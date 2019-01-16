Рюкзак с винтовкой: в Сербии готовилось покушение на Путина

Сербские власти сообщили о задержании 21-летнего Армина Арибашича, готовившего покушение на президента России Владимира Путина. Уточняется, что внимание правоохранителей привлек его рюкзак, в котором позже была обнаружена винтовка с оптическим прицелом.

После инцидента в доме задержанного был произведен обыск, в результате которого был найден целый арсенал оружия и компоненты, необходимые для создания взрывчатки. Также в квартире боевика был обнаружен флаг террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) и другие материалы. Об этом сообщает местное издание «Правда».

Президент России собирается прибыть в Белград с визитом 17 января. Здесь он должен встретиться с президентом Сербии Александаром Вучичем.

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Известно о нескольких попытках покушения на жизнь президента России. Как подсчитали СМИ, это происходило как минимум пять раз. В феврале 2000 года из информированных источников в правоохранительных органах стало известно о наличии оперативной информации, согласно которой чеченские боевики были намерены осуществить покушение на Владимира Путина, на тот момент исполнявшего обязанности президента страны, во время его поездки 24 февраля в Санкт-Петербург на похороны Анатолия Собчака.

Накануне Ялтинского саммита 18 августа 2000 года украинские спецслужбы получили информацию о готовящемся покушении на главу российского государства. В ходе отработки версий были задержаны четверо чеченцев и несколько человек из стран Ближнего Востока. Они были выдворены за пределы Украины. 12 сентября того же года эту информацию подтвердил журналистам в Днепропетровске председатель Службы безопасности Украины Леонид Деркач.

В октябре 2001 года азербайджанские спецслужбы сообщили, что им удалось предотвратить готовившееся покушение на Путина, которое должно было быть осуществлено в ходе его официального визита в Баку 9-10 января 2002 года.

9 октября 2003 года британская газета The Sunday Times сообщила, что Скотленд-Ярд раскрыл план покушения на российского президента. По данным издания, двое российских граждан, прибывших в Лондон из Москвы, встретились с бывшим подполковником ФСБ Александром Литвиненко с целью обсудить план по физическому устранению Путина. Литвиненко написал полиции подробный отчет о встрече на десяти страницах, благодаря которому два бывших сотрудника КГБ и были арестованы.

В июне 2007 года сообщения о возможном покушении на Путина появились накануне его визита в Стамбул на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). В день приезда российского лидера в Турцию в местных СМИ появились сообщения, что за день до начала саммита ОЧЭС террористы «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) планировали совершить теракт против Путина. Сотрудники турецких спецслужб арестовали пять человек, якобы связанных с «Аль-Каидой».

В феврале 2012 года в Одессе был арестован Адам Осмаев, которому вскоре предъявили обвинение в подготовке покушения на Путина. По версии Службы безопасности Украины, он готовил покушение на Владимира Путина. Заказчиком преступления был назван лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. Сейчас Осмаев на воле, живет в Киеве. 1 июня 2017 года на него самого было совершено покушение. Он воевал против ополченцев Донбасса в составе «добровольческих батальонов» Украины.

В интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну, Путин ранее, рассказал о надежности своей личной охраны.

«Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось», — сказал Путин.

Стоун поинтересовался, доверяет ли Путин своей охране. «Доверяю», — ответил президент России.

Также Стоун отметил, что зачастую в охрану к первым лицам пытаются внедриться организаторы покушений, «Я знаю, — сказал Путин. — У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет».

Отвечая на вопрос, что суждено ему самому, глава государства отметил, что это «одному Господу известно». «Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни», — подчеркнул российский президент.

«Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз пятьдесят», — сказал режиссер.

В ответ на это российский лидер заявил, что он разговаривал с ныне покойным главой Кубы на этот счет. «Он мне сказал: знаешь, почему я жив? Я спросил: почему? Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично», — пояснил Путин.