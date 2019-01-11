«Буду руки отрубать»: что пообещал кандидат в президенты

Украинская партия «Гражданская позиция» выдвинула своего кандидата в президенты. Им стал лидер партии, депутат Верховной рады и экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Кандидат сразу дал предвыборное обещание: «обрубать руки» за коррупцию и кумовство.

Реклама

«Я вам гарантирую, что у президента Украины не будет офшоров, собственности за границей, я гарантирую, что пирамида коррупции превратится в трапецию в первый день моего вступления в должность президента», — сказал Гриценко во время своего выступления.

Кроме того, лидер «Гражданской позиции» заявил о необходимости восстановления доверия на Украине.

«Вверх больше не надо. Только где-кто — отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Это все очень важно. Важно восстановить доверие. Слово «олигарх» Украина забудет», — сказал он.

Но этим обещанием кандидат в президенты ограничиваться не стал. Он также выразил уверенность, что за пять лет он сможет вернуть территорию Донбасса в состав Украины «без капитуляционных минских договоренностей».

Также Гриценко намерен провести реформы в армии, в частности, отменить принудительный призыв.

Кстати, о возвращении Донбасса Гриценко говорит не впервые. Летом экс-министр обороны Украины заявил о существовании «неофициального» плана по этому вопросу. По словам лидера «Гражданской позиции», Москва и Киев ведут между собой тайные переговоры. Он также сообщил, что реализация этого плана не будет осуществляться, пока на Украине действует нынешняя власть.

«Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая — план рассчитан на три-пять лет, и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года, — намекнул Гриценко на перспективы Порошенко. — Вторая причина — это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят», — сказал Гриценко в июле.

11 января также в прессе появилась информация, что Служба безопасности Украины вызвала Гриценко на допрос, который состоится 15 января.

«Гриценко вызвали в качестве свидетеля. Допрос запланирован на 11.00», — рассказала руководитель пресс-службы партии Кристина Бондаренко. О каком деле идет речь, пока неизвестно.

Выдвижение кандидатуры Гриценко поддержали также партии «Волна» Виктора Чумака, «Альтернатива» Егора Фирсова, «Европейская партия» Николая Катеринчука, общественное движение «Родная страна» Николая Томенко.

Съезд партии состоялся 11 января. Решение о выдвижении лидера было принято единогласно: за Гриценко проголосовали все 256 присутствующих делегатов.

«Для меня это честь и огромная ответственность. Я знаю, как поднять страну и армию. Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент. От сегодняшнего решения зависит будущее страны», — сказал Анатолий Гриценко.

Впрочем, выдвижение Гриценко в президенты не стало сюрпризом. Еще в сентябре украинские СМИ стали писать о том, что глава «Гражданской позиции» поборется за кресло президента. Более того, Гриценко не в первый раз принимает участие в гонке. В первый раз Анатолий Гриценко заявил о своих президентских амбициях в 2009 году.

«Есть задача-максимум — выйти во второй тур, задача-минимум — получить достойный результат», — заявил тогда политик. Однако в первом туре ему удалось набрать лишь 1,2% голосов.

Тем не менее, на следующих выборах он снова дал о себе знать. В 2014 году экс-министр обороны получил 5,48% голосов и занял 4-е место. Он уступил Петру Порошенко, Юлии Тимошенко и Олегу Ляшко.

Президентская кампания на Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года, а сами выборы пройдут 31 марта 2019 года. Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», Гриценко готовы поддержать 7,8% избирателей.

Пока ЦИК зарегистрировал только пять кандидатов — это экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, экс-глава СБУ и председатель партии «Справедливость» Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый, глава социал-демократов и член партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, а также самовыдвиженец, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виталий Скоцик.