«Готовьтесь к войне»: соратник Трампа о причинах его провалов

«Позвольте мне закончить» — так называется книга экс-губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи, которого президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года всерьез рассматривал в качестве кандидатуры на должность вице-президента. Именно Кристи возглавлял переходную администрацию после победы Трампа на выборах.

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В книге Кристи пишет, что Трамп и его зять Джаред Кушнер считали, что увольнение бывшего советника президента США по национальной безопасности генерала Майкла Флинна положит конец эскалации напряженности вокруг возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией, пишет The New York Times.

«Флинн встречался с россиянами. Вот в чем была проблема. Я уволил Флинна. Все кончено», — так сам Трамп рассказывал экс-губернатору Нью-Джерси, пишет Кристи.

В интервью телеканалу ABC в преддверии выхода книги Кристи также рассказал, что предупреждал президента, что расследование Мюллера вскоре на закончится. Правда, сам Трамп, хотя и включил Кристи в свою команду, был не всегда доволен его работой.

В частности, в книге «Трамп. Страх в Белом доме» журналист Боб Вудворд приводит характерный эпизод, как Трамп отреагировал на речь, написанную Кристи и экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. «Трамп был хмурым. «Я не могу сделать это, — сказал он. — Это полное дерьмо. Это слабо. Парни, вы слабаки», — приводит Вудворд слова Трампа.

Трамп был также недоволен тем, как Кристи вел его предвыборную кампанию, пишет Вудворд: «Где, черт возьми, деньги? — спросил Трамп Кристи. — Мне нужны деньги на ведение избирательной кампании. Я вкладываю деньги в мою кампанию, а вы, мать вашу, разворовываете их». Он считал эти деньги своими».

Пока неясно, какой интерес вызовут откровения самого Кристи у американского читателя. Он славится достаточно неоднозначной репутацией. Недоброжелатели отмечают, что именно его скандальная известность помешала ему стать вице-президентом. Активисты штата Нью-Джерси неоднократно обвиняли его в злоупотреблении административным ресурсом и даже подавали на него в суд.

С именем Кристи связан ряд довольно громких дел в штате. Во время его губернаторства нефтяная компания Exxon Mobil выплатила штату $225 млн — всего лишь 3% от той суммы, которую запрашивали у нее юристы за загрязнение окружающей среды.

Кристи выдвигался в президенты в 2016 году, однако сошел с дистанции из-за низких рейтингов и стал активно агитировать за Трампа. Но решение поддержать Трампа дорого обошлось Кристи: его рейтинги опустились еще ниже, а несколько влиятельных газет призвали его уйти в отставку, что он и сделал вскоре после того, как Трамп занял кресло в Белом доме.

Как отмечают американские СМИ в рецензии, книга Кристи призвана в какой-то мере оправдать Трампа, так что

в ней автор дает понять, что никакого сговора с россиянами у кампании Трампа не было.

При этом он одновременно оказывает Трампу медвежью услугу, высвечивая некомпетентность его команды. Политик также говорил, что сыграл важную роль в организации работы переходной администрации: «У них не было опыта работы на госслужбе, и я пытался им помочь и сказать: «Слушайте, парни, вы должны быть готовы к войне».

Труд Кристи должен стать своего рода «контрударом» по другой книге о Трампе, которая принадлежит перу одного из бывших помощников президента Клиффа Симса «Команда гадюк». По иронии судьбы она также выходит в свет во вторник, 29 января. В ней он тоже описывает чудачества президента США, а также «хаос» в Белом доме. Как отмечает издание Politico, Трамп был серьезно раздосадован книгой и презрительно назвал Симса «видеографом», так как тот записывал его видеообращения.

Книгу о войне Трампа со СМИ написал и журналист CNN Джим Акоста, которого Белый дом пытался лишить аккредитации после перепалки с Трампом.

В своей работе журналист расскажет о ранее неизвестных эпизодах «отказа Белого дома от правды», поскольку это важно, особенно на фоне неприязни Трампа к фактам. Именно она представляет «беспрецедентную угрозу американской демократии», говорится в материале. Акоста отметил, что был непосредственным свидетелем попыток президента США, его команды и сторонников заставить журналистов молчать, пишет CNN.

Стоит отметить, что две книги, посвященные Трампу, стали бестеселлерами — «Огонь и ярость» журналиста Майкла Вольфа была распродана тиражом более 1 млн экземпляров, а «Страх» Боба Вудворда — 972 тыс. Однако самой продаваемой по итогам 2018 года книгой стали мемуары «Становление» экс-первой леди США Мишель Обамы.