Кошмар для Америки: в США описали союз России и Китая

Растущее сотрудничество между Китаем и Россией представляет собой серьезную стратегическую проблему для Соединенных Штатов, которая, если ее не решить, может иметь глубокие негативные последствия, предупредили американские политологи в ходе недавней дискуссии в Центре национальных интересов.

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Вашингтон совершает серьезный просчет, не сделав стратегических корректировок, чтобы предотвратить все более тесное сближение этих двух некогда ожесточенных соперников, указали профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон и президент ЦНС Дмитрий Саймс.

Поскольку в последние годы Россия и Китай все больше сближаются, Соединенные Штаты утратили некогда выгодное положение, которое они занимали во время холодной войны, имея лучшие отношения с Москвой и Пекином, чем эти две страны между собой, уверены аналитики.

Эллисон напомнил, что сказал незадолго до своей смерти в 2017 году Збигнев Бжезинский, который тесно сотрудничал с Китаем в борьбе с Советским Союзом во время его пребывания на посту советника по национальной безопасности президента Джимми Картера, пишет американское издание National Interest.

«Анализируя угрозы американским интересам, самым опасным сценарием будет геополитическая коалиция Китая и России, объединенная не идеологией, а дополнительными обстоятельствами», — процитировал Эллисон польско-американского политолога.

Для анализа прочности российско-китайского альянса Эллисон разработал свою систему, которая учитывает ряд факторов: восприятие угрозы, отношения между лидерами, военное и разведывательное сотрудничество, экономическая интеграция, дипломатическая координация и ориентация элит РФ и КНР.

Саймс же заметил, что, несмотря на растущее сотрудничество, отношения Москвы и Пекина по-прежнему не достигают уровня фактического альянса, и официальный союз между двумя державами маловероятен.

Китай обеспокоен тем, что официальный союз с Россией негативно отразится на его хрупких, но весомых экономических отношениях с Соединенными Штатами.

Например, несмотря на то что Китай «очень позитивно относится к углублению экономического сотрудничества с Россией в целом», Пекин отклонил просьбы Москвы принять действенные меры, которые укрепят российскую экономику против санкций Запада, такие как проведение финансовых операций в своей валюте (для того, чтобы избежать использование доллара США).

Тремя днями ранее сообщалось: в американском военном ведомстве признали, что Соединенные Штаты не готовы к потенциальной войне с Россией и Китаем. По данным издания The Washington Free Beacon, именно такой общий вывод можно составить, ознакомившись с подготовленным специалистами Пентагона специальным докладом.

Оказалось, что система военной логистики США, предназначенная для переброски на длинные дистанции личного состава и военной техники, в значительной степени устарела и не готова к военным конфликтам с потенциальными противниками, передает ФАН.

«Без по-настоящему устойчивой и способной выдерживать удары системы логистики способности США к сдерживанию будут снижены, а возможности американских военных действовать на глобальном уровне — поставлены под угрозу», — констатировали военные специалисты Пентагона.

В декабре прошлого года американские СМИ предупредили о формировании «Восточной Антанты», в состав которой могут войти Россия и Китай — об этом писал обозреватель издания The Hill Джефф Хоун. По мнению журналиста, этот союз создается для противостояния Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу.

Автор отмечал, что между Россией и Китаем есть немало противоречий, но недоверие к политике Вашингтона позволит преодолеть эти преграды для создания прочного союза. Он прогнозировал, что

в скором времени «Восточную Антанту» из России и Китая, как аналог прототипа НАТО, можно будет противопоставить Западу.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин заявил о невозможности создания военно-политического союза против США между Россией и Китаем, передает НСН.

«Разговоры на эту тему идут уже очень давно и в России, и в Китае, и в Соединенных Штатах. Дело в том, что геополитическая ситуация складывается таким образом, что подталкивает Россию и Китай к сближению, поскольку и одной, и другой державе угрожает экспрессионистская политика США», — уверен эксперт.

При этом, по его словам, сложно предположить, что Россия будет вмешиваться в отношения Китая и США по вопросу обстановки в Южно-Китайском море, где Китай укрепился на островах, которые страна считает исторически своей территорией, и превратил их свою военную базу.

Со своей стороны США уже не раз направляли для патрулирования территории свои эсминцы, что вызывает недовольство Китая. Это было бы равносильно тому, что Китай станет вмешиваться в вопросы, касающиеся Украины и Крыма.

В канун Нового 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму.

«Я желаю продолжить взаимодействие с вами в едином ключе ради непрерывного прогресса в развитии наших двусторонних отношений по всем направлениям, ради счастья народов двух стран», — говорилось в телеграмме из Пекина.

Ранее российский лидер также направил поздравление китайскому коллеге, в котором отметил развитие политического диалога и рост товарооборота.