Полпути пройдено: что дальше будет с Трампом

Отмечая два года со дня своей инаугурации, президент США Дональд Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном, одним из величайших американских президентов, который выиграл гражданскую войну, а также положил конец рабству в США.

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Как отметил Трамп в своем твитере, такое сравнение пришло в голову его соратнику Ньюту Гингричу. Он якобы заявил, что со времен Линкольна еще ни к кому так плохо и несправедливо не относились СМИ. «С другой стороны, не было другого такого президента, которому удалось бы достичь таких результатов в первые два года правления!», — добавил Трамп.

Однако, несмотря на то, что Линкольна трудно сравнить с эксцентричным Дональдом Трампом, противники и сторонники президента США соглашаются в одном:

его правление привело к тектоническим сдвигам в американской политике, а также поляризации американского общества.

За два года Трампу действительно удалось немало: он смог провести крупную налоговую реформу в США, оказать беспрецедентное давление на Китай и европейских союзников по НАТО, отменить ядерное соглашение с Ираном, выйти из Парижского соглашения по климату, встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ухудшить отношения с Россией до самого низкого уровня, а также, практически полностью подмять под себя Республиканскую партию. Он также начал жесткую войну со СМИ, которые за небольшим исключением, пошли на него открытой войной.

«Он искусный политик, однако, находится в сложной ситуации, когда вся элита и вся интеллигенция фактически восстала против него», — говорит профессор МГИМО Виктор Мизин.

Один в поле Рейган

Половина срока, проведенного на главном государственном посту, — это возможность подвести итоги для любого политика. Он начинает активно готовиться к следующим выборам, так как именно второй срок самый важный. Избравшись вновь президент уже понимает, что это срок последний, времени на раскачку больше нет.

Главным для него в этом случае становится вопрос каким будет его политического наследия.

Оценивая итоги двухлетнего президентства Дональда Трампа, лидер республиканского большинства Митч Макконелл отметил, что 40-й президент США Рональд Рейган «был бы горд» итогами двух лет президентства Трампа. По его словам, два года правления действующего президента выглядят также «внушительно», как два года Рейгана.

В ранних годах президентства Рейгана и Трампа действительно есть немало общего. Эти периоды обозначились усилением правой консервативной политики в США, экономическим ростом, давлением на страны «третьего мира», а также усилением военной составляющей США.

О программе «Звездные войны», которая подразумевала вывод оружия в космос, Рейган объявил также в первые два года своего президентства. Недавно о схожих инициативах объявил Трамп, но его обновленную программу в этой области называют «слабой копией» программы Рейгана.

Как и для Рейгана, для Трампа одной из главных тем президентства, правда по разным причинам, стала Россия (СССР).

И, если Рейган по итогам двух лет своего президентства назвал СССР «империей зла», многие недруги Трампа всерьез считают его агентом этой самой «империи».

Но если жесткая риторика Рейгана, в душе крайне религиозного человека не помешала ему пойти на сближение с Москвой, в случае Трампа это практически невозможно. Все, что связано с «российской темой», для него является предельно «токсичным» и может при определенных обстоятельствах стать основанием для импичмента. «Ему будет сложно сделать любой шаг в сторону России так как про него сразу же скажут, что он «агент Путина»», — говорит профессор Мизин.

Ведущий эксперт Института Брукингз, Стивен Пайфер, занимавший высокие посты в администрации Билла Клинтона, считает, что следующие два года президентства Трампа по отношению к России «мы увидим все ту же политику», что в предыдущие два года: «Если не произойдет существенных изменений в политике Кремля, правительство США, отчасти под двухпартийным давлением со стороны Конгресса, будет продолжать усиливать военное присутствие США в Европе и занимать жесткую позицию в отношении Москвы по таким вопросам, как российско-украинский конфликт на Донбассе», — говорит эксперт.

Если в президентской кампании 2016 года Трамп в пику своему оппоненту демократу Хиллари Клинтон говорил о необходимости «поладить с Россией», в новой кампании антироссийская риторика будет усилена.

