Борьба с Трампом и Россией: чем займется новый конгресс

Новый конгресс работает в условиях «шатдауна» — частичной приостановки работы правительства из-за политических баталий вокруг бюджета, что осложняет работу законодательной власти.

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15 января конгрессмены проведут слушания по кандидатуре на пост министра юстиции США Уильяма Барра. Как ожидается, перед вступлением в должность

Барр заявит, что не будет мешать специальному прокурору Роберту Мюллеру завершить расследование дела о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборы в США,

сообщает Reuters. В его речи также будет говориться, что конгрессу «очень важно» узнать результаты расследования спецпрокурора.

Приостановка работы правительства уже стала самой продолжительной в истории США, однако президент Дональд Трамп не намерен идти на попятную. Он так и не достиг компромисса с демократами, которые контролируют нижнюю палату. Представители демократического большинства отказываются выделять средства на строительство пограничной стены на границе с Мексикой. Ее стоимость составляет $5,7 млрд.

В свою очередь, республиканцы в верхней палате пытаются склонить демократов к компромиссу: позволить хотя бы временное возобновление работы правительства, чтобы обеспечить выплату средств для федеральных чиновников. Как отмечает The Washington Post, за желанием республиканцев быстрее прийти к компромиссу стоит политическая мотивация: 22 сенатских республиканца будут переизбираться в 2020 году, среди них лидер сенатского большинства Митч Макконелл.

Однако демократы настроены вести борьбу с президентом США.

Комитет палаты представителей по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сопредседателя комитета Элиота Энгеля.

В документе говорится, что США не информируют о встречах Трампа и Путина, и потому комитет намерен «докопаться до сути». «Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношениях Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти темные связи влияют на нашу национальную безопасность», — говорится в заявлении.

Ранее Энгель пообещал продолжить расследования в отношении самого Трампа. Как рассказал новый председатель в интервью журналистам, конгрессмены будут выяснять насколько политика администрации в разных странах «связана с деловыми интересами» самого Трампа.

Как отмечает The New Times, масла в огонь могут подлить попытки Трампа скрыть свои разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Издание пишет, что

ситуация «потенциально создает конфликт между Белым домом и конгрессом».

Узнав из публикации The New York Times, что президент США якобы скрыл от конгресса записи своей беседы с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге, глава комитета по разведке нижней палаты Адам Шиф заявил, что конгрессмены должны получить либо записи, либо вызвать в конгресс переводчика, который работал на той встрече.

Получив контроль над нижней палатой, демократы имеют возможность использовать это преимущество для блокирования любых законопроектов президента США.

Однако контроль над назначениями на государственные посты находятся у республиканцев в сенате. Именно сенатский комитет по международным делам должен будет во вторник, 15 января, начать слушания по кандидатуре Уильяма Барра на пост главы минюста США. В то же время, можно ожидать, что у Барра возникнут сложности с утверждением, когда голосование будет проходить в обеих палатах конгресса.

Несмотря на воинственность нижней палаты в отношении Трампа, ситуация с препирательствами республиканцев и демократов играет на руку России.

Пока парламентарии еще даже не приступили к рассмотрению очередного пакета санкций против Москвы, который внес на рассмотрение предыдущий состав конгресса.

Внесенный группой республиканцев и демократов законопроект «О защите американской безопасности от кремлевской агрессии» предусматривает ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Санкции направлены и против российских политиков и бизнесменов.

Кроме того, сенаторы намерены выяснить, какими активами владеет президент РФ Владимир Путин. Принимая во внимание жесткость возможных мер, один из авторов законопроекта назвал законопроект «санкциями из ада».

Правда, речь идет лишь об отсрочке санкций: пакет, по информации «Газеты.Ru», все равно в том или ином виде планируют принять.

Важность этому придает тот факт, что США в настоящее время находятся в разгаре предвыборной кампании и демократы воспользуются любой возможностью, чтобы надавить на Трампа.

Об этом говорит недавний вызов «на ковер» в нижнюю палату главы минфина США Стивена Мнучина. Он должен был дать разъяснения о решении президента Трампа приостановить действие санкций в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Мнучин тогда заявил, что если компании нарушат условия снятия санкций, ограничительные меры будут возобновлены. Глава минфина США добавил, что в этом случае они столкнутся с «реальными последствиями».