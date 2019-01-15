Африканцы жгут: зачем глава Зимбабве приехал в Россию

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва приехал в Москву с трехдневным официальным визитом 14 января. Во вторник он встретится с Владимиром Путиным.

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В центре переговоров — развитие двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в сферах экономики и безопасности. Кроме того, стороны намерены обсудить способы улучшения взаимодействия в областях торговли, инвестиций.

Программа визита лидера африканской республики достаточно насыщена. В понедельник он встретился с представителями российских алмазодобывающих компаний. Их интерес к Зимбабве очевиден: по данным российских компаний, в Африке сосредоточены 47% мировых залежей алмазов. По итогам встречи с президентом Мнангагвой было подписано несколько крупных соглашений.

15 января, помимо встречи с Владимиром Путиным, президент Зимбабве также выступит в МГИМО. В последний день своего визита Мнангагва и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин откроют бизнес-форум «Россия-Зимбабве».

С помощью этого визита Мнангагва намерен привлечь «зарубежные инвестиции, которые призваны дать толчок национальной экономике»,

сообщил ТАСС официальный представитель президента Зимбабве Джордж Шарамба.

К слову, африканские СМИ пишут, что экономика республики продолжает падать из-за уровня высокой инфляции. Именно поэтому для правительства Зимбабве важно наладить коммуникацию с иностранными компаниями.

Визит в Россию — лишь часть большого турне Мнангагвы, в ходе которого он также посетит Белоруссию, Азербайджан и Казахстан. После он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зимбабвийское издание Sunday Times отмечает, что Эммерсон Мнангагва нацелен убедить лидеров стран, которые он посетит, в том, что «Зимбабве оставила позади те темные дни, когда она воспринималась как страна-изгой».

Россия же, как сообщает посольство Зимбабве в Москве, интересует африканскую республику как инвестор, готовый вложиться в энергетический сектор и транспортную инфраструктуру страны. Между странами развивается и военное сотрудничество: зимбабвийские военные регулярно участвуют в организуемых Россией Армейских международных играх.

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» африканист Александр Даневич, современная внешнеполитическая концепция России в Африке изменилась, и

теперь Москва «пытается перейти от раздачи средств к тому, что сейчас называется разумным прагматизмом».

В какой-то степени это даже вписывается в концепцию «афрооптимизма», считает эксперт. Россия демонстрирует всему миру заинтересованность в развитии стран континента и партнерских отношений с ними на хорошей базе.

Даневич также отмечает, что помимо обсуждаемых военного сотрудничества и энергетических проектов, одним из базовых направлений взаимодействия России и Зимбабве является сельское хозяйство. «Это очень важно, потому что для многих стран Африки это болевая точка, та сфера, в которой они себя ищут, свой собственный «новый путь», — говорит эксперт.

Это, кстати, первый визит нынешнего зимбабвийского лидера в Россию. Однако с Владимиром Путиным он уже встречался. Их знакомство произошло 27 июля 2018 года во время саммита БРИКС.

Стоит отметить, что Эммерсон Мнангагва стал президентом в 2017 году. Его предшественник Роберт Мугабе занимал пост на протяжении 30 лет. По этой причине за новым главой республики на Западе наблюдают с повышенным вниманием.

Именно после прихода Мнангагвы к власти отношения России и Зимбабве стали развиваться особенно интенсивно.

Впрочем, Александр Даневич отмечает, хотя личный фактор Мнангагвы играет в этом свою роль, сближение произошло и по той причине, что российская внешнеполитическая повестка в отношении стран южнее Сахары значительно расширилась.

«Это было заметно за прошедшие полтора года, начиная с осторожных попыток «прощупать почву», до непосредственно знаменитого турне [главы МИД РФ] Сергея Лаврова по странам Африки», — говорит эксперт.

Россия действительно стремится обозначить свое присутствие в Африке. Зимбабве, как богатая ресурсами страна, не может не представлять интерес для Москвы. Сотрудничество между странами уже запущено и, кажется, стороны не намерены останавливаться на достигнутом.

Главным достижением в международных связях России и Зимбабве стал совместный проект освоения зимбабвийского платинового месторождения «Дарвендейл».

В основе российского экспорта лежат древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства. Импорт же составляет продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьем (кофе и табак).

Зимбабве — одна из самых перспективных стран Африки: в ней полно полезных ископаемых, которые являются лакомой добычей для инвесторов. Мнангагва прямо заявил об открытости страны к экономическому сотрудничеству сразу, как только вступил на пост президента.

Однако завоевать серьезные экономические позиции в этой стране Москве будет тяжело — главный инвестор в Зимбабве сегодня Китай, и руководство этой африканской страны опирается на поддержку Пекина.

Западная пресса даже обвиняла Китай в том, что он способствовал отстранению Мугабе и привел к власти Мнангагву.

При новом президенте, как ожидают эксперты, отношения с КНР будут только укрепляться. Хорошо известно, что Мнангагва давно имеет прочные связи с Китаем, сложившиеся у него еще в 1980-е.

«С одной стороны, для страны в смене власти определенный плюс — потому что Мугабе был одним из тех самых тиранов, человеком очень специфических взглядов. Не секрет, что при нем страна развивалась фактически в обратную сторону, то есть не развивалась совсем», — рассуждает Даневич.

Мнангагва обещал исправить ошибки своего предшественника, однако пока его экономическая политика не пользуется популярностью у населения. Перед началом турне Эммерсон Мнангагва объявил о резком скачке цен на топливо. Это решение не осталось без последствий.

В день, когда президент Зимбабве прибыл в Россию, жители Зимбабве в нескольких городах страны начали перекрывать дороги и сжигать шины.