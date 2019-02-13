Крым не будет украинским: Москва ответила США по санкциям

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал «демагогией» слова заместителя постоянного представителя США при ООН Джонатана Коэна о том, что антироссийские санкции будут в силе до тех пор, пока Киев не получит под свой контроль Донбасс и Крым.
Российский парламентарий подчеркнул, что «американские специалисты великолепно понимают, что Крым никогда не будет украинским, и США санкции никогда не снимали и не будут снимать», передает ФАН.
«Ограничения всегда действовали против России — до Крыма — и будут действовать.
Это рычаги воздействия американцев, это их стиль взаимодействия. Демагогия по поводу того, что они поддерживают приверженность официального Киева в выполнении минских договоренностей [абсурдна], соглашения не выполняются украинскими властями», — указал депутат.
По его словам, украинские власти сами не собираются следовать минским соглашениям.
«Киев подписывал минские соглашения только с оглядкой на Вашингтон. Это не что иное, как заявление в поддержку нынешней власти [президента Украины Петра] Порошенко», — добавил член нижней палаты парламента.
При этом он пообещал, что Москва и впредь будет вести политику, прежде всего ориентированную на защиту национальных интересов.
«Ничего не изменится, мы готовы к диалогу, взаимодействию, но не на условиях диктата собственных интересов [США]. Мы за многополярный мир, и никогда никто не будет диктовать России свои условия. РФ — великая страна и нация, которая может позволить себе вести независимую политику», — резюмировал политик.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что санкционные ограничения объясняются не стремлением поддержать украинскую сторону, а желанием «насолить» России.
«Когда такие вещи поставлены на поток, они становятся уже просто неинтересны для изучения», — сказал сенатор.
Он добавил, что
в данным случае повод является «смехотворным», а Киев может сделать вывод о том, что его действия остаются безнаказанными.
По словам члена верхней палаты российского парламента, солидарность Запада с Украиной является мнимой.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в целом указал, что ситуация с антироссийскими санкциями США выглядит «искусственной», особенно в отношении Минских соглашений, поскольку Россия принимала в них участие не как одна из сторон конфликта.
«Так что если у господ из Вашингтона есть желание, чтобы эти договоренности исполнялись, то им легче, чем кому-либо, добиться этого, потому что именно у них сегодня находятся ключи от киевской политики», — сказал депутат.
Парламентарий также подчеркнул, что, добиваясь возвращения Украине контроля над Крымом, Вашингтон ставит заведомо невыполнимые условия.
Глава российского МИДа Сергей Лавров увидел в подготовке Западом санкций против России проявление несамостоятельности и неспособности Киева заставить украинского президента Петра Порошенко выполнять минские соглашения.
По словам дипломата, возможные санкционные ограничения свидетельствуют о неспособности европейских страны воздействовать на «своих клиентов».
«Но мы также знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности ЕС. Печально», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что российская сторона открыта для диалога.
О том, что
Евросоюз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков из-за инцидента в Керченском проливе
сообщали британский телеканал Sky News и газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, конкретные меры, которые могут быть приняты против России, будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 февраля.
В конце ноября прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.
По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные действия» против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.
Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает НСН.