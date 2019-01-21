Без плана Б: Мэй продолжает бороться за свой вариант Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не предложила «плана Б» по Brexit. На сегодняшний день было запланировано выступление Мэй в парламенте, в ходе которого, как ожидалось, она предоставит другой сценарий выхода Великобритании из ЕС.

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Однако премьер-министр лишь ограничилась обещаниями поддерживать диалог с теми, кого не устроил предложенный ею ранее вариант сделки. Таких, к слову, в британском парламенте очень много — 432 человека. Сделку Мэй на последнем голосовании поддержали лишь 202 депутата. Проект, одобренный Евросоюзом, был отклонен с разницей в 230 голосов.

Несмотря на это поражение, в своем выступлении в понедельник

Тереза Мэй исключила и перенос даты Brexit, и проведение второго референдума, и отмену выхода страны из состава ЕС.

Премьер-министр пообещала, что продолжит «концентрироваться на том, чтобы получить поддержку для соглашения с ЕС по Brexit». «Мы будем проявлять большую мобильность и открытость на следующем этапе переговоров», — пообещала она.

Эти переговоры будут происходить исключительно в британском парламенте, поскольку время для разговоров с Европой уже прошло: в ЕС неоднократно подчеркивали, что не готовы вносить изменения в существующий проект. Чтобы Великобритания не вышла из состава ЕС без соглашения, парламент должен проголосовать за существующую сделку.

«Мэй хотела добиться какого-то результата, который позволил бы мягко, с парашютами, выйти из ЕС и сохранить определенные бонусы торговые, определенную систему отношений, которая имеет место даже сейчас», — отмечает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Впрочем, на данном этапе у нее это не выходит.

Британия постепенно теряет контроль над Brexit.

Правительство расколото противоречиями касательно сделки, а Тереза Мэй в кратчайший период пытается исправить ситуацию и каким-то образом исполнить волю народа.

План, который правительство разрабатывало более двух с половиной лет, развалился на глазах у Терезы Мэй 15 января, когда в Палате общин состоялось роковое голосование по проекту. Если бы депутаты приняли сделку, то Британия, наконец, начала выход из ЕС уже не на бумагах, а на деле. Однако на деле голосование обернулось самым масштабным поражением премьер-министра Великобритании почти за целое столетие.

Впрочем, этот результат нельзя назвать неожиданным. Оппозиция, которая за последний год успела предпринять несколько неудачных попыток сместить Терезу Мэй, с нетерпением ждала голосования в Палате общин. Да и сама премьер-министр, судя по всему, была готова к отрицательному результату. Об этом говорит тот факт, что Мэй решила вовсе не проводить голосование в изначально назначенную дату — 11 декабря.

Перенеся голосование по соглашению на неопределенный на тот момент срок, она отправилась в Брюссель, чтобы согласовать пограничные вопросы по сделке. Британские СМИ, тем временем, объяснили этот поступок тем, что премьер опасалась крупного поражения во время голосования, поскольку многие члены парламента не поддерживают соглашение.

Если это действительно было так, то худшие ожидания Терезы Мэй в итоге оправдали себя.

Оппозиция, дождавшись поражения премьер-министра в Палате общин, немедленно запустила уже третью процедуру по вынесению вотума недоверия. Лидер парламентской оппозиции, глава Лейбористской партии Джереми Корбин стал инициатором голосования об отставке Терезы Мэй. Он сообщил, что «при таком поражении любой премьер-министр должен подать в отставку».

После такого грандиозного провала проекта по Brexit, исход голосования предугадать было трудно. В результате Терезе Мэй все же удалось сохранить пост, буквально чудом, обеспечив себе перевес в 19 голосов.

Премьер-министр заявила, что продолжит работу по Brexit сразу после голосования в Палате общин. Времени, впрочем, у Терезы Мэй оставалось катастрофически мало — меньше недели. За этот срок ей необходимо было разработать план, который устроил бы и депутатов Палаты общин, и Евросоюз, который неоднократно подчеркивал, что изменения по сделке недопустимы.

В основе головоломки лежит вопрос о границе между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и страной-членом ЕС Ирландией.

Именно эта проблема послужила для Терезы Мэй причиной для отсрочки голосования в Палате общин. По этой теме она пыталась добиться уступок от Брюсселя. Однако ЕС стоит на своем.

Граница между Северной Ирландией и Ирландией сейчас прозрачна. Она не мешает передвижению людей, товаров и услуг. Все-таки за 20 лет относительного мира остров Ирландии превратился в единое экономическое образование.

Однако выход Соединенного Королевства из таможенного союза предполагает превращение границы из практически формальной в настоящую.

Это, в свою очередь, повлечет за собой серьезные последствия вплоть до возрождения ирландского сепаратизма.

Разделение границы подрывает некоторые пункты Белфастского соглашения, которое было заключено между Британией и Ирландией в 1998 году. Этот договор важен тем, что положил конец конфликту в Северной Ирландии, который длился почти 80 лет, сопровождаясь террористической активностью Ирландской республиканской армии (ИРА).

Соглашение прекратило территориальные претензии Республики Ирландии на шесть северных графств острова, входящий состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Кроме того, в основу документа легло создание в Северной Ирландии органов самоуправления, разоружение всех вооруженных группировок и многие другие пункты, послужившие фундаментом для строительства жизни всех жителей автономии.

Brexit, предложенный Терезой Мэй и одобренный Евросоюзом, предполагает дальнейшее пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Однако это должно продлится до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут способ сохранения прозрачной границы. Дедлайн обозначен до 1 июля 2020 года, при этом срок может быть и продлен, если решение так и не будет найдено. Пока стороны не придут к согласованию этого вопроса, таможенные правила и правила общего рынка ЕС по сути продолжат действовать на всей территории Соединенного Королевства.

В Лондоне, впрочем, рассчитывают, что поиск решения о прозрачности границы, и, соответственно, действие единых экономических правил ЕС в Великобритании не затянется надолго.

При этом в правительстве ожидаемо нашлось место для опасений, что предложенный Терезой Мэй путь выхода ведет Лондон прямиком в политический капкан. По мнению противников соглашения, Брюссель может намеренно тянуть время различными доступными способами, сохраняя Северную Ирландию под своей опекой. В результате этих манипуляций Великобритания, вышедшая из состава ЕС, попадет в зависимость от него. Выйти из таможенного союза по собственному желанию Великобритания не сможет. Либо же ей придется отказаться от торгового суверенитета над Северной Ирландией.

Конечно, оба варианта являются недопустимыми для Лондона. Выход из таможенного союза был одним из главных пунктов Brexit. А о потере суверенитета над Северной Ирландией не может быть и речи.

Повторное голосование в британском парламенте по тому же самому проекту сделки должно состояться 29 января. В прошлый раз, когда Мэй перенесла дату голосования, ей не хватило даже месяца, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Посмотрим, хватит ли ей на этот раз одной недели.