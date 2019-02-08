Ба! Знакомые все лица: Украина запоминает кандидатов

За пост президента Украины поборется рекордное количество кандидатов. Всего ЦИК Украины зарегистрировал 44 претендента. Это практически в два раза превышает рекорд 2004 года — тогда в гонке приняли участие 24 кандидата.

Реклама

Всего документы подал 91 человек, чего тоже не случалось за всю историю независимой Украины. Прием документов завершился 3 февраля. Одним из кандидатов, кому было отказано в регистрации, стала депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая находится в СИЗО.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. По данным социологической группы «Рейтинг»,

на данный момент лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский — на данный момент его готовы поддержать 21,9% избирателей. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая в течение долгого времени возглавляла предвыборные рейтинги, опустилась на вторую строчку (19,2%). Замыкает тройку действующий президент Украины Петр Порошенко (14,8%).

Именно эти три кандидата имеют наибольшие шансы выйти во второй тур голосования. При этом то, что выборы не ограничатся одним туром, сомнений у наблюдателей практически не вызывает.

Представитель оппозиционных сил Юрий Бойко, выступающий за нормализацию диалога с Россией, может рассчитывать на 10,4% голосов, далее следуют лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (8,4%), лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко (6,5%), внефракционный депутат Евгений Мураев (также опирается на электорат восточной части Украины) (3,4%), мэр Львова Андрей Садовый (2,4%), экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко (2,2%).

Вместе с тем интерес к предстоящим выборам со стороны украинцев растет — социологи фиксируют, что принять участие в голосовании планируют 81% избирателей. Из них 45% однозначно готовы, и 36% — «скорее готовы».

На итоговые результаты первого тура может оказать влияние показатель антирейтинга, этот список возглавляет Порошенко. Половина опрошенных группой «Рейтинг» респондентов заявили, что ни при каких обстоятельствах не готовы отдать свой голос за действующего президента.

У Тимошенко, которую в народе на Украине называют «газовой принцессой», антирейтинг также высок — около 30%. При этом по 25% не готовы голосовать за представителя оппозиционных сил Юрия Бойко и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который, к слову, стоял практически у истоков «евромайдана» пять лет назад. О своем нежелании голосовать ни при каких обстоятельствах за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко высказался каждый пятый украинец.

Важным можно выделить и тот факт, что 64% опрошенных полагают, что Украина движется в неверном направлении, и только 20% на этот вопрос ответили положительно.

От будущего президента украинцы ожидают решения проблемы мира в стране. Так ответили 67% респондентов, до этого проблема решения военного конфликта была приоритетной для 62%. Среди других вариантов ответа — стабильность (40%), порядок (37%), достаток (34%), развитие (31%), единство страны (28-30%) и справедливость (28-30%).

По сути, именно эти требования по-разному отображаются в избирательных программах кандидатов в президенты Украины. При этом главная проблема — Донбасс — фактически остаются за скобками в программе действующего президента Петра Порошенко и его главного оппонента Юлии Тимошенко.

Политическая триада «армия — вера — язык», вокруг которой выстраивается предвыборная активность Порошенко, подразумевает закрепление курса страны в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности для страны в будущем. В рамках данной логики конфликт на юго-востоке Украины остается в замороженном состоянии, поскольку позиция стремления в Североатлантический альянс, не предполагает диалога и попыток найти компромисс с самопровозглашенными республиками Донбасса.

В фарватере этой же идеи выстраивается логика политической программы лидера «Батькивщины».

Вместе с тем, если Порошенко использует достаточно агрессивную риторику в адрес России, то Тимошенко, играя на настроениях националистически настроенного электората, тем не менее, в публичной риторике использует более осторожные высказывания в адрес Москвы.

Главный акцент в своей программе Тимошенко ставит на социальной составляющей — повышение экономической справедливости по отношению к населению. В частности, в случае своего избрания она обещает снизить цены на газ для потребителей. При этом как именно она собирается этого добиться, учитывая, что рост тарифов на топливо является обязательным условием финансирования страны со стороны МВФ, не поясняется.

В этом контексте обещания Тимошенко выглядят популистскими, что несколько отстраивает ее от Порошенко, который не обещает сиюминутных изменений. В то же время, подобная стратегия делает для нее достаточно опасным конкурентом Владимира Зеленского, который также строит свою программу, преимущественно, на популистских заявлениях.

Проблемой же шоумена является отсутствие внятной и стройной политической программы, и — более того — даже в ее отсутствии. В январе шоумен даже обратился к своим подписчикам на фейсбуке, попросив их описать пять основных проблем Украины, на основе которых он и составит свою предвыборную программу.

Так, больше всего пользователей социальной сети волновали продолжающиеся боевые действия в Донбассе, коррупция, низкие зарплаты и пенсии, высокие тарифы на услуги ЖКХ, а также в целом низкие уровень развития экономики и социальные стандарты на Украине.

Оценки шансов Зеленского пройти во второй тур голосования достаточно разнятся. С одной стороны, он представляет так называемую медиакратию — власть СМИ, — которая самостоятельно создает ценностный ряд, не присущий современному украинскому истеблишменту.

То есть, по сути, у Зеленского имеются достаточно высокие шансы аккумулировать вокруг себя протестный электорат.

В то же время политологи полагают, что ему вполне возможно не хватит сил набрать те показатели рейтинга, которые заявляются социологическими службами.

«Как правило, те [участники соцопросов], кто называет Зеленского, на выборы не ходят. Это своеобразный аналог голосования «против всех». Реально он этих процентов не получит», — говорил ранее в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.