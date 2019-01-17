«Ну, привет»: Собчак внезапно прилетела в Киев

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Киев. В своем инстаграме она разместила так называемую «сторис» с Европейской площади украинской столицы.

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«Ну привет, kiев!)))», — такой подписью Собчак сопроводила свою «историю», видеозапись из салона автомобиля, едущего мимо Европейской площади в центре Киева.

При этом название города написано в публикации Ксении Собчак с ошибкой: «kiев». Такого слова нет ни в одном славянском языке. На украинском название столицы пишется «Київ».

Причина визита Собчак в Киев остается неизвестной. 7 марта 2018 года Ксения Собчак попала в базу данных «Миротворец». Как сообщается на сайте проекта, Собчак была внесена в черный список за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле в 2014 году.

Собчак написала открытое письмо, в котором обратилась к «гражданам Украины, России и жителям Крыма». Она сообщила, что 27 февраля попросила позволить ей въезд в Крым через украинский контрольно-пропускной пункт «в соответствии с законами Украины».

Собчак подчеркнула, что считает «беззаконную аннексию Крыма» в марте 2014 года «одной из острейших проблем России». Экс-кандидат на пост президента РФ назвала своей гражданской обязанностью «приблизить решение этой проблемы». Поэтому, продолжила Собчак, она считает для себя необходимым «безукоризненно» соблюдать законы Украины в отношении полуострова, равно как и законы РФ, гражданином которой Собчак является.

«В своем письме я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди — украинские и российские граждане — ставшие заложниками нынешней ситуации», — заявила Собчак.

Собчак подчеркнула, что она является одним из немногих политиков в России, открыто выступающих против воссоединения Крыма с Россией, считая события «русской весны» нарушением международного права.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее назвал обращение Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым «политической шизофренией».

«Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения», — написал Климкин в твиттере. В посольстве Украины в Москве подчеркнули, что не получали ни заявления, ни обращения от Собчак по поводу выдачи ей разрешения на визит в Крым.

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года в результате референдума. В нем приняли участие 80% избирателей. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.

База данных «Миротворец» была создана при поддержке депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко. Цель этого проекта — создание списка со сведениями об ополченцах самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и людях, которые, по версии Киева, угрожают территориальной целостности Украины.

Украинские «миротворцы» публикуют данные журналистов, посещавших Крым и территорию ДНР и ЛНР. Помимо российских журналистов, в базе данных оказались сведения о корреспондентах зарубежных изданий: «Би-би-си», Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press, а также репортерах британской и французской газет The Independent и Liberation.

Комитет защиты журналистов вскоре осудил публикацию личных данных и назвал «отвратительными» действия Антона Геращенко. Публикация личных контактов журналистов подвергает их риску. В худшем случае эти действия могут быть истолкованы как плохо скрываемый призыв к нападению на них, полагают в организации.