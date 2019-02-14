Гей, аферист, друг Трампа: кто вводит санкции против Москвы

Американские сенаторы подготовили законопроект о новых ограничениях против России. Цель нового санкционного пакета — «наказать Россию за вмешательство в выборы в США», а также «из-за агрессии на Украине». Под последним понимается инцидент в Керченском проливе.

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Документ подразумевает санкции против судостроительного сектора и государственных энергетических проектов, ограничения против 24 «агентов ФСБ», которые принимали участие в задержании украинских моряков, незаконно пересекших границу РФ в Керченском проливе. Кроме того, сенаторы предлагают применить санкции против российских банков, которые, по версии Вашингтона, «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов других стран», а также против российского киберсектора.

Более того, сенаторы считают, что Госдеп должен определиться, «стоит ли считать Россию спонсором терроризма».

Авторами документа выступили уже известные в России сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм.

В прошлом году они уже пытались провести через конгресс санкционный законопроект против России. Внесенный тогда пакет назван сенаторами Актом о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). «Санкции и другие меры, предусмотренные этим проектом, являются одними из самих жестких за всю историю. Они также являются следствием желания Путина подорвать американскую демократию», — заявил сенатор Линдси Грэм. Документ так и не был принят.

Линдси Грэм: гей, военный, сторонник Трампа

Грэм — один из самых влиятельных сенаторов США, он представляет штат Южная Каролина. Соратник умершего в прошлом году одного из самых яро антироссийски настроенных «ястребов» Джона Маккейна, он отличается не меньшей жесткостью к Москве, чем покойный. Именно он ранее называл законопроект против России «санкциями из ада».

Вокруг Грэма немало скандалов — противники обвиняют его в том, что он скрывает свою гомосексуальную ориентацию. Вместе с тем его считают политиком, близким к президенту США Дональду Трампу, и Грэм вполне соответствует этому званию. Он жестко критикует спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что он закрывает глаза на злоупотребления со стороны ФБР.

В августе 2018 года Грэм призвал провести расследование в отношении действий ФБР с украденными хакерами электронными письмами бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом сенатор заявил в эфире телеканала Fox News. В частности, он подверг критике действия ФБР из-за слежки за бывшим советником президента США Дональда Трампа Картером Пейджем.

Как бывший военнослужащий, Грэм — активный сторонник применения военной силы для установления порядка. По выражению сенатора, США — это «всегда хороший парень». Ранее он утверждал, что у США в Ираке «появилась возможность показать арабскому миру и другим, что верховенство закона — главное».

При этом, пишет журнал Foreign Policy, именно Грэм утверждал после взрыва на Бостонском марафоне, что задержанные должны быть наказаны как «солдаты противника», несмотря на то что оба братья Царнаевы были гражданами США.

Даже когда его собственные товарищи по партии начали говорить, что война в Ираке была ошибкой, Грэм не соглашался и обвинял в проблемах не автора иракской трагедии — экс-президента США Джорджа Буша, — а почему-то Барака Обаму.

Например, Грэм утверждал, что тот факт, что Обама не смог достойно ответить на гибель американских дипломатов в Бенгази в 2012 году, дал России возможность взять под свою юрисдикцию Крым в 2014-м.

Издание Foreign Policy в статье о Грэме отмечало, что сенатор всегда славился громкими заявлениями, вроде таких: «На Ближнем Востоке происходят революционные изменения: женщины начали водить машину, Сирия близка к краху, Каддафи погиб. Нам надо скорее вмешаться», — приводит издание цитату из Грэма в статье «Всегда во всем ошибается» в январе 2015 года.

Грэм всегда питал особый интерес к российскому президенту Владимиру Путину. Критикуя Трампа за проявленную по отношению к Путину «слабость» на переговорах в Хельсинки, именно Грэм предположил, что футбольный мяч, подаренный Путиным Трампу, может содержать в себе подслушивающее устройство.

Боб Менендес — демократ с подмоченной репутацией

Второй соавтор законопроекта сенатор-демократ Боб Менендес — активный сторонник ужесточения санкций против России.

В апреле 2018 года он даже заявил, что опасается, что Москва может вмешаться в выборы в его вотчине — штате Нью-Джерси. Напомнив, что он сам находится в санкционном списке российских властей, Менендес заявил, что нет никого, кто бы «проводил больше санкций против России», чем он, и не исключил, что ему могут навредить в его штате.

Перед саммитом в Хельсинки сенатор заявил, что Путина и Трампа нельзя оставлять наедине, поскольку российский президент, по его мнению, «имеет полное досье» на американского президента и знает, «какие кнопки нажать», чтобы заставить Трампа подчиняться.

Сенатор настроен серьезно: во время визита корреспондента «Газеты.Ru» в Вашингтон в аппарате сенатора Роберта Менендеса ему торжественно вручили книгу с громким названием: «Ассиметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США».

Как и Грэм, Менендес — человек с подмоченной репутацией.

В 2015 году против него были выдвинуты обвинения в коррупции. Речь шла о разных услугах, которые он оказал знакомому офтальмологу из Флориды Соломону Мелгену в обмен на различные дорогие подарки.

В то же время судебный процесс завершился ничем — минюст США в январе 2018 года заявил, что отказывается от обвинений в отношении Менендеса.

Противник Менендеса на выборах заявлял, что сенатор якобы был замешан в афере с несовершеннолетними проститутками. Эти обвинения выдвинул против Мененеса республиканец Боб Хагин, организовавший даже поток антирекламы против оппонента. В роликах говорилось, что Менедес и Мелген пользовались услугами несовершеннолетних «девушек с низкой социальной ответственностью». Правда, как отмечало издание The New York Times, сведения об этом были получены от анонима, а сам Менендес эту информацию отрицал.