Трамп взорвал Венесуэлу: чем ответит Москва

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение закрыть венесуэльское посольство и все консульства в США. По его словам, он не намерен уходить с поста президента Венесуэлы. Он также добавил, что никогда не откажется от обязательств перед своей родиной.

Реклама

Тем временем, в Венесуэле продолжаются массовые протесты как сторонников Мадуро, так и его противников, причем последних становится все больше, отмечают непосредственные очевидцы событий.

Венесуэльская правозащитная организация Foro Penal в твиттере сообщила, что 328 человек были задержаны по всей стране в ходе антиправительственных протестов.

По данным правозащитников, за 23 января было задержано 175 человек. При этом 22 января были задержаны 34 человека, а еще днем ранее — девять человек. Отмечается также, что 23 января во время столкновений погибло 16 протестующих. Подробности их смерти не приводятся.

Несмотря на то, что массовые протесты, вызванные тяжелой экономической ситуацией в стране, случались в Венесуэле и ранее, The Washington Post отмечает, что в этот раз в них участвует значительное число представителей рабочего класса, которые ранее считались опорой Мадуро.

«Никто в Венесуэле больше не питает иллюзий по поводу правительства.

Его ужасная история насилия над диссидентами теперь твердо установлена, оно не остановится ни перед чем, чтобы оставаться у власти. Это ясно каждому», — пишет издание.

Хотя страна долгие годы была в затяжном кризисе, она впервые перешла в ситуацию реального двоевластия. Это произошло из-за избрания спикера оппозиционного парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.

В качестве легитимного лидера Венесуэлы Гуайдо уже признали США и несколько стран Латинской Америки. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Грузия, Албания, Парагвай и Перу. Поддержку протестующим выразил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам,

Европа «поддерживает восстановление демократии» в стране после «незаконного избрания президентом Венесуэлы Николаса Мадуро».

«Я приветствую мужество и храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые борются за свою свободу», — отметил Макрон на своей странице в твиттере.

Переломным моментом в кризисе, происходящем в Венесуэле, стала поддержка оппонента Мадуро Гуайдо США. Как отмечает научный сотрудник Американского университета Майкл Маккарти, решение президента Дональда Трампа признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны создает предпосылки для эскалации конфликта, отмечает американский телеканал CNN.

Из-за реакции Трампа теперь необходимо ожидать «будущей драмы», которая отразится во внутренней политике США, считает CNN. «Это конфронтационный момент, я бы ожидал быстрой эскалации», — говорит эксперт. По словам Маккарти,

эскалация ситуации будет как на национальном, так и на международном уровнях, «когда режим Мадуро сделает все возможное, чтобы заручиться поддержкой Пекина и Москвы».

Как отмечает Маккарти, возможно, Россия и Китай в действительности не поддерживают стиль правления Мадуро, однако они хотели бы «отодвинуть Соединенные Штаты».

Пекин и Москва, крупные инвесторы в экономику страны. Пекин инвестировал $70 млрд в нефтяную отрасль страны. Российские вложения составили $17 млрд за последние 13 лет. Эти средства были выданы Каракасу в качестве займов.

Москва и Вашингтон столкнулись в Каракасе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва считает Николаса Мадуро легитимным президентом, добавив, что обращений за помощью пока не поступало.

Позже президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Мадуро, в котором призвал стороны к диалогу. Российский лидер выразил ему свою поддержку, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога», — говорится в сообщении.

Несмотря на официальную поддержку Мадуро, нельзя исключать, что Москва неофициально зондирует почву, чтобы выяснить, насколько сильны шансы у оппозиции.

Стоит отметить, что послом России в этой стране является достаточно опытный дипломат Владимир Заемский, который работает в этой должности уже более 10 лет. Он также работал в должности атташе посольства СССР в Каракасе еще в середине 1970-х. «Навал на него большой, но то что он работал давно и знает прежнюю расстановку политических сил ему помогает», — сказал один из собеседников «Газеты.Ru», знающих российского дипломата.

На волне кризиса в Венесуэле в Москве прозвучали заявления о негативной роли США в событиях в стране. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «смена власти в ручном режиме».

Аналогичное мнение высказал в беседе с «Газета.Ru» один из бывших российских дипломатов, работавших в этой стране. «Происходит наглое вмешательство во внутренние дела», — сказал собеседник издания, добавив, что сегодня в Венесуэле «начинает говорить улица».

При этом многие противники Мадуро совсем не в восторге от возможности свергнуть непопулярного президента руками иностранных сил, а прежде всего США.

Эксперт клуба «Валдай», ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков считает, что

«военное вмешательство США в дела Венесуэлы крайне маловероятно».

«В настоящее время противостояние ведётся в режиме перманентной вербальной войны. На власти Венесуэлы оказывается колоссальное психологическое давление. Вариант военного конфликта если и возможен, то только со стороны прямых союзников США, в первую очередь Колумбии и Бразилии, с которыми у Венесуэлы есть общие границы», — рассуждает Пятаков.

Диалог с «наймитами»

Происходящее в Венесуэле отчасти напоминает политическое противостояние в России между президентом и парламентом в октябре 1993 года, говорит в беседе с «Газетой.Ru» экс-замглавы российско-венесуэльского Делового совета Владимир Семаго. При этом политик отмечает, что конфликт не «имеет вооруженного решения», а также не должен стать полем противостояния между Россией и США.

«Обеим странам ни в коем случае не стоит разыгрывать венесуэльскую карту», — уверен Семаго. Лучшим вариантом для России в этих условиях, было бы «способствовать диалогу» — это поможет сохранить позиции в стране, уверен он.

«К сожалению мы часто опаздываем в поисках контактов с оппозицией», — говорит эксперт.

«Без уважительного диалога оппозиции и власти, решить острейшие проблемы в стране невозможно. Но Мадуро на это не идет, считая своих визави врагами боливарианской революции, наймитами империализма. В этом загвоздка. Поэтому отчаявшихся граждан выводят на улицы», — говорит «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян.

Свои посреднические услуги по проведению диалога между противоборствующими сторонами уже предложил премьер-министр Испании Педро Санчес. В ходе телефонного разговора с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо он заявил, что «идеальным и естественным» способом урегулирования кризиса в Венесуэле стали бы выборы главы государства.

При этом испанский премьер отметил, что не сомневается в легитимности власти Гуайдо и Национальной ассамблеи Венесуэлы.

К диалогу с протестующими призывал президента страны и генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш, отметив, что он поможет «избежать насилия и эскалации».

Пока неясно пойдет ли Мадуро на диалог с протестующими — президент страны пока он не высказал такого желания. Его главный козырь — армия, которая сохраняет ему лояльность. Знающий Мадуро Семаго называет президента «неплохим парнем», главная задача которого сейчас «уйти от конфликта» и наладить диалог. Возможным шагом был бы временный отъезд президента из Каракаса, чтобы вымотать оппозиционеров.