«Великий брат»: чего Сербия ждет от Путина

Поездка президента России Владимира Путина в Сербию готовилась давно, и Белград планировал принять российского лидера еще осенью прошлого года. Более того, этого визита активно лично добивался сербский президент Александар Вучич, отмечает научный сотрудник Института Славяноведения РАН специалист по Сербии Георгий Энгельгардт.

Нынешний визит тоже дается сербской стороне сложно — приходится обеспечивать повышенные меры безопасности. Накануне приезда российского лидера власти страны заявили, что задержали боевика-исламиста, который планировал совершить покушение на Путина.

Несмотря на близкие связи России и Сербии, Путин впервые посещает Белград при президентстве Вучича.

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В последний раз он был в Сербии в 2014 году — тогда страной руководил Томислав Николич, а нынешний президент Вучич занимал должность премьера. Сам Вучич был почетным гостем Путина на праздновании Дня Победы 9 мая 2018 года.

В 2014 году визит российского президента проходил в условиях беспрецедентного давления на Сербию со стороны Евросоюза. Нажим на Белград не спадает и сейчас — ЕС дает понять, что заинтересован в меньшей зависимости Сербии от России.

«Москву устраивает, чтобы Сербия оставалась нейтральным государством. Сам же Вучич хочет показать, что он — лучший друг Москвы, Вашингтона и Берлина. Но сегодня Брюссель и Вашингтон требуют от него определиться и не сидеть на двух стульях», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Энгельгардт.

Сам Путин заявил в интервью сербским СМИ накануне визита, что российская сторона «с уважением» относится к желанию Сербии вступить в Европейский союз. По словам президента, Россия в отличие от Запада не ставит перед Белградом «искусственного выбора» единственного приоритетного союзника.

«[Российские власти] убеждены, что евроинтеграционные устремления Сербии, как и участие России в Евразийском экономическом союзе, не служат препятствием для наращивания нашего разнопланового сотрудничества», — отметил Путин.

В ходе визита Путина между Россией и Сербией должны быть подписаны несколько экономических соглашений. Сербия также ведет переговоры с Москвой о заключении договора о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

Однако, несмотря на миролюбивый тон российского президента, он в интервью сербским СМИ достаточно жестко охарактеризовал действия США и «некоторых западных стран», которые проводят «дестабилизирующую линию» на Балканах.

Путин напомнил о роли НАТО и США в бомбардировках Югославии в 1999 году, благодаря которым автономный край Косово был «насильственно отвергнут» от тогдашней Югославии, а также «нелегитимное» провозглашение его независимости в 2008 году.

Путин неслучайно отметил Косово, эта тема будет наверняка поднята во время переговоров с Вучичем, для которого эта тема является фактором внутриполитического давления. По стране в настоящее время проходят митинги оппозиции, которая обвиняет президента в том, что он фактически собирается признать независимость края в качестве условия членства в ЕС.

Встреча с «великим братом»

Визит в Сербию в настоящее время создает определенную дилемму для Путина, пишет в статье на сайте «Балканист» политолог Дмитрий Бабич: «Самая главная и очевидная дилемма: поддержать ли столкнувшегося с целым рядом внешнеполитических вызовов и с «внутренним» протестным движением сербского президента Александара Вучича?»

Как отмечает Энгельгардт, Вучич оказался в сложной ситуации, так как идея «юридически обязывающей нормализации» между Белградом и Приштиной «крайне непопулярна» в сербском обществе.

В этих условиях приезд Путина важен для Вучича как символ его собственной легитимности, в то время когда оппозиция проводит митинги против него. Энгельгардт добавляет, что

не исключено что в Сербии в апреле пройдут внеочередные выборы, и в этих условиях поддержка со стороны российского президента приобретает еще большее значение.

«Путин — крайне популярный политик в Сербии, и здесь Вучичу надо не только прислониться, но и заслониться Путиным и получить поддержку России», — говорит эксперт.

В Белграде по случаю приезда Путина можно увидеть плакаты с изображением главы России и надписью «Великий брат».

Cам Вучич в интервью ТАСС также подчеркнул большую популярность Путина в Сербии. «Президент Путин обладает огромной популярностью в Сербии. Я думаю, [встречать российского лидера] соберется самое большое число людей за последние 20 лет. Люди придут только, чтобы увидеть его», — сказал Вучич.

По мнению Вучича, одной из причин популярности Путина в Сербии является то, что Россия спасла Белград от клейма инициатора геноцида со стороны ООН из-за ситуации в Югославии. «Мы никогда не забудем 2015 год, когда [министр иностранных дел России Сергей] Лавров и [постпред России при ООН Виталий] Чуркин по указанию Путина спасли Сербию от клейма народа, осуществившего геноцид, как это предлагалось по британской резолюции в СБ ООН», — добавил Вучич.

Для самой России отношения с Сербией приобретают большее значение еще и в контексте фактического раскола православной церкви на Украине. Патриарх Сербский Ириней выступил против решения Константинополя предоставить томос об автокифалии Украине.

В своем рождественском послании он отметил, что Константинополь усугубил и расширил существующие расколы и поставил под угрозу единство православия в целом.

Не исключено, что Путин затронет ситуацию вокруг мирового православия во время посещения храма святого Саввы в Белграде, который считается одним из главных православных храмов в мире. В нем в настоящее время проходят торжества в честь 800-летия получения Сербией автокефалии. Мозаику для куполов этого храма делали специалисты из России.

Однако, несмотря на развитие связей между двумя странами, Москва пока не может добиться от Белграда предоставления российскому гуманитарному центру в городе Ниш дипломатического статуса. Центр был основан в 2012 году для «обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран Балканского региона». Координацией центра с российской стороны занимается МЧС России. На Западе считают, что центр выполняет разведывательные функции, и оказывают давление на Сербию, чтобы она не предоставляла Москве подобного статуса: «Сегодня это стало камнем преткновения», — говорит Энгельгардт.