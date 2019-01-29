День Сурка: Мэй отправили в Евросоюз за сделкой

Парламент Великобритании принял поправку к соглашению Brexit, которая предлагает пересмотреть положение о границе между Северной Ирландией и Ирландией.

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Речь идет об исключении из текста соглашения термина «бэкстоп», который означает сохранение Северной Ирландии — автономного региона Великобритании — в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Вместо него парламентарии предлагают использовать некую «альтернативную договоренность», которая, как и «бэкстоп» должна будет не допустить появление жесткой границы на ирландском острове.

Теперь Мэй придется вернуться в Брюссель и добиться новых переговоров, несмотря на то, что страны-члены ЕС неоднократно заявляли о невозможности пересмотра соглашения.

Что еще хуже — у британского премьера остается чуть больше месяца на решение проблемы, о которой Лондон и Брюссель не могли договориться с самого начала переговоров о Brexit.

Граница между Северной Ирландией и Ирландией сейчас прозрачна и не мешает передвижению людей, товаров и услуг. Однако выход Соединенного Королевства из таможенного союза предполагает превращение границы из практически формальной в настоящую.

Это, в свою очередь, повлечет за собой серьезные последствия вплоть до возрождения ирландского сепаратизма. Такого исхода не хотят ни в Лондоне, ни в Брюсселе.

Brexit, предложенный Терезой Мэй и одобренный Евросоюзом, предполагает дальнейшее пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Однако это должно продлится до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут способ сохранения прозрачной границы. Дедлайн обозначен до 1 июля 2020 года, при этом срок может быть и продлен, если решение так и не будет найдено. Пока стороны не придут к согласованию этого вопроса, таможенные правила и правила общего рынка ЕС по сути продолжат действовать на всей территории Соединенного Королевства.

Именно из-за этого пункта соглашения парламент с разгромом отклонил эту сделку на голосовании 15 января.

В Лондоне опасаются, что это решение ведет страну в политический капкан. По мнению противников соглашения, Брюссель может намеренно тянуть время различными доступными способами, сохраняя Северную Ирландию под своей опекой. В результате этих манипуляций Великобритания, вышедшая из состава ЕС, попадет в зависимость от него. Выйти из таможенного союза по собственному желанию Великобритания не сможет. Либо же ей придется отказаться от торгового суверенитета над Северной Ирландией.

Конечно, оба варианта являются недопустимыми для Лондона. Выход из таможенного союза был одним из главных пунктов Brexit. А о потере суверенитета над Северной Ирландией не может быть и речи.

Мэй уже пыталась добиться от ЕС пересмотра этого пункта соглашения и хотя бы добиться гарантий, что «бэкстоп», и как следствие — продолжение зависимости Великобритании от торговых правил ЕС, будут ограничены по времени.

Однако в ЕС ей дали понять, что пересмотр сделки невозможен. Брюссель не дал никаких гарантий и отказался брать на себя юридические обязательства по этому вопросу.

Так и в этот раз: не успел британский парламент принять поправку, «отменяющую» «бэкстоп», председатель Евросовета Дональд Туск снова заявил, что соглашение о Brexit не подлежит пересмотру.

«Соглашение о выходе [Великобритании из ЕС] остается лучшим и единственным способом для того, чтобы обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Евросоюза», — заявил он. Аналогичное заявление уже успел сделать и президент Франции Эммануэль Макрон.

Такой же точки зрения до недавнего времени придерживалась и сама Мэй. После того, как парламент отклонил вариант сделки, который ей удалось согласовать с Брюсселем, она заявила, что продолжит добиваться от депутатов ее поддержки. Однако на прошедших во вторник в Палате общин дебатах она неожиданно высказалась в поддержку предложенной депутатами поправки.

Видимо, в какой-то момент премьер-министр решила, что ей проще будет договориться с партнерами из ЕС, чем с депутатами, которые уже несколько раз пытались отправить ее в отставку.

Мэй надеется, что поддержка парламента обеспечит ей сильную переговорную позицию в новом диалоге с ЕС.

Для того, чтобы получить этот мандат доверия, в парламент были внесены 14 различных поправок в текст о соглашении с ЕС, которые пересматривали различные спорные моменты сделки. Спикер Палаты общин Джон Беркоу поставил на голосование лишь половину из них.

В итоге парламентарии отклонили пять из этих поправок, тем самым отвергнув предложения дать парламенту возможность рассмотреть альтернативные варианты Brexit, оставить Шотландии право на членство в ЕС или отсрочить Brexit на несколько месяцев.

Отвергнута была и поправка лидера лейбористов Джереми Корбина, который хотел закрепить невозможность проведения «жесткого» Brexit без сделки и допускал проведение повторного референдума.

Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта «жесткого» Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения. Мэй и ее правительство неоднократно заявляли, что воля британского народа о расставании с Евросоюзом будет реализована точно в срок даже без сделки.

Впрочем, эта поправка является очень не конкретной, не имеет обязывающего характера и даже не уточняет, как парламент может отвергнуть «жесткий» Brexit. Комментируя ее принятие, Мэй заявила, что просто противостоять «жесткому» выходу Великобритании из ЕС недостаточно, чтобы предотвратить его.

И она права. На настоящий момент Brexit без сделки кажется самым вероятным вариантом развития событий.