Будут третьими: Япония затягивает США в переговоры с Россией

Япония ждет от Соединенных Штатов Америки поддержки в вопросе заключения мирного договора с Россией. О планах Токио сообщил спецпомощник премьер-министра Японии по внешней политике Кацуюки Каваи, передает агентство Kyodo.

«Хотелось бы, чтобы США поняли важность заключения японо-российского мирного договора в качестве средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая»,

— подчеркнул Каваи. Спецпомощник премьера Синдзо Абэ добавил, что визит главы японского правительства в Китай прошлой осенью был стратегическим и способствовал смягчению международного напряжения, но Токио не собирается присоединяться к китайскому проекту «Один пояс — один путь.

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Накануне знакомые с ситуацией вокруг российско-японского мирного договора источники сообщили газете Yomiuri, что Япония предложит России закрепить взаимный отказ от права требовать компенсации по южным Курильским островам.

Предполагается, что отказ от претензий должен быть подписан двумя странами одновременно с мирным договором по итогам Второй мировой войны. Как полагает японская сторона, претензии могут осложнить и без того непростые переговоры по заключению мира, передает ФАН.

В настоящее время Токио называет южные Курилы своими «северными территориями», находящимися в российской оккупации, в связи с чем заявляет о праве на компенсацию от России. Таким образом, согласно документу, Япония намерена отказаться от претензий.

По данным источников, Токио склоняется к тому, чтобы самостоятельно выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России.

При этом японская сторона полагает, что у Москвы нет оснований для ответных претензий по Курильским островам.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в разговоре с НСН отметил, что заявления Токио не имеют особого смысла, поскольку Япония уже отказалась от претензий на компенсации.

«Пока на уровне газетных публикаций Япония подает России как великое благо отказ от своих претензий на выплату компенсаций жителям бывших островов Японии на Курильской гряде. Это заявление вызывает большие вопросы. Напомню, в совместной декларации Советского Союза и Японии от 19 октября 1956 года есть пункт шестой, в котором записано, что СССР отказывается от всех репарационных претензий к Японии. То есть Россия могла бы настаивать, чтобы Япония как страна, проигравшая войну, оплачивала возмещенный ущерб. Но Советский Союз отказался от своего права. Более того, в той же статье зафиксировано, что Япония и СССР взаимно отказываются от всех претензий», — отметил востоковед.

Стоит отметить, что японский премьер Синдзо Абэ тремя днями ранее заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам. По его словам, между Японией и США заключен договор о безопасности.

«Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал Абэ.

Он добавил, что в настоящее время на четырех Курильских островах живут россияне, но территориальная проблема продолжит существовать, пока часть их не перейдет к японской стороне.

10 ноября японская пресса сообщила, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам. Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Предложение главы японского правительства также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

В самом конце 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора между странами «существует ряд проблем». Абэ уже желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Визит японского премьера в Россию, как ожидается, состоится 21 января.