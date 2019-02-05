«По России нужна логика»: Климкин дал совет президенту Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал будущему украинскому президенту совет, какую политику необходимо выстраивать в отношениях с Россией.

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«Первое, что необходимо, — построить действенную, понятную для всех и поддерживаемую всеми логику во взаимоотношениях с Россией. Например, какие документы необходимо оставить, какие — упразднить, и главное — когда и почему», — сказал Климкин изданию «ЛИГАБизнесИнформ».

Он обратил внимание, что будущему главе государства нужно будет выстраивать новые принципы, на которых будут базироваться взаимоотношения с Россией в сферах политики, экономики, торговли и культуре.

«Необходим комплекс решений — как мы относимся к России и всему, что с ней связано… По России нам нужна логика для всей страны на всех уровнях общества. И логика должна обществом быть поддержана, иначе она работать не будет», — подчеркнул Климкин.

К тому же новый президент должен будет решить вопросы возможного разрыва дипломатических отношений с Москвой и введения визового режима между Украиной и Россией.

«Нам говорят: забирайте дипломатов и консулов из России, но введите визовый режим. Нам без дипотношений будет тут в МИД жить намного проще, но как только уберем — там вообще никакой реальной помощи нашим гражданам не будет. А они там есть... почти три миллиона. Я считаю, что нам нужен биометрический визовый режим с РФ», — заметил глава внешнеполитического ведомства.

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Кроме того, украинский лидер поручил усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска. Он счел необходимым внести в него Россию.

Ранее действующий президенту Украины Петр Порошенко акцентировал внимание на курсе, который уже избрала киевская власть. Он подчеркнул, что после выборов в стране Украина должна продолжать реформы и курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

«Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ, не потратили зря. Чтобы мы не остановились на полпути и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны для соответствия критериям, которые необходимы для членства в ЕС и НАТО», — цитирует украинского лидера его пресс-служба.

Порошенко подчеркнул, что за последние пять лет Украина прошла «огромные испытания». «Сейчас, в 2019 году, еще больше ответственности, ответственности за судьбу страны», — отметил он.

Выборы на Украине состоятся 31 марта. Предвыборная кампания, а также выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации начались 31 декабря. В ночь с воскресенья на понедельник, с 3 на 4 февраля, Центризбирком завершил прием документов от граждан, желающих поучаствовать в президентских выборах. К тому моменту украинский ЦИК зарегистрировал около 28 кандидатов на пост президента страны.

«22 кандидата получили отказ. Всего за все время документы подали 74 человека», — сообщает корреспондент телеканала «Прямой».

У комиссии есть время для рассмотрения всех поданных заявок до 8 февраля включительно. Окончательный список кандидатов должен быть обнародован не позднее 9 февраля.

Сам действующий украинский лидер буквально запрыгнул в уходящий поезд, подав документы в ЦИК в самый последний день.

«В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты», — сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

Между тем, шансы действующего главы государства на повторную победу на выборах в последнее время стабильно низки: он в очередной раз возглавил президентский антирейтинг. Как свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», примерно половина опрошенных украинцев не будет голосовать за него ни при каких обстоятельствах.

Вера в его победу постепенно пропадает и у Вашингтона. По словам главы американской Нацразведки Дэниела Коутса, в США сильно сомневаются в победе Порошенко на предстоящих выборах.

Коутс объяснил такую позицию высоким уровнем недоверия к политическим элитам и отсутствием очевидного лидера на предстоящих выборах.

«Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера может дать противникам президента и малоизвестным кандидатам и политическим новичкам возможность апеллировать к украинскому электорату, который во многом не определился с выбором», — считает Коутс.

Впрочем, на фоне стабильной ситуации с антирейтингом радикально изменилось положение фаворитов украинского народа. Шоумен Владимир Зеленский сместил с первой строчки рейтинга лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая сохраняла золотую медаль в этой гонке на протяжении нескольких месяцев.

По результатам опросов общественного мнения, Зеленского на предстоящих президентских выборах собираются поддержать примерно 19% украинцев, которые уже определились с кандидатом и точно пойдут голосовать.