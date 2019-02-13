Грязные манипуляции: можно ли снять Порошенко с выборов

Меньше, чем через два месяца Украина выберет нового президента. За пост поборется рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировал 44 претендента. Это практически в два раза превышает рекорд 2004 года — тогда в гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего тоже не случалось за всю историю независимой Украины. Прием документов завершился 3 февраля.

Реклама

В прессе уже во всю обсуждаются скандалы этой кампании, без которых, впрочем, не обходится ни одна предвыборная гонка. Глава МВД Арсен Аваков заявлял ранее, что ведомство открыло 19 уголовных дел о нарушениях в ходе предвыборной кампании.

Действующий президент Украины, который баллотируется во второй раз, оказался в центре сразу нескольких конфликтов. Ранее появилась информация о том, что ЦИК обнаружила ряд нарушений в декларации о доходах Петра Порошенко. Там обратили внимание, что украинский лидер неверно указал сведения сразу в нескольких разделах документа: «Объекты недвижимости», «Транспортные средства», «Корпоративные права», «Юридические лица, конечным бенефициаром которых является субъект или члены его семьи», «Доходы, в том числе подарки».

Порошенко не задекларировал владение туристическим судном 2005 года выпуска, информация о котором есть в Судовой книге Украины. В декларации также не упоминается земельный участок, оформленный на супругу Порошенко Марину и зарегистрированный в Государственном земельном кадастре. Впрочем, подобная невнимательность не стала препятствием на пути Порошенко к регистрации его кандидатуры.

«В соответствии с частью второй статьи 50 Закона Украины «О выборах президента Украины» ошибки и неточности, выявленные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост президента», — заявили в ЦИК.

Вскоре кандидаты вступили в борьбу между собой, прибегая к взаимным обвинениям. И здесь Порошенко вновь оказался в центре событий — ему пришлось отбиваться сразу от нескольких претензий в свой адрес.

Так, например, 4 февраля лидер партии «Батьковщина», Юлия Тимошенко заявила, что действующий президент «создает сеть подкупа и раздает по 1 тыс. гривен за голос». После она обратилась в правоохранительные органы, после чего было открыто уголовное дело о подкупе избирателей. Теперь нацполиция ждет разъяснений от Артура Герасимова, главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде.

Вскоре Тимошенко вновь заявила о подкупе, однако, на этот раз голоса покупались от имени «Батьковщины». За 500 грн украинских граждан просили отдать голос за экс-премьера. Однако представители партии заявили, что за этими шагами стоит блок Петра Порошенко «Солидарность». Партия Тимошенко выяснила, что звонки с предложениями купить голоса поступают от коллекторской компании, которая якобы сотрудничает с «Солидарностью».

Партия Порошенко эти обвинения отрицает. «Заявления Юлии Тимошенко о том, что представители БПП «Солидарность» якобы организовали подкуп избирателей от имени «Батькивщины», являются абсурдными по определению», — сообщается в заявлении партии.

Вскоре лидеру «Батьковщины» предоставился еще один повод для того, чтобы заподозрить Порошенко в нечестной игре.

Политик была возмущена, обнаружив в списке двух кандидатов с именем Тимошенко Ю.В. Ее соперником стал Юрий Тимошенко.

В эфире телеканала «1+1» она потребовала аннулировать его заявку. Экс-премьер обратилась непосредственно к действующему президенту Украины, который, по ее мнению, стоит за самовыдвижением нового Тимошенко.

«Я обращаюсь к президенту: так как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести и уберите этого Тимошенко из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции», — призвала она действующего президента.

Экс-премьер считает, что именно штаб президента Украины стоит за регистрацией самовыдвиженца Юрия Тимошенко. Таким образом, по мнению лидера «Батькивщины», ее противники рассчитывают сократить количество ее избирателей, ведь в бюллетене будут значиться два человека с фамилией Тимошенко и инициалами Ю.В. «Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — сказала политик.

Стоит также отметить, что Юлия Тимошенко стала не первым политиком, обвинившим президента в подкупе. Еще в начале января народный депутат Виталий Куприй заявил, что Порошенко начал подготовку к массовой фальсификации выборов.

«Сейчас агитаторы ищут по всей Украине людей, которые готовы продать свой голос за Порошенко за тысячу гривен. При этом сами агитаторы получат по 250 гривен»,

— написал Куприй в своем фейсбуке. Также политик заявил, что президент пытается задействовать весь свой административный ресурс, привлечь мэров различных украинских городов. «Почти повсеместно к избирательному процессу привлекаются главы госадминистраций. А это нарушение статьи 64 Закона «О выборах президента Украины», — подчеркнул он.

К обвинениям вскоре присоединился и другой кандидат в президенты. Глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко даже назвал точную сумму, которую Порошенко, по его словам, выделил на подкуп. Гриценко заявил, что президент дал указание выделить 2 млрд гривен из государственного бюджета для фальсификации голосов. Спустя пару дней о подкупе и провокациях заговорил и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, который также намерен побороться за пост главы государства. «Мне стало известно, что готовятся провокации на моих встречах с людьми. Эту гадость делает штаб Порошенко», — написал парламентарий.

По словам Ляшко, депутаты из «Блока Петра Порошенко» украли у украинцев деньги и за их счет организовывают массовый подкуп избирателей. Он потребовал от Порошенко «прекратить раскалывать общество» и дискредитировать избирательный процесс. Кроме того, Олег Ляшко призвал всех прочих кандидатов в президенты Украины объединиться против насилия на выборах.

Впрочем, обвинения в подкупе и провокациях — не единственное, что предъявляют Порошенко другие кандидаты. 13 февраля появилась информация о том, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому и его «Студии Квартал 95» запретили давать концерт в Виннице. Оказалось, что зал, который артисты планировали использовать для выступления, принадлежит министерству обороны.

«У нас произошло такое чудо. Дело в том, что зал, в котором мы выступаем, в подчинении Министерства обороны. Это Дом офицеров. И нам запрещено проводить в этом зале концерт, потому что Владимир идет в президенты. Вот такая отмазка. Совершенно случайно это произошло в Виннице», — отмечает творческая группа «Квартала 95» в своем видеообращении. Винницу, кстати, называют вотчиной президента, возможно, именно это подразумевали ввиду артисты, говоря о «случайности».

Накануне появилась информация о том, что Владимир Зеленский подал заявление в полицию из-за слежки. Кандидат в президенты заметил, что неизвестные люди на 12 автомобилях следили за ним в Одессе, куда он приехал 30 января на фестиваль «Лига смеха». При этом слежка продолжилась в Киеве и в других городах. Вскоре телеведущая Наталья Мосейчук, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявила, что за политиком вели слежку сотрудники СБУ.

Впрочем, СБУ отрицают какую-либо причастность к слежке за кандидатом. А правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье ч.2 ст.182 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Политики и артист, впрочем, относится к происходящему с юмором: «Я чувствую себя постоянно в безопасности. Я очень благодарен Службе безопасности Украины, что они рядом со мной и даже когда я их не вижу, они меня охраняют… Только мне кажется, что им нужно другое название — СБЗ — служба безопасности Зеленского».