поднимать вопрос о компенсациях нелогично и контрпродуктивно», — подчеркнул востоковед.