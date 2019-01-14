Трудности перевода: кто расшифрует Путина и Трампа

По данным телеканала ABC News, возможность «допроса» переводчиков со встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждают адвокаты комитетов нижней палаты парламента США по разведке и по иностранным делам. Как отмечается, юристы намерены обсудить подобную инициативу 14 января.

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При этом адвокаты могут вызвать переводчиков на беседу с помощью повестки. Интерес к приглашению переводчиков в конгресс появился у законодателей после того, как им стало известно, что Трамп не сообщил о содержании своей первой встречи с Путиным в Гамбурге на полях «Большой Двадцатки».

Как ранее отметило издание The Washington Post со ссылкой на источники,

после встречи с Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп забрал записи переводчика и распорядился не сообщать подробности переговоров другим членам администрации.

Позже представитель Госдепа попытался получить доступ к этим записям, но ему было отказано.

Речь идет о пометках, которые делают переводчики во время синхронного перевода. В то же время известно, что в большинстве случаев ведется и аудиозапись подобных бесед.

Стоит отметить, что желание пригласить переводчиков со встречи Путина и Трампа в Хельсинки уже возникало у американских законодателей. Однако, республиканцы заблокировали эту инициативу.

Демократы пытались пригласить в конгресс США Марину Гросс — одного из старейших переводчиков с русского, которая работает в правительстве с 2008 года. В свое время она была прикреплена к первой леди Барбаре Буш, которую сопровождала в поездке в Россию. Она также работала с первым госсекретарем в администрации Трампа Рексом Тиллерсоном.

Ранее бывший переводчик президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко отметил в интервью радиостанции «Голос Америки», что

у переводчика на переговорах сохраняется «презумпция конфиденциальности», а инициатива вызывать переводчика в конгресс является «беспрецедентной».

По словам официального представителя администрации, тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон в частном порядке отчитался перед администрацией о встрече.

Сам Трамп уже дал комментарий после появления публикации The Washington Post. В интервью Fox News он подчеркнул, что ничего не скрывает, а WP лоббирует интересы компании Amazon. Ее глава Джефф Безос, владелец издания, находится в процесс развода с супругой.

«У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но когда дело касается Путина, они говорят: «О чем они беседовали?» — ответил Трамп.

В интервью телеканалу Fox News, Трамп пообещал, что он обнародует детальные протоколы личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Когда его спросили, собирается ли он это сделать, он ответил утвердительно, добавив, что ему «все равно». Трамп рассказал, что на встрече с Путиным в Гамбурге летом 2017 года у них состоялась «отличная» беседа, в ходе которой они обсуждали ситуацию в Израиле и «много других вещей». Он заключил, что «ничего не скрывает» от своей администрации.

В то же время, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Белый дом не хранит данные о некоторых встречах президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами.

Белый дом также не всегда составляет полные стенограммы телефонных разговоров Трампа с иностранными лидерами. По данным издания, Трамп пытается выстроить доверительные отношения с иностранными лидерами за счет такого подхода. Кроме того,

администрация президента США подобным образом борется с утечками информации из Белого дома.

Традиция вести записи во время бесед президента в Белом доме достаточно давняя. Однако, на ней в свое время «погорел» президент США Ричард Никсон, который записывал большинство разговоров с доверенными лицами. Именно это и погубило его во время знаменитого Уотергейтского скандала.

После того как в ходе расследования «прослушек» в штабе демократов от Никсона потребовали предоставить записи бесед, люди из его окружения предоставили пленку, с которой была стерта часть разговора. Опасаясь расследования, Никсон сам подал в отставку и был помилован вступившим в должность президента Джеральдом Фордом.