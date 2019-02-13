«По-доброму»: в Кремле пояснили слова Путина об Минниханове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношениях Владимира Путина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Представитель Кремля завил, что у Путина вовсе нет никаких претензий к Минниханову, а их отношения можно назвать доверительными.

Реклама

«Действительно, очень доверительные отношения между Путиным и Миннихановым, Путин ценит то, как ведется работа в Татарстане, поэтому такое отношение по-доброму, с юмором вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства», — заверил Песков журналистов.

Он также рассказал, что Кремль весь день наблюдал за появлением множества сообщений на эту тему. «Но в большинстве своем это тот случай, когда средства массовой информации, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово», — рассказал Дмитрий Песков.

Тема взаимоотношений между президентом и главой Татарстана в среду стала одной из самых обсуждаемых. Причиной этому послужили замечания, сделанные Путиным в ходе состоявшихся 12 февраля в Казани дискуссий.

Сначала Путин обратил внимание то, что глава Татарстана отвлекся на диалог с соседом и не отреагировал на обращение президента.

«Рустам Нургалиевич, Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, что это... Не слушает нас», — посетовал Путин.

После этого президент решил проверить, внимательность Минниханова, однако тот не смог повторить слова Путина. «Не будем ставить руководителя республики в сложное положение. Он не слышал, о чем мы тут говорили», — сказал президент России.

Правда, главе республики снова пришлось услышать замечание от Владимира Путина. Спустя некторое время состоялось заседание президиума Госсовета. Президент предоставил слово главе Татарстана: «Хочу предоставить слово Рустаму Нургалиевичу Минниханову, руководителю рабочей группы Госсовета. Прошу вас».

Однако Минниханов вновь не откликнулся. Пока присутствующие искали взглядами, где сидит глава Татарстана, президент России раздосадовано произнес: «Ну, взял и ушел куда-то. Куда он ушел?»

Видеозаписи этих инцидентов опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool. Отношения Владимира Путина с главами российских регионов всегда были под пристальным вниманием журналистов, из-за чего видеозаписи стали предметом активного обсуждения отношений Путина и Минниханова. В итоге пресс-службе президента Татарстана пришлось все-таки объяснить произошедшее.

Представитель главы республики рассказал, что он вовсе не покидал заседание. Президент Татарстана, по словам его пресс-секретаря, находился в зале, а когда участники заседания искали его, он уже направлялся к микрофону, который находился сбоку.

В остальном общение президента Татарстана и президента России проходило в привычном режиме.

В ходе своего визита в Казань Владимир Путин посетил реконструированный центр культуры и спорта «Московский». Миниханов, как лидер республики, сопровождал президента вместе с полпредом в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Также состоялась и отдельная встреча Владимира Путина с президентом Татарстана, на которой Минниханов отчитался о развитии региона.

В частности, глава республики рассказал, что в 2018 году валовый региональный продукт Татарстана составил 2,44 трлн руб. В то же время промышленность в регионе выросла на 2%, инвестиции в основной капитал превысили 660 млрд руб., а внешнеторговый оборот составил $19 млрд.

Президент Татарстана отметил успехи нефтеперерабатывающей отрасли региона. Также он рассказал и о социальной сфере жизни республики: средняя зарплата, по словам главы Татарстана, в регионе превысила показатель в 35 тыс. руб., а уровень безработицы опустился до 0,5%.

Владимир Путин, в свою очередь, положительно оценил рост несырьевого производства в Татарстане.

Еще одним актуальным вопросом для сторон стало проведение чемпионата мира по рабочим профессиям Worldskills, который как раз состоится в Казани 22 августа.

Минниханов пригласил Путина на открытие мероприятия: «Без вас открывать не будем, сразу говорю».