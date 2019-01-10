Бойкот Венесуэлы: инаугурация Мадуро на фоне коллапса

В мае 2018 года Мадуро был избран на второй шестилетний срок. Таким образом он будет находится во главе государства с 2019 по 2025 год.

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Церемонию инаугурации в здании Верховного суда демонстрировало национальное телевидение Венесуэлы. Перед тем как прочитать текст присяги президент пожал руки своим соратникам и поприветствовал махавших национальными флагами граждан страны. Рядом с ним была его супруга, одетая в яркий жакет, украшенный цветами.

Корреспондент «Газеты.Ru» наблюдал за трансляцией церемонии в посольстве Венесуэлы в Москве. Аплодисменты собравшихся венесуэльцев и российских гостей изредка прерывались плачем малыша на руках одной из венесуэлок.

«Сегодня переломный момент для нашей истории и переломный момент для жизни нашей страны», — заявил в приветственном обращении посол Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

По его словам, Венесуэла «находится на передовой в борьбе против США».

Вашингтон действительно уже давно оказывает давление на Венесуэлу, обвиняя ее руководство в нарушении прав человека.

В четверг Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против членов правительства Венесуэлы, а также их семей.

В тексте обращения госсекретаря отмечается, что Вашингтон считает инаугурацию Мадуро «нелегитимной узурпацией власти», и продолжит вводить санкции против тех, кого считает замешанными в нарушениях прав человека, коррупции и подрыве демократии.

Однако противостояние Вашингтону — не единственная проблема, с которой сталкиваются Николас Мадуро и его правительство.

Президент также встречает противоборство со стороны оппозиции, которая считает его правление нелегитимным.

Новый глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что с 10 января, когда начнется новый президентский срок Николаса Мадуро, глава государства будет «узурпировать» власть. Он подчеркнул, что национальная ассамблея Венесуэлы с момента инаугурации будет единственной законной властью, избранной народом страны и представляющей его.

В связи с фактическими бойкотом Мадуро со стороны лидеров стран Латинской Америки, из высоких гостей на церемонии присутствовали только глава Кубы Мигель Диаc-Канель и президент Боливии Эво Моралес. Большинство государств прислали на церемонию только своих послов.

Незадолго до вступления президента Мадуро в должность, страны «Группы Лимы», в которую входят Чили, Аргентина, Перу, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Панама, Мексика, Коста-Рика, Гондурас и Гватемала, не признали президентскую кампанию в Венесуэле легитимной и потребовали назначения новых выборов.

В заявлении МИД Перу, например, отмечается, что страны переоценят свои отношения с венесуэльской стороной, если демократия в стране будет восстановлена. «Министры иностранных дел «Группы Лимы», собравшиеся сегодня в нашей столице, заявили, что не признают легитимность нового президентского периода режима Николаса Мадуро, который начнется 10 января», — говорится в заявлении.

Намного жестче поступило правительство Парагвая. Президент страны Марио Абдо Бенитес объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

«Правительство республики Парагвай во исполнение своих конституционных полномочий и национального суверенитета приняло решение разорвать дипломатические отношения с боливарианской республикой Венесуэла, распорядилось закрыть наше посольство и осуществить немедленный отзыв парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в этой стране», — говорится в заявлении.

Фактическая изоляция со стороны стран соседей — не единственная головная боль для Мадуро, страна которого находится в катастрофическеском экономическом положении.

За год инфляция в Венесуэле составила почти 2 млн процентов. В некогда зажиточной стране бушует гиперинфляция, дефицит продуктов и предметов первой необходимости. Минимальная зарплата упала до $10 в месяц.

Около 40% торговых предприятий прекращают работу в Венесуэле с начала этого года, о чем еще в декабре в эфире канала Vivo Play сообщала глава Национального совета по торговле и услугам Мария Каролина Ускатеги. По ее словам,

бизнесмены вынуждены сворачивать деятельность, так как люди не могут позволить себе совершать покупки из-за гиперинфляции.

Многие жители страны уже перешли на бартер, то есть натуральный обмен. Из-за перебоев с поставками бумаги перестал выходить ряд газет, а венесуэльская подземка перешла на бесплатные перевозки — просто потому, что не на чем было печать билеты.

Все это, как отмечают эксперты, представляет большие риски для президента страны, который не обладает харизмой своего предшественника Уго Чавеса.

В то же время правительство Венесуэлы обвиняет в большинстве своих бед Вашингтон, напоминая, что предыдущие администрации Белого Дома активно противодействовали левым правительствам Латинской Америки.

Недавно МИД страны в очередной раз, обвинил США в попытке устроить госпереворот. «Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает международному сообществу еще об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путем непризнания легитимных и демократических институтов венесуэльского государства», — говорится в заявлении. Кроме того, в МИД подчеркнули, что

США используют подчиняющиеся им государства региона, чтобы расширить блокаду венесуэльского народа.

В условиях американского давления тактическим союзником Каракаса выступает Москва. В декабре Мадуро посетил Россию, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным, правительственными чиновниками и представителями бизнеса. По итогам визита в столицу РФ президент Венесуэлы заявил, что страны пришли к соглашению о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более $5 млрд и поставках 600 тыс. тонн зерна.

Поддерживая Венесуэлу, Москва обретает собственную выгоду. Как отмечала ранее газета The Washington Post,

Венесуэла может быть относительно «дешевым» союзником для России, а потенциальная отдача от инвестиций может быть бесценной.

В обмен на небольшие кредиты и вложения средств, сделанные за последнее десятилетие, Россия теперь обладает значительной долей в, по крайней мере, пяти нефтяных месторождениях Венесуэлы, которая обладает крупнейшими в мире запасами.

Издание пишет, что российские советники в венесуэльском правительстве якобы «помогают направлять» курс президента Мадуро в попытках вывести страну из банкротства. Как отмечает издание, они помогли запустить первую цифровую валюту «петро», которая бы помогла проводить нефтяные платежи в обход американских санкций.

Венесуэла также представляет для России возможность присутствия в Латинской Америке своей военной составляющей. Недавно в Венесуэле побывали ракетоносцы Ту-160, которые приземлились в этой стране после полета над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой, а также островами Вест-Индии в Карибском море. О постоянном базировании российских в военных в Венесуэле речь не идет: конституция страны запрещает иностранное базирование, но сами полеты важны для Москвы как демонстрация возможностей в регионе.