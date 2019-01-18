«Свобода судоходства была всегда»

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва получила и внимательно изучит предложения Германии по поводу свободы судоходства в Керченском проливе. На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, Лавров отметил, что впервые увидел эти предложения в ходе переговоров.

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«Мы только что его получили (предложение ФРГ. — «Газета.Ru»), мы должны его изучить», — отметил российский министр. По его словам, Маас признал, что сейчас существует свобода прохода через пролив.

«Керченский пролив в данный момент свободен для прохода судов — это подтверждают все причастные», — сказал в свою очередь Маас.

«Она (свобода — прим.ред.) была всегда. И украинские суда — гражданские, рыболовецкие, торговые — ходят и ходили всегда спокойно.

А в сентябре прошлого года проходили и суда военно-морских сил Украины, прекрасно справились с этой задачей, потому что они следовали правилам, которые применяются для прохода по этому непростому участку акватории», — подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что еще в прошлом году президент России Владимир Путин согласился на предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отправить немецких специалистов в район Керченского пролива для наблюдения. В ноябре на встрече «большой двадцатки» немецкий канцлер попросила российского лидера разрешить германским специалистам приехать в регион и «посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности: там лоцманская проводка присутствует и так далее», пояснил Лавров. Затем германская сторона попросила Путина, чтобы на место приехали и французские специалисты.

«На это он тоже согласился, и вот прошло уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем. И вот сегодня господин Маас передал мне предложение, которое как-то упаковывает эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной. Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат», — отметил Лавров.

Обстановка в Керченском проливе обострилась после того, как 25 ноября 2018 года три военных украинских корабля нарушили российскую границу, вошли в территориальные воды РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как сообщили в ФСБ РФ, на протяжении нескольких часов суда опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.

В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, их госпитализировали в керченскую больницу. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Киев обвинил Москву в агрессии в отношении украинских моряков. После произошедшего украинские власти на месяц ввели военное положение в десяти областях страны. Российский президент назвал инцидент заранее спланированной провокацией, призванной улучшить рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Киев неоднократно заявлял о необходимости подключить зарубежные государства к контролю над ситуацией в районе пролива.

9 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что украинские власти готовят новый переход военных кораблей через Керченский пролив, и призвал западных партнеров также направить корабли для участия в «походе». Это, считает он, вынудит Россию считаться с международным правом. В январе советник президента Украины и министра обороны страны Юрий Бирюков сделал аналогичное заявление. В этот раз украинские военнослужащие возьмут с собой на борт международных наблюдателей, которые будут фиксировать все происходящее, отметил он.

«Согласно всем международным договоренностям, законам, договорам, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы будем дальше это делать», — сказал Бирюков одному из украинских телеканалов.

В свою очередь, в Москве на подобные заявления каждый раз отвечают, что Россия никогда не лишала Украину права на проход по Керченскому проливу, однако любое судно в акватории должно соблюдать российские законы и правила безопасности.