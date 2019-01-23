Переговоры в Москве: к чему пришли Путин и Эрдоган

В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Главы государств обсудили шаги по урегулированию сирийского конфликта, стратегическое сотрудничество и вывод американских войск из Сирии. Встреча продлилась три часа: сначала Путин и Эрдоган пообщались лично, затем к ним присоединились члены делегаций и переговоры продолжились.

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По итогам встречи российский лидер сообщил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, характерной для российско-турецкого диалога. Лидеры государств согласились, что астанинский формат остается наиболее продуктивным в урегулировании сирийской проблематики. Путин также рассказал, что российские и турецкие дипломаты провели серьезную работу по созданию Конституционного комитета Сирии. Благодаря этому удалось заложить прочную основу для запуска политического регулирования ситуации в стране. Западные партнеры в Женеве отказались работать с Россией по формированию Конституционного комитета Сирии, напомнил российский лидер. Он выразил удивление в связи с такой позицией, однако призвал запастись терпением. Отмечается, что МИД проведет переговоры с западными партнерами по этому вопросу.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что процесс создания Конституционного комитета Сирии необходимо ускорить.

Президенты обсудили совместные усилия по борьбе с террористами в САР. Как отметил Путин, Турция делает многое для ликвидации боевиков в провинции Идлиб.

«Мы обсуждали этот вопрос очень подробно сегодня. Хочу еще раз повторить, мы видим, что наши турецкие друзья прикладывают значительные усилия для того, чтоб выполнить все наши договоренности по поводу обеспечения безопасности и создания буферной зоны. Пока там, к сожалению, много проблем, мы это все видим, и мы, и наши турецкие партнеры. Мы договорились о том, как мы скоординируем нашу работу на ближайшее время», — сказал Путин журналистам.

Он также добавил, что в отношении вопросов сирийского урегулирования позиция России и Турции принципиальна: долгосрочного решения проблематики в САР необходимо добиться на политико-дипломатической основе в соответствии с резолюцией ООН, передает ФАН.

Турецкий президент отметил, что развитие двусторонних отношений между Москвой и Анкарой в самых разных сферах положительно сказывается на безопасности на Ближнем Востоке.

«В рамках астанинского процесса мы проводили трехсторонние саммиты как в Москве, так и в Анкаре и Тегеране, это также вносит вклад в обеспечение безопасности [в странах Ближнего Востока], — считает Эрдоган.

Главы государств договорились, что военные и дипломаты двух стран продолжат координировать усилия, в том числе по теме возвращения беженцев в Сирию. Так, главы Минобороны России и Турции продолжат переговоры по созданию буферной зоны на турецко-сирийской границе. По этому вопросу у Анкары и Москвы нет проблем, отметил Эрдоган.

На встрече была также затронута тема ухода американских войск из Сирии. Глава Турции заявил, что важно не допустить вакуума власти после вывода военных. Путин напомнил, что американские военные находятся на территории арабской республики незаконно, так как у них нет приглашения Дамаска.

«Вместе с тем, мы наладили, как вы знаете, достаточно конструктивную работу с американскими партнерами по борьбе с терроризмом, в том числе и в Сирии. Рассчитываем на то, что эта работа будет продолжаться», — подчеркнул российский лидер.

Путин и Эрдоган обсудили и вопросы экономического сотрудничества, в частности строительство газопровода «Турецкий поток».

«Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же ударными темпами, как и строительство морской части», — сказал Путин и выразил уверенность, что газопровод удастся запустить до конца текущего года.

Ввод в эксплуатацию нового газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергобезопасности Турции, но и для южной и юго-восточной Европы, считает он.

Российский президент также поблагодарил своего коллегу за личный вклад в улучшение качества двусторонних отношений. Так, Путин обратил внимание на то, что показатели товарооборота и турпотока из России в республику за 10 месяцев прошлого года превысили цифры за весь 2017 год.

«Это говорит о том, что граждане нашей страны воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений. Господин президент и дорогой друг, это в значительной степени ваша личная заслуга, потому что вы уделяете этому очень много внимания», — сказал Путин. Что касается турпотока, то Россия прочно удерживает первое место по числу иностранных туристов, побывавших в Турции, подчеркнул российский президент, указав, что в прошлом году на турецких курортах отдохнули почти 6 млн россиян.