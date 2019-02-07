«Не нужно игр»: Волкер организует выборы на Украине

Наблюдатели-россияне должны быть допущены к выборам президента Украины в рамках миссии ОБСЕ. С таким заявлением выступил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает НСН.

«Украине нужны российские наблюдатели, чтобы доказать свою приверженность стандартам демократии. В противном случае люди могут поставить выборы под сомнение Все в порядке, если российские наблюдатели будут участвовать, но под эгидой [ОБСЕ]. Никаких игр не нужно

— Киеву стоит быть уверенным в собственных демократических институтах», — подчеркнул американский эмиссар.

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Если россиян не допустят наблюдать за ходом президентских выбороы на Украине, то Москва может признать эти выборы нелегитимными, заявил начальник Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с ФАН.

«Я могу только предположить, что Волкер в курсе, что в России стали всерьез обсуждать тему непризнания будущих выборов. И недопуск наблюдателей — серьезный повод отказать в признании. Тем более, это прямое нарушение демократических принципов», — подчеркнул эксперт.

Двумя днями ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что он «как украинский главнокомандующий даст приказ государственной погранслужбе не пропустить российских граждан», следующих на выборы наблюдателями в составе миссии ОБСЕ.

Кроме того, в Верховную раду был внесен законопроект, согласно которому гражданам РФ как представителям «государства-агрессора и оккупанта» запрещено принимать участие в президентских выборах на Украине в качестве наблюдателей 31 марта.

О намерении не пускать российских граждан наблюдателями на президентские выборы заявлял еще в середине января 2019 года глава МИД Украины Павел Климкин. Министр направил письмо с соответствующим заявлением в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ). В Организации ответили, что действовать будут в соответствии с установленными нормами и принципами ОБСЕ.

Российская сторона заявила в свою очередь, что готова отправить наблюдателей-россиян на выборы президента Украины и рассчитывает на сотрудничество со стороны Киева. По словам заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Григория Карасина, Москва «ждет цивилизованного и современного подхода» от киевских властей.

Статс-секретарь Карасин добавил, что Россия потребовала разъяснений в соответствующих международных инстанциях и надеется, что «каким-то образом [эти инстанции] повлияют на то, чтобы украинцы заняли здравую позицию».

Напомним, что 4 февраля Центризбирком Украины завершил прием документов от граждан, желающих поучаствовать в президентских выборах. Были зарегистрированы 30 кандидатов. У комиссии есть время для рассмотрения всех поданных заявок до 8 февраля включительно. При этом ЦИК Украины обязан обнародовать окончательный список кандидатов не позднее 9 февраля.

22 кандидатам было отказано в регистрации по разным причинам. С момента начала кампании 31 декабря документы подали 74 человека. Одновременно с этим началось выдвижение кандидатов на пост главы государства и подача документов в ЦИК для регистрации. Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в украинский Центризбирком 3 февраля. Помимо этого, ЦИК Украины позволил иметь официальных наблюдателей на выборах ряду общественных организаций, этим правом уже воспользовались 17 из них.

Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко остается достаточно низким, порядка 10%, что ставит под сомнение его успех на предстоящих выборах. Последний опрос о предвыборной президентской гонке на Украине показал, что на первое место вышел шоумен Владимир Зеленский, на втором месте находится экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, на третьем месте находится действующий президент Порошенко.