Сомневается в победе на выборах: Порошенко уволит «предателя»

Президент Украины Петр Порошенко намерен уволить главу своей администрации Игоря Райнина за «предательство», сообщает украинские СМИ. Несколько дней назад Райнин собрал своих коллег и заявил, что у Порошенко нет перспектив остаться президентом.

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Глава администрации при этом указал, что у него есть план по созданию партии, которая могла бы стать «спасательным кругом» для команды нынешнего президента, пока она еще имеет административный ресурс. Об этом совещании было доложено президенту, передает ФАН.

После этого Порошенко созвал срочное совещание, на котором назвал главу своей администрации «предателем» и предложил его уволить. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в окружении президента, хотя окончательного решения — менять Райнина или нет, а если менять то на кого — еще не приняли.

Днем ранее украинский портал Realist.Online составил список политиков, которые, по мнению журналистов, в 2018 году запятнали свою репутацию. Составители рейтинга отметили, что помимо собственного мнения они учитывали позицию пользователей социальных сетей.

Во главе списка оказалась министр здравоохранения Ульяна Супрун. Авторы статьи отметили, что она провалила медицинскую реформу на Украине, не смогла добиться бесперебойной доставки иностранных лекарств, а также «разрушила» систему здравоохранения в стране.

На втором месте оказался лидер украинской партии «Наши» Евгению Мураеву, которого на портале обвиняют в политической непостоянности. Замкнул тройку лидеров глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, который, как утверждают журналисты, выписал себе премию в размере $8 млн и перевел ее на счет в США.

На четвертое место авторы поместили первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, который оказался замешан в коррупционном скандале, а на пятое — экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, также подозреваемого в коррупции.

Президентская кампания на Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года,

поэтому пока официально зарегистрированных кандидатов на пост главы государства всего пять — экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко, народный депутат Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Сами выборы пройдут 31 марта 2019 года. Несмотря на то что о своих президентских амбициях на протяжении прошлого года так или иначе заявляли более 30 украинских политиков, реальный перечень кандидатов, как ожидается, будет существенно короче, передает НСН.

Однако вступление в гонку главных претендентов на пост президента еще впереди. Лидером опросов общественного мнения является лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (за нее готовы проголосовать 20-22%). Далее с отставанием в 8-14% следуют Владимир Зеленский, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и, собственно, действующий глава Украины Петр Порошенко.

Украинские СМИ полагают, что основные кандидаты подадут документы на регистрацию ближе к дню соборности Украины, который отмечается 22 января. При этом Украина не пригласит в качестве наблюдателей на президентских выборах российских представителей, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

В своем фейсбуке он упомянул «шум, который вызвало решение ЦИК закрыть избирательные участки в России».

По словам дипломата, несколько дней назад он, как и положено, направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить миссию наблюдателей на президентские выборы в Украине.

Чуть ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй разместил на своей странице в фейсбуке видеообращение, в котором заявил, что команда украинского лидера Петра Порошенко начала подкупать избирателей перед президентскими выборами на Украине.

По словам парламентария, сторонники Порошенко ищут людей, которые готовы продать свой голос за тысячу гривен (около 2,4 тыс. руб.). При этом, заверил нардеп, агитаторы будут получать по 250 гривен (около 600 руб.) за каждого человека, которого удастся подкупить. Также политик рассказал, что Порошенко использует свой административный ресурс для массового подкупа перед выборами.