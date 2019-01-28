В Кремле рассказали о российских наемниках в Венесуэле

Публикации о том, что Россия обеспечила охраной главу Венесуэлы Николаса Мадуро, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, это сообщения из области конспирологии. Там же на месте везде видна охрана в Венесуэле, кто охраняет Мадуро, сами просто логически подумайте», — сказал представитель Кремля, призвав не реагировать на подобные «утки».

В ответ на просьбу прокомментировать сообщения, что самолет специального летного отряда «Россия» якобы совершил полет в Южную Америку, Песков пояснил, что в Кремле подобной информацией не располагают.

25 января агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники и казачьего атамана Евгения Шабаева сообщило, что сотрудники «российской частной военной компании» отправились в Венесуэлу для поддержки Мадуро.

Анонимные источники не смогли уточнить даты прибытия членов ЧВК, однако утверждали, что все они уже находятся в Каракасе. Еще один собеседник сообщил, что первая группа военных якобы прибыла в Венесуэлу накануне президентских выборов в мае 2018 года, вторая — «недавно».

Председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев в разговоре с агентством сообщил, что количество российских наемников в Венесуэле достигает 400 человек. По его словам, наемники вылетели в Венесуэлу «за день или два до начала протестов оппозиции». Их задачей является защита Николаса Мадуро от любых попыток сторонников оппозиции арестовать его. По словам Шабаева, сначала бойцы ЧВК на двух чартерных самолетах прилетели на Кубу, в Гавану, а до Венесуэлы добрались обычным коммерческим рейсом.

В подтверждение этих слов агентство приводит данные с сайтов по отслеживанию самолетов: российский Ил-96, принадлежащий структурам администрации президента России, вылетел в Гавану поздно вечером 23 января из Москвы через Сенегал и Парагвай. Согласно данным о перелетах, в период с 10 по 14 декабря 2018 года грузовые Ан-124 и Ил-76 совершили рейсы между Россией и Венесуэлой. Еще один Ил-76 был в Каракасе с 12 по 21 декабря. Все три самолета, указывает агентство, принадлежат российским военным.

После публикаций в СМИ посол России в Каракасе Владимир Заемский опроверг эту информацию, назвав ее «очередной уткой».

«Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею», — отметил дипломат.

При этом журналисты ФАН провели расследование, выяснив, что Шабаев не является настоящим казачьим атаманом, приобретал государственные награды за деньги и врал о своем участии в боевых действиях в Чечне.

Между тем, Дмитрий Песков также рассказал, что у Москвы не было и не планируется контактов со спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо, который провозгласил себя временным президентом этого государства.

«Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем мы можем помочь, — это не вмешиваться в эту ситуацию, как делают напрямую некоторые страны. Вмешательство лишь усугубляет эту ситуацию», — добавил пресс-секретарь. Ранее он также высказывал мнение, что

наибольшую опасность для Венесуэлы сейчас представляет вмешательство США.

«Опасно то, что происходит в Венесуэле, но еще опасней, что это происходит при прямом вмешательстве, не попустительстве, а вмешательстве США, этого даже никто не скрывает», — подчеркнул Песков. По его мнению, на «синхронизацию действий» оппозиции с США указывает тот факт, что Вашингтон молниеносно признал президентом спикера парламента [Хуана Гуайдо], «который претендует на узурпацию власти в стране».

Массовые акции начались в Венесуэле 21 января. На волне протеста Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. Его поддержали США и большинство стран Запада. Николас Мадуро заверил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году, и назвал Гуаидо «марионеткой США». Россия поддержала Мадуро как избранного президента Венесуэлы. По данным неправительственных организаций, за время выступлений 791 человека арестовали, 29 человек погибли.