Порошенко: Украину никто не остановит

Обретение Православной церковью Украины (ПЦУ) автокефалии поспособствовало укреплению независимости страны, считает президент Украины Петр Порошенко. В своем твиттере он заявил, что «единая украинская церковь» стала духовным фундаментом для украинского государства, передает НСН.

«Уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают ярмо московской церкви и московской империи»,

— подчеркнул Порошенко.

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Сейчас президент Украины совершает «томос-тур» по всей стране, объезжая регионы с бумагой томоса о предоставлении ПЦУ автокефалии. Как сообщает ФАН, рекламные щиты в поддержку «томос-тура» президента Украины Петра Порошенко установили по всей стране.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины.

«Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — зачитал документ Вселенский патриарх.

На церемонии передачи томоса также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий. Стоявший рядом с Порошенко священник в ходе мероприятия упал в обморок. Церемония вручения томоса состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

15 декабря на объединительном соборе на Украине была создана новая церковная структура — Автокефальная поместная церковь (Православная церковь Украины). Об этом в Киеве объявил президент страны Петр Порошенко.

Главой новой церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, который ранее служил епископом неканонической украинской православной церкви Киевского патриархата.

Спустя пять дней патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей Московского патриархата, призвав не признавать результаты так называемого объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине.

Кирилл добавил, что объединительный собор провели представители неканонических церквей.

«Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской православной церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии», — добавил патриарх.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя». Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

В РПЦ считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться религиозной войной на Украине. Схожего мнения придерживается и президент России Владимир Путин:

«То, что сейчас происходит в православии, это уму непостижимо. Прямое вмешательство государства в религиозную жизнь. Такого не было со времен СССР. <...> Политическая подоплека. Ничего здесь хорошего нет. Это явное грубое нарушение религиозных свобод. За этим начнется передел собственности, он уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер. Если не кровавый. Не дай бог до этого дойдет. Очень бы не хотелось. Очень жалко людей».