При этом Трамп будет из всех сил стараться не допускать прямой критики президента Путина, хотя ему будет все сложнее это сделать. Если ему попадутся сильные оппоненты демократы, они несомненно будут провоцировать его именно этим.

Главная надежда оппонентов Трампа — это расследование «российского вмешательства» спецпрокурора Мюллера. Они ждут от него «серебряной пули» которая должна поразить президента: «Демократы будут использовать любые доказательства, которые Мюллер привел против Трампа о возможном сговоре с Москвой. Если Мюллер ничего не сможет доказать, тогда демократам будет сложнее использовать связи Трампа с Россией против него в кампании», — говорит «Газете.Ru» ведущий аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз.

C этим согласен и обозреватель-американист Михаил Таратута: «Все зависит от того, что выдаст Мюллер. Если ничего существенного, думаю, Россия, как инструмент борьбы с Трампом потеряет свою эффективность. Его не спишут совсем (остается вопрос вмешательства в выборы и симпатий Трампа к Путину), но он уступит роль жупела чему-то еще. Ну а если у Мюллера будет хоть что-то, из чего можно лепить пропаганду, то тогда, конечно, российский отбойный молоток запустят на полную силу».

Доклад Мюллера может «полностью изменить игру», — отмечает Стивен Пайфер.

Подобное развитие событий может поставить российско-американские отношения на грань глубокой заморозки. При этом, в настоящее время, по мнению Мизина, они уже дошли до предельно низкой точки: «Россия — это «империя зла» из фильмов ужасов Джеймса Бонда».

Изменить свой подход к СССР и перестать считать это государство «империей зла» Рейгану помог приход в Кремль нового лидера Михаила Горбачева, который был настроен на ведение переговоров по разоружению.

С новым российским лидером Дмитрием Медведевым имел дело и предшественник Трампа Барак Обама, что дало ему возможность начать политику «перезагрузки».

У Дональда Трампа такой возможности нет. Нынешний президент России Владимир Путин будет оставаться в должности до 2024 года, к тому времени покинет свой пост покинет и Трамп.

Правда нельзя исключать, что, если Мюллер предъявит серьезные доказательства вины Трампа, это может произойти и раньше.

Экономика должна быть

Подкосить следующие два года президентства Трампу может и ситуация в экономике. Пока она находится на подъеме, но уже демонстрирует определенные негативные признаки. Хотя безработица находится на исторически низком уровне, зарплаты пока не сильно растут. Федеральная резервная система США во время президентства Трампа уже семь раз поднимала ключевую ставку, что было с негативом воспринято президентом США, отмечает в своем обзоре телекомпания CNBC. В этом году возможно ставка будет поднята еще пару раз, что не вызывает большого энтузиазма.

Не добавляет оптимизма и «шатдаун», — частичная остановка работы правительства, которая продолжается уже месяц.

Это настраивает против президента часть электората — лишенных зарплат представителей государственных служб.

Сам Трамп, как бывший бизнесмен, активно старается говорить об экономических достижениях. Недавно, он вновь написал в твиттере, что экономика США находится на подъеме. По его словам, фондовые рынки в ближайшее время поставят очередной рекорд. «Один из многих, поставленных моей администрацией», — добавил Трамп.

Он также отметил, что призывы к его импичменту связаны с желанием оппонентов повлиять на биржевые индексы. «Все, что вы слышали вчера <...> был [мой] импичмент. Вы (оппоненты. — «Газета.Ru») хотите, чтобы фондовый рынок рухнул, устройте импичмент Трампу!» — написал президент.

Подобные призывы только злят противников Трампа внутри США, которые будут стараться досадить ему все больше и больше. Однако главная проблема демократов заключается в том, что у них пока нет ни новых лидеров, ни новых идей, которые можно было бы превратить в «мандат на изменения». Самым главным врагом для них стал Трамп, а не причины, которые сделали возможным его победу на выборах и это значит, что они, как в свое время французские Бурбоны, «ничему не научились».