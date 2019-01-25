Земля Донбасса: закон есть, а разминирования нет

На Украине вступил в действие закон «О противоминной деятельности», цель которого — регламентировать работы по разминированию в Донбассе, где за время боевых действий появилось немало брошенных и неразорвавшихся мин и снарядов.

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Закон, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, предполагает создание центра противоминных операций, который будет координировать эту работу.

По данным ООН, площадь территорий, которая была заминирована в период активных боевых действий на востоке Украины, составляет 7 тыс. кв. м. Чтобы ликвидировать мины, потребуются десятки лет.

Украинское издание «Корреспондент» пишет, что от мин в Донбассе погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, 1456 получили ранения. Всего в ходе конфликта погибли более 10 тыс. человек.

Осторожно, дети. Осторожно, мины

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал проблему разминирования территории одной из главных проблем постконфликтной ситуации. Как рассказал Хуг в недавнем интервью «Голосу Америки»,

если военные действия в Донбассе можно прекратить за час, на экономическое восстановление и разминирование территории уйдет большой срок.

Как сообщила «Газете.Ru» пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста Галина Бальзамова, организация также активно участвует в поддержке структур, которые проводят разминирование по обе стороны от линии разграничения.

«Часто жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов становятся гражданские лица, в том числе и дети», — говорит Бальзамова.

«Из-за войны в Донбассе, Украина находится в лидерах по количеству жертв от подрывов мин. Это правда, данные за 2016 год. Но

я не думаю, что ситуация как-то улучшилась, потому что полное разминирование возможно только после прекращения боевых действий, а они продолжаются»,

— говорит «Газете.Ru» украинский военный обозреватель Денис Попович.

В настоящее время интенсивных боевых действий на востоке Украины нет, однако периодически между сторонами конфликта возникают перестрелки. Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в пятницу, 25 января, журналистам, что украинские военные 105 раз за неделю нарушили перемирие. Киев, в свою очередь, неоднократно заявлял, что перемирие нарушают самопровозглашенные республики.

«На сегодняшний день обстановка в Донбассе зависит от результатов президентских выборов на Украине, от которых может зависеть новая политическая повестка. До тех пор каких-либо существенных изменений на фронте ожидать вряд ли приходится», — продолжает Попович.

Президент Порошенко, который, как ожидается, на следующей неделе объявит о своем выдвижении на выборы главы государства, пытается активно использовать тему Донбасса в предвыборной кампании. Во время саммита в Давосе он провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили вопрос миротворческой миссии в Донбассе.

На сайте президента говорится, что Гутерреш подтвердил намерение ООН оказывать помощь гражданскому населению Донбасса, а также «внутренне перемещенным лицам».

При этом Порошенко, пытаясь предстать в образе миротворца,

предостерег украинских политиков от спекуляций на тему быстрого мира в Донбассе. По его словам, украинские политики не должны обещать народу Украины «мир» на востоке страны.

Он также добавил, что настаивает на введении международной миротворческой миссии в Донбасс с 2015 года. Порошенко подчеркнул, что ему удалось заручиться поддержкой США, Великобритании и Франции.

Стоит отметить, что идею направить в Донбасс международных миротворцев поддерживает и Россия. Однако президент России Владимир Путин заявил, что речь может идти только об обеспечении миротворцами безопасности сотрудников ОБСЕ. По мнению же Киева, миссия ООН должна обладать более широким мандатом и размещаться по всему Донбассу вплоть до границы с Россией. Москва считает эту идею неприемлемой.