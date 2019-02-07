Божественная кампания: о чем молится Трамп

Речь Трампа на «молитвенном завтраке» прозвучала через два дня после его послания американскому народу. Хотя оба выступления были разными по тональности, президент США вновь упомянул о «величии Америки». Правда, на «молитвенном завтраке» он сказал, что «величие Америки», — это когда «американцы собираются, чтобы помолиться вместе».

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Местные СМИ отметили, что

выступление на завтраке в предвыборный год — это возможность для Трампа обратиться к верующим американцам из консервативных кругов.

Известно, что президент США неоднократно заявлял о себе как о защитнике христианской веры. При этом его образ ловеласа и светского льва мало вписывался в образ традиционного христианина.

Как и в послании к стране, Трамп вновь вернулся к своей идее запрета абортов на поздних сроках беременности. «Все дети, рожденные и нерожденные, созданы именем Господа», — сказал он под аплодисменты аудитории. Отношение к абортам того или иного кандидата важно для избирателей, и, как отмечают американские обозреватели, Трамп активно собирается использовать эту тему во время кампании.

Президент США, которого противники неоднократно обвиняли в терпимом отношении к белым националистам, затронул тему антисемитизма в мире. «Больше никогда!» — произнес он известные слова, посвященные трагедии еврейского народа.

А вот речь Трампа на его первом «молитвенном завтраке», который состоялся еще в 2017 году, запомнилась многим совсем не высокопарными словами.

Обращаясь к собравшимся в шутливой форме, Трамп попросил их «помолиться» за успех телевизионного шоу «Подмастерье» (The Apprentice), которое вместо него стал вести актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Потом он перешел к основной теме речи, призывая помолиться за американских солдат и скорейшее достижение мира.

Кроме вознесения молитв президент традиционно говорит и слова о беженцах и жертвах войн, обращаясь к гостям с призывом найти решение этих проблем. Как правило, подобные речи бывают довольно эмоциональными и хорошо запоминаются.

«Я молюсь, чтобы наши лидеры всегда действовали со смирением и щедростью. Я молюсь, чтобы мои проступки были прощены. Я молюсь, чтобы мы поддержали наше обязательство быть хорошими распорядителями Божьего творения — этой прекрасной планеты», — говорил в своей последней «молитвенной» речи в 2016 году экс-президент США Барак Обама.

В подобных мероприятиях принимает участие несколько тысяч человек.

Глава Белого дома посещает церемонию ежегодно. Впервые это произошло в 1952 году, когда ее посетил 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр, положив начало президентским визитам на «молитвенный завтрак». Подвигнул его на этот шаг ныне покойный священник-евангелист Билли Грэм, который впоследствии был духовником многих президентов. Выступив на завтраке, в котором приняли участие более 400 духовных и светских фигур США, Эйзенхауэр заявил, что правительство страны «основано на глубокой религиозной вере».

Молитвенные завтраки использовались президентами для того, чтобы привлечь внимание к важным, по их мнению, событиям. Так, в 1973 году президент США Ричард Никсон рассказал в своей речи о визите в СССР, отметив, что он имел «огромное значение», и две сверхдержавы могут найти области для сотрудничества. Другой президент США — Рональд Рейган — в молитве во время одного из «молитвенных завтраков» обратился к верующим СССР, религиозные свободы которых в тот момент, по мнению американских властей, находились под угрозой.

Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» политолог-американист Арег Галстян,

«молитвенные завтраки» — это «дань протестантизму и протестантской этике».

«Мероприятие имеет высокий статус, так как в нем принимает участие президент, который приглашает на завтрак высокопоставленных гостей. Они могут пообщаться в неформальной обстановке на любые темы. Но это, конечно, не то мероприятие, где принимаются важные политические решения. Скорее, это «галочка» для протестантского лобби», — говорил эксперт.

Торшин, Бутина и Собчак были здесь

Однако тот факт, что мероприятие посещает президент США, направляет на него толпы страждущих представителей политической элиты со всего мира. В этом году молитвенный завтрак посетили несколько политиков из Украины. Самым известным из них является глава украинского МВД Арсен Аваков. Как ранее отметил известный украинский журналист Дмитрий Гордон, роль Авакова на предстоящих на Украине выборах «крайне велика»: «От того, с кем будет Аваков — с Петром Порошенко, Юлией Тимошенко или с кем-то другим, — многое зависит».

Делегации из России на мероприятии в этом году не было, однако в феврале 2018-го церемонию посещала и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак.

В беседе с журналистами после возвращения она назвала мероприятие «крайне странным». «Очень много формальных речей, не очень глубоких по смыслу, но очень длинных. Время для общения крайне ограничено», — рассказала Собчак.

Завсегдатаем мероприятий был в свое время и экс-глава Центрального банка России Александр Торшин. В 2017 году именно Торшин возглавлял российскую делегацию на «молитвенном завтраке» в составе 16 человек. В ее составе была член правления общероссийской общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина и мэр города Якутска Айсен Николаев, который ныне является руководителем Республики Якутии.

А вот судьба Бутиной после завтрака сложилась не так благоприятно: в настоящее время девушка находится в американской тюрьме. Ее обвиняют в ведении незаконной деятельности против США в пользу России.