«Не слушает нас»: как глава Татарстана расстроил Путина

Президент России Владимир Путин в ходе проходившей в Казани встречи, посвященной реализации нацпроекта, сделал замечание руководителю Татарстана Рустаму Минниханову.

Реклама

Причиной для этого стала невнимательность главы республики, который во время выступления Путина упустил момент, когда к нему обращался президент, отвлекшись на диалог со своим соседом.

«Рустам Нургалиевич, Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, что это... Не слушает нас», — посетовал Путин.

Затем российский лидер попытался проверить, слышал ли Минниханов, о чем говорил Путин. После того как глава Татарстана не смог повторить сказанное, Путин решил оставить главу региона в покое.

«Не будем ставить руководителя республики в сложное положение. Он не слышал, о чем мы тут говорили», — сказал президент России.

Но и на этом неловкие моменты для Минниханова не закончились. Спустя несколько часов, уже во время заседания президиума Госсовета Путин в очередной раз предоставил слово главе Татарстана: «Хочу предоставить слово Рустаму Нургалиевичу Минниханову, руководителю рабочей группы Госсовета. Прошу вас».

Однако Минниханов вновь не откликнулся. Пока присутствующие искали взглядами, где сидит глава Татарстана, президент России раздосадовано произнес: «Ну взял и ушел куда-то. Куда он ушел?»

Видеозапись этого инцидента была опубликована телеграм-каналом RIA_Kremlinpool и быстро распространилась по российским СМИ. В итоге, пресс-службе президента Татарстана пришлось пояснить, что произошло на самом деле.

В комментарии для РИА «Новости» представители главы республики сообщили, что Минниханов не покидал заседания. Напротив — он находился в зале, а когда участники заседания искали его, он уже направлялся к микрофону, который находился сбоку.

В остальном общение президента Татарстана и президента России проходило в привычном режиме.

Во время нынешнего визита в Казань Путин посетил реконструированный центр культуры и спорта «Московский». Во время этого мероприятия главу государства как раз сопровождал Рустам Минниханов, а также полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

У российского лидера также состоялась отдельная встреча с главой Татарстана, на которой глава региона рассказал президенту о развитии региона.

На этой встрече Минниханов сообщил, что в 2018 году валовый региональный продукт республики составил 2,44 трлн руб. В то же время промышленность в регионе выросла на 2%, инвестиции в основной капитал превысили 660 млрд руб., а внешнеторговый оборот составил $19 млрд.

Президент Татарстана обратил внимание главы государства на успехи нефтеперерабатывающей отрасли региона. А также похвастался достижениями в социальной политике: средняя зарплата в регионе превысила показатель в 35 тыс. рублей, а уровень безработицы опустился до 0,5%.

В свою очередь, Путин отметил рост несырьевого производства в Татарстане. В ответ Минниханов заявил об успехах в развитии «КамАЗа» и авиационной промышленности.

Немало внимания на двусторонней встрече было уделено подготовке Татарстана к принятию чемпионата мира по рабочим профессиям Worldskills.

Минниханов пригласил Путина на открытие мероприятия, которое состоится 22 августа. «Без вас открывать не будем, сразу говорю», — предупредил он главу государства.

Глава региона отметил, что в этом году в чемпионате примут участие 1500 представителей из 67 стран. Он попросил Путина содействовать в принятии декларации по повышению престижа рабочих профессий. «Просили бы вас дать поручение до открытия провести мероприятие и принять эту декларацию. Вся страна нуждается в пропаганде и подготовке рабочих профессий», — пояснил он.

Путин эту идею поддержал. Он также выразил уверенность, что чемпионат Worldskills в Казани пройдет на самом высоком уровне.