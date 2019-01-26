Задушил свободу слова: Тимошенко раскритиковала Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая также выдвинута кандидатом на пост президента Украины, заявила, что украинские власти и президент Петр Порошенко установили монополию на информационное пространство в стране. Как отметила депутат в своем посте на фейсбуке, информационный рынок страны давно превратился в «фабрику тотальных манипуляций общественным мнением».

«СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц»,

— высказалась Тимошенко в социальной сети.

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Однако отсутствие проблем совсем не гарантирует СМИ, что при попытке выхода «за пределы лояльности» оно не окажется в опале. Как подчеркнула кандидат в президенты, обычно любое слово, высказанное против Порошенко, может быть наказано угрозами, репрессиями, травлей, закрытием программ и проектов и даже преследованием. «Поэтому именно от президентской фракции есть несколько законопроектов по инициативе уголовного преследования за свободу слова», — добавила лидер партии «Батькивщина».

В тот же день на странице Тимошенко в фейсбуке появился еще один пост, в котором она заявила об очередном нападении на съемочную группу программы «Стоп коррупции», сообщает ФАН.

«К сожалению, это в большой степени символично для сегодняшней Украины: страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними в меру своих сил борются и обнародуют факты причастности чиновников к коррупционным действиям», — написала Тимошенко, потребовав при этом от правоохранительных органов и властей Украины немедленно установить причастных к нападению.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента. ЦИК также начал принимать документы для регистрации заявок: на данный момент уже зарегистрировано 20 заявок из 40 возможных.

Согласно данным соцопросов и предварительных рейтингов, на протяжении последних месяцев лидерские позиции среди кандидатов занимает глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в президенты. Как ранее сообщал НСН, Тимошенко и сама абсолютно не сомневается в своей победе. По ее мнению, она в любом случае дойдет до второго тура, где поборется с действующим главой государства Петром Порошенко и непременно одержит победу. При этом у Тимошенко нет даже тени сомнений в том, что жители страны проголосуют за нее, а не за действующего главу государства.

Тем не менее, слова экс-премьера пока сложно рассматривать всерьез, так как остается неясным, подаст ли заявку сам действующий президент Петр Порошенко, который по-прежнему официально не объявлял о намерении баллотироваться на второй срок. Единственная информация по этому поводу стала известна от представителя украинского лидера в Верховной раде народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирины Луценко, которая сообщила, что выдвижение президента планируется на 29 января. На данный момент эксперты довольно скромно оценивают его позиции среди избирателей — его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.

Как бы неопределенно не выглядело желание Порошенко участвовать в выборах, напряжение между ним и Юлией Тимошенко можно было отчетливо разглядеть во время экономического форума в швейцарском Давосе, где украинские лидеры просто игнорировали друг друга,

сообщает ФАН.

Так, во время выступления Порошенко лидер оппозиции с огромным удовольствием ела йогурт, всем видом показывая, что очень голодна и не намерена ничего слушать. Тимошенко также не стала аплодировать после выступления главы Украины. Вместе с ней игнорировать Порошенко решил и еще один кандидат на пост президента — Анатолий Гриценко.

Политики также обменялись «приятными» комментариями «украинского завтрака», в ходе которого Порошенко назвал лидера «Батькивщины» популистом. Тимошенко, в свою очередь, тоже молчать не стала и довольно прямо указала нынешнему президенту на многочисленные невыполненные предвыборные обещания.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в рамках пресс-конференции НСН уже предполагал, что Юлия Тимошенко будет доставлять Порошенко максимальное количество проблем во время предвыборной президентской гонки и сравнил ее с самкой богомола.

«Когда Юлия Тимошенко с кем-то о чем-то договаривается, она же как самка богомола. Всем известно, что потом происходит с самцами. Она вызывает панический страх у Петра Алексеевича, она его обезжирит до ноля. Это всем понятно. Люди на выборах руководствуются эмоциями, а не программами», — отметил Килинкаров.