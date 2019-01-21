Ильич-разрушитель: как политики вспоминают вождя

Неудивительно, что чаще всего Ленина вспоминают в России. Политики советского периода предсказуемо отзывались об основателе страны в положительном и уважительном тоне. С критикой Ленина не смел выступать даже Иосиф Сталин.

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К трудам вождя пролетариата регулярно обращались в последние годы СССР. Экс-президент Михаил Горбачев уважительно относится к личности политика и, готовя перестройку, перечитал немало его работ, посвященных новой экономической политике. В одной из своих речей Михаил Горбачев заявил, что перестройка «открыла нам подлинного Ленина». Однажды, говоря о современном подходе к социализму, он вспомнил такие слова вождя: «…В нашем идеале нет места насилию над людьми».

Однако многое изменилось после распада Союза. Негативными оценками в отношении Ленина отличался первый президент России Борис Ельцин, для которого слово большевик было ругательным. В разное время Владимир Путин также высказывался о роли этого политика в истории России. Однако и в этом случае все оценки были негативными.

Два года назад, в очередную годовщину смерти Ленина, Путин заявил, что основатель СССР виноват в разрушении исторической России, а его курс заложил «атомную бомбу» под ее основание.

Это произошло на заседании президентского совета по науке, во время которого глава Курчатовского института Михаил Ковальчук процитировал стихотворение Бориса Пастернака о Владимире Ленине: «он управлял теченьем мысли и только потому — страной».

Путин, отвечая на эти строки, сказал что «управлять течением мысли» правильно, однако в случае Ленина она привела к неправильным результатам. «В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее.

Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там», — сказал Путин.

Как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» первый вице-президент Центра политических технологий политолог и историк Алексей Макаркин,

«Ленин неприятен Путину прежде всего тем, что он допустил создание СССР как государства с правом выхода и приехал в Россию из Германии, а значит, «брал деньги у заграницы».

По мнению политолога Константина Калачева, Путин неслучайно негативно высказался о Ленине, выбрав для этого дату его смерти, к которой было приурочено памятное выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «Путин как бы предложил развязать дискуссию. Можно обсуждать текущий кризис, а можно роль Ленина. Вопрос — что выберут коммунисты, — полагает политолог. — Если рубль продолжит падение, то это лучший способ переключения внимания и начало очередных споров по поводу нашей истории». Политолог также отмечал, что высказывание было сделано в год парламентской кампании 2016 года.

По словам Калачева, ни Путин, ни руководство страны не хочет говорить о тех аспектах ленинского наследия, которые можно было бы назвать актуальными. К ним относится новая экономическая политика, которую Ленин предложил в 1921 году после того, как понял, что «военный коммунизм» себя не оправдал.

«Путин о НЭПе предпочитает не говорить. Хотя именно это из наследия сейчас актуально — открыть простор инициативе», — рассуждал Калачев.

Стоит отметить, что высказывания Ленина также часто используются современными политиками и дипломатами в спорах между собой.

Так, в прошлом году постпред Великобритании в ООН Карен Пирс процитировала российского революционера. Она использовала фразу «количество переходит в качество», когда хотела уколоть своего российского коллегу Василия Небензю. Пирс имела в виду количество российских вето на резолюции СБ ООН по Сирии.

Эта цитата взята из одного из наиболее известных программных трудов Ленина «Государство и революция» и дословно звучит так: «Здесь наблюдается как раз один из случаев «превращения количества в качество»: демократия, проведенная с такой наибольшей полнотой и последовательностью, с какой это вообще мыслимо, превращается из буржуазной демократии в пролетарскую…».

Постпред России при ООН Василий Небензя ответил на слова своей британской коллеги также цитатой из Ленина: «Лучше меньше, да лучше». Это название одной из последних работ Ленина, написанной им в 1923 году, за год до смерти. При этом само выражение является популярной русской пословицей. Кстати, к ним Ленин часто прибегал в своих статьях.

Ленина цитируют даже политики, далекие от России или идей коммунизма.

К ним, например, относится бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Он даже называл себя «ленинистом». В 2013 году писатель Рональд Радош рассказывал в статье для издания Daily Beast, что Бэннон говорил: «Ленин хотел разрушить государство, и это — и моя цель. Я хотел бы, чтобы все разрушилось и хотел бы сломать весь сегодняшний истеблишмент».

Ленин действительно писал о разрушении государства в работе «Государство и революция»: «Но если пролетариату нужно государство, как особая организация насилия против буржуазии, то отсюда сам собой напрашивается вывод, мыслимо ли создание такой организации без предварительного уничтожения, без разрушения той государственной машины, которую создала себе буржуазия?»