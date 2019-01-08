Дорога закрыта: Климкин не пускает россиян на Украину

Полностью и постоянно запретить въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет предложил глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин. Об этом министр заявил в эфире программы «Завтрак 1+1», сообщает ФАН.

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«Для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? Для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение — тогда фильтрация есть, нет военного положения — [ее] нет», — заявил Климкин. По его мнению, запрет россиянам въезжать на Украину есть мера «умная и правильная».

Еще в конце декабря начальник госпогранслужбы Украины Олег Слободян в своем фейсбуке опроверг заявление о том, что снят запрет на въезд мужчин из России. По его словам, Украина не отменяла это распоряжение, сообщает НСН.

Более того, Слободян добавил, что усиленному пограничному контролю будут подвергаться и женщины из России, так как «они могут работать по заданию спецслужб».

Напомним, 26 ноября Украина запретила въезд для россиян-мужчин. Единственно