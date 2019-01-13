«Это сильно»: Москва недовольна подходом Токио

Российское Министерство иностранных дел (МИД) недовольно намерением японского МИДа отменить открытую пресс-конференцию по итогам переговоров Сергея Лаврова и его коллеги Таро Коно по проблеме Курил. Об этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

«Сам подход — сначала создать дестабилизирующую информационную обстановку, завести людей, вбросить пару фейков, затем закрыть пресс-конференцию и в этот же день провести бэкграундный брифинг — это сильно»,

— подчеркнула Захарова.

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Она добавила, что японский МИД разослал приглашения представителям СМИ на закрытый брифинг на вечер понедельника, 14 января. Он должен состояться после переговоров глав двух внешнеполитических ведомств по вопросу мирного соглашения между Россией и Японией, сообщает ФАН. Министр иностранных дел Японии Таро Коно уже прибыл в Москву с пятидневным визитом.

Ключевым условием для подписания мирного договора является безусловное признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, то есть победы СССР, а также российского суверенитета над южными Курильскими островами, отмечают в МИДе РФ.

В настоящее время Токио называет южные Курилы своими «северными территориями», находящимися в российской оккупации, в связи с чем заявляет о праве на компенсацию от России. Таким образом, согласно документу, Япония намерена отказаться от претензий.

По данным источников, Токио склоняется к тому, чтобы самостоятельно выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России. При этом японская сторона полагает, что у Москвы нет оснований для ответных претензий по Курильским островам.

Стоит отметить, что японский премьер Синдзо Абэ тремя днями ранее заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и США.

«Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал Абэ.

Он добавил, что в настоящее время на четырех Курильских островах живут россияне, но территориальная проблема продолжит существовать, пока часть их не перейдет к японской стороне.

10 ноября японская пресса сообщила, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Предложение главы японского правительства также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

В самом конце 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора между странами «существует ряд проблем». Абэ уже желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Спор вокруг принадлежности Южных Курил разгорелся вновь после того, как 12 сентября Путин спонтанно предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение он озвучил в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

МИД Японии в ответ на эту идею заявил, что Токио будет вести переговоры с Россией по поводу заключения мирного договора после решения территориального спора, и эта позиция «останется неизменной». В Японии четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — называют «северными территориями» и считают незаконно аннексированными. МИД России при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Директор Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов полагает, что Япония от территориальных претензий не откажется, передает НСН.

«Посмотрите на карты Японии. Там все четыре острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — закрашены как японская территория. Я не думаю, что после передачи Кунашир и Итуруп России Япония будет переделывать свои карты. Это будет подчеркивать, что Япония будет рассчитывать в каком-то отдаленном будущем получить и эти два острова. Более того, и острова севернее Южных Курил, и Южный Сахалин не окрашены на японских картах как российская территория. В этом тоже читаются территориальные амбиции Японии», — заявил эксперт.