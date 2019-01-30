«Стройте демократию»: Трамп назначил Гуайдо главой Венесуэлы

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил лидера венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо с президентским постом, тем самым поддержав самопровозглашенного политика, объявившего себя главой государства в ходе попытки революционного переворота, но без проведения выборов.

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Трамп обсудил с Гуайдо ситуацию в Венесуэле. По итогам беседы президент США и лидер венесуэльской оппозиции договорились поддерживать регулярные контакты, передает ФАН.

«Он поздравил его с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твердую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии», — говорится в сообщении администрации Трампа.

Позднее Гуайдо выразил благодарность президенту США за телефонный звонок, отметив, что глава Белого дома полностью поддерживает действия венесуэльской оппозиции признает, передает НСН.

«Я признателен президенту США Дональду Трампу за его звонок, во время которого он подтвердил, что полностью поддерживает нашу демократическую работу, что необходимо направить гуманитарную помощь и что его администрация признает нас в качестве законного правительства», — написал венесуэльский оппозиционер в своем твиттере.

Между тем в этот же день

глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что считает Николаса Мадуро единственным законным президентом Венесуэлы.

Об этом он заявил во время выступления перед военнослужащими во время подготовки к военным учениям.

«Есть только один законный президент Боливарианской Республики Венесуэла. Это Николас Мадуро Морос, верховный главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами», — сказал военный.

Кроме того министр призвал военнослужащих защищать Мадуро в соответствии с данной ими присягой.

Чуть ранее Мадуро обвинил Трампа в том, что тот отдал приказ правительству Колумбии его убить. Он уточнил, что в случае, если на него произойдет покушение, ответственными за это будут США и Колумбия.

«Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили», — заявил президент Венесуэлы. При этом он подчеркнул, что его защищают: «Бог и народ Венесуэлы».

Мадуро также обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в инфантилизме из-за истории с блокнотом.

Двумя днями ранее журналисты во время брифинга по ситуации в Венсуэле заметили в блокноте Болтона запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию.

«То, что сделал Джон Болтон, — это нечто весьма инфантильное, это клоунада. Выйти с папкой, чтобы прочитали, что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлет войска в Колумбию. Это глупость, это клоунада», — заявил Мадуро.

Он назвал историю провокацией, а поведение советника Трампа детским и глупым. Говоря же о цели американских властей в Венесуэле Мадуро отметил, что США хотят получать венесуэльские природные ресурсы.

«Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире, у нас четвертые в мире запасы газа, у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа, колтана», — сказал он.

Второй причиной он назвал идеологическую — «уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара».

Касательно отношений с Россией, Мадуро признался, что его страна всегда благодарна Москве за помощь. По его словам, президент РФ Владимир Путин «всегда оказывает помощь от России во всех смыслах».

«То, о чем я просил президента Путина — чтобы у нас поддерживались постоянные контакты, чтобы была вся поддержка на дипломатическом и политическом уровне в ООН

и для защиты правды Венесуэлы в международном плане», — сказал Мадуро.

Помимо этого он заявил, что Венесуэла намерена и дальше получать из России самое современное оружие.

«У нас всегда есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику. Мы будем развивать это сотрудничество. И в Венесуэлу будет прибывать самое современное в мире оружие», — сказал Мадуро.

По его словам, такое оружие из России поступает постоянно. Мадуро добавил, что «тут нет ничего экстраординарного».

Со своей стороны пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова оказывать содействие урегулированию в Венесуэле, и призвал другие страны не пытаться расшатать ситуацию.

По словам представителя Кремля, речь идет о помощи Москвы без вмешательства во внутренние дела страны. Он также обратил внимание на готовность президента Венесуэлы Николаса Мадуро к диалогу.

«…сам по себе факт открытости президента Мадуро к диалогу, безусловно, заслуживает высокой оценки, заслуживает удовлетворения»,— сказал Песков.

Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро, которая состоялась 10 января. Венесуэльская оппозиция, ряд западных и латиноамериканских стран не признали результаты последних прошедших в стране президентских выборов. По их мнению, «некоторые игроки» не были допущены до участия в кампании.

23 января в стране начались массовые акции протеста. В ходе митинга в Каракасе Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Он сообщил, что его поддерживают вооруженные силы и что он намерен провести новые выборы.

Его полномочия признал президент США, власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и ряда других стран. Россия и Китай заняли сторону избранного главы государства.