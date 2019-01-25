«Там украинское сознание»: как в Киеве «делят» Россию

Депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий заявил, что Киев должен «вернуть» Кавказ и Кубань. Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK. По его словам, среди населения Кубани присутствует «довольно высокий уровень национального украинского сознания».

«Но безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, колонизации и русификации этих территорий», — заявил Билецкий.

Правда, при этом депутат подчеркнул, что жители Кубани не заинтересованы в том, чтобы перейти под юрисдикцию Киева. По его словам, подобная инициатива не является «успешным государственным проектом».

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Что же касается Кавказа, то Андрей Билецкий убежден, что эта территория также исторически принадлежит Украине. Правда, он не привел никаких доводов в пользу этого утверждения.

«Историческую память и историческое любопытство разбудить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект украинского государства», — считает депутат.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT заявил, что подобные заявления звучат от украинских политиков для того, чтобы создать идеологию, которая бы позволила гражданам отвлечься от актуальных проблем.

«Заявления связаны еще и с тем, что радикально настроенные украинцы убеждают себя в том, что нынешняя украинская армия — одна из самых сильных в мире, она способна справиться с любым противником, — считает Почта. — Вот, собственно, и вся несложная идеология, не имеющая отношения к реальности.

Она помогает забыть о том, что государство не очень похоже на состоявшееся: государство, теряющее свои территории, государство, обменявшее свою независимость на обслуживание интересов Запада по сдерживанию России».

Подобные заявления, впрочем, не вызывают удивления. Призывы вернуть ту или иную территорию звучат на Украине регулярно. Осенью министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью местным СМИ призвал украинцев вооружаться и отвоевывать у России Краснодарский край и Москву.

Журналистка спросила чиновника, что делать украинцам, которые хотят или имеют необходимость посетить Россию, в случае отмены железнодорожного сообщения между нашими странами.

«Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать [в Россию]», — ответил Омельян.

В начале марта о «планах» по захвату этой территории, а также Воронежа и части Ростовской области рассказал бывший глава «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош. Как он тогда заявлял, у Украины есть потенциал для захвата этих российских территорий.

«Если мы касаемся Донбасса, — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента <…> Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014 года», — подчеркнул он.

Некоторые политики, говоря о возврате территорий, решили не ограничиваться западной частью России. Внештатный советник Петра Порошенко, политолог Олег Медведев хочет украинизировать Дальний Восток. Он заявил, что диапазон территорий, где говорят на украинском языке, постоянно расширяется. Политолог считает, что этот факт свидетельствует о готовности населения к «мягкой украинизации».

«Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (территория на юге российского Дальнего Востока, которую в 1917 году переселенцы из Украины пытались сделать Украинской дальневосточной республикой. — «Газета.Ru»). Хотя бы на Кубани. Но это происходит в Донбассе», — подчеркнул он.

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что новый президент Украины должен будет «обязательно вернуть» Донбасс и Крым.

«Крым и Донбасс — это Украина, и они будут обязательно возвращены. <...> Международные гарантии должны быть выполнены, иначе международное право в мире будет дискредитировано. Возвращение к условиям Будапештского соглашения и защита Украины от агрессора — это первоочередная задача нового президента», — подчеркнула экс-премьер.