Украина выбирает Путина? В МИДе пошутили над Порошенко

В Москве с юмором восприняли плакаты на мероприятии по выдвижению президента Украины Петра Порошенко на новый срок. Фотоколлаж, на котором были размещены снимки украинского лидера и президента России Владимира Путина, гласил: «Либо Порошенко, либо Путин».

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«На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко, либо Путин». А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — написала в этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который проходил в киевском Международном выставочном центре, украинский президент указал, что «тема войны и мира — одна из главных на выборах», передает ФАН.

Так же было и пять лет назад, когда Порошенко обещал закончить военные действия в Донбассе даже не за недели, а за считанные часы. В этот раз украинский лидер пообещал то, что по сути у Украины и так есть.

«Нам нужен мир с Россией. Холодный, но все же мир», — заявил он.

Несмотря на риторику украинских политиков, войны между Москвой и Киевом нет. В России неоднократно подчеркивали, что конфликт на юго-востоке страны носит сугубо внутриукраинский характер.

В ноябре прошлого года

на Украине и в России высмеяли появившиеся на улицах Киева билборды Петра Порошенко со странным слоганом: «Геть вiд Москви!», что в переводе с украинского означает: «Прочь от Москвы!»

Фраза принадлежит украинскому поэту-коммунисту 1920-30-х годов Николаю Хвылевскому, который задавался вопросом о том, нужно ли при возрождении украинской культуры ориентироваться на Россию или Европу.

В том же месяце украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ задержала моряков, указав, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

После произошедшего Порошенко хотел поговорить по телефону с Путиным, но получил отказ. Российский лидер объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании украинского президента.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — сказал Путин.

Глава государства указал, что Порошенко создал кризисную ситуации в Керченском проливе, чтобы возложить ответственность на Россию и «продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

«Вот нехитрая комбинация и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — заключил Путин.

Согласно последнему соцопросу, у Порошенко появились шансы пройти во второй тур выборов.

Центр имени Михаила Драгоманова с 10 по 17 января проводил на Украине исследование, чтобы выяснить, за кого будут голосовать жители страны на президентских выборах. Согласно его результатам, участниками второго тура президентских выборов на Украине, скорее всего, станут действующий глава Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Юлия Тимошенко (ее рейтинг составляет 17,4% среди опрошенных, которые планируют принять участие в выборах) и Петр Порошенко (17,1%)», — констатировал кандидат политических наук, профессор Сергей Штепа в эфире украинского телевидения. При этом Штепа также отметил, что на данный момент наблюдается приостановка роста рейтинга лидера «Батькивщины».

Старт президентской избирательной кампании официально был дан 31 декабря. Сами выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Избирательная кампания должна проводиться в течение 90 дней. Регистрация кандидатов заканчивается 3 февраля. При этом предвыборную агитацию можно начать сразу же после внесения кандидата в списки участников выборов. Всего на данный момент ЦИК Украины официально получила документы от 14 кандидатов на пост главы государства.

Президент украинского Центра системного анализа Ростислав Ищенко считает, что Порошенко не сможет снова стать президентом Украины, передает НСН.

«На этих выборах ему нереально победить кроме как при помощи грубого насилия. Оно будет неизбежно, не обязательно во время выборов, возможно, после них. Он на что-то надеется. На то, что рейтинг его противников как-то рассосется. Он может попытаться использовать свой административный ресурс, но не факт, что его будут в этом поддерживать. Люди ориентируются на потенциального победителя. Какой смысл его поддерживать, если через пару недель он уже не будет президентом», — спрогнозировал эксперт.