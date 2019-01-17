Ради свободы: почему советник Володина оставил должность

Политолог Алексей Чадаев больше не является советником на общественных началах спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили собеседник в Госдуме и источник, близкий к руководству нижней палаты парламента.

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Эксперт получил статус советника вскоре после перехода Володина из администрации президента в Госдуму. За свою карьеру Чадаев успел поработать в Фонде эффективной политики Глеба Павловского, в Общественной палате и даже побывать на должности заместителя руководителя центрального исполкома «Единой России» с июня 2010 по апрель 2011 года. Политолог — автор нескольких книг о президенте России Владимире Путине.

Причем Чадаев регулярно попадал в различные скандальные ситуации из-за своих публичных комментариев, которые его коллеги по экспертному полю считают слишком резкими, а порой и оскорбительными.

Например, будучи идеологом партии, Чадаев в твиттере нецензурно намекнул на сотрудничество оппозиционера Алексея Навального со «Справедливой Россией». Позже, правда, политолог попытался объяснить, что это было его «оценочное суждение».

Да и в самой партии Чадаев не удержался — опять же из-за своих публичных заявлений. Эксперт опубликовал в своем блоге текст, в котором осудил заявления на тот момент президента страны Дмитрия Медведева по поводу Ливии.

«Я считаю попытку кремлевских обитателей присоединиться к хору осуждающих Каддафи ошибкой, которая может стоить Медведеву политического будущего», — написал тогда политолог.

Политическая карьера Медведева продолжилась, а Чадаеву пришлось писать заявление об отставке. В качестве причины этого он сам назвал этот пост.

С нынешней позиции — советника спикера Госдумы — политолог тоже ушел, хотя ранее публично об этом не сообщалось.

Собеседники «Газеты.Ru» уверяют, что это произошло еще в середине 2018 года — где-то в мае-июне. При этом в феврале сам Чадаев в фейсбуке писал, что по-прежнему является советником.

Источники объясняют, что такое решение было принято, чтобы оставить автору свободу самовыражения. «Будучи советником, ему приходилось постоянно оглядываться на позицию спикера Госдумы», — уверяет источник, близкий к руководству нижней палаты парламента. Это могло ограничивать его мысль, а политолог по-прежнему тяготеет к открытым высказываниям своей позиции.

В Госдуме «Газете.Ru» говорили, что у Чадаева часто бывают интересные мысли, но порой он их высказывает в слишком радикальной форме.

Впрочем, по словам одного из собеседников, причиной не послужил никакой конкретный пост политолога в отношении кого-либо.

Несмотря на свои прошлые карьерные перипетии, Чадаев, действительно, продолжает публиковать в соцсетях довольно резонансные сообщения, которые могут вызвать негативную реакцию тех или иных политических сил. По информации «Газеты.Ru», в разное время его публикации вызывали недовольство и в ЕР.

Также политолог публично критиковал внутриполитический блок администрации президента. В июне прошлого года Чадаев негативно оценил идею пенсионной реформы, отметив, что институциональный дизайн нашей внутренней политики «спроектирован профессиональными рекламщиками, причем телевизионными», и при этом, как он высказался, «риск отключить рекламу <…> воспринимается системой как куда более неприемлемый, чем возможный негатив от населения».

Также Чадаев критиковал действия внутриполитического блока Кремля. В частности, он заявлял, что проект «Лидеры России» готовит не лидеров, а управленцев.

Впрочем, еще один источник в Госдуме утверждает, что уход Чадаева с поста советника мог быть связан и с другими проектами.

Сам Чадаев комментировать данную информацию не стал. Однако, по информации «Газеты.Ru», политолог — пусть и не в формальном статусе — по-прежнему работает со спикером Госдумы, в частности, сопровождает его в международных поездках. Также возглавляемый им Институт развития парламентаризма уже во второй половине 2018 года получил от аппарата Госдумы контракт на исполнение экспертно-аналитической исследований на сумму 2,4 млн руб.

Согласно данным с сайта госзакупок, работа должна была проводиться на тему «Направление совершенствования правового регулирования туристической деятельности с целью совершенствования молодежного туризма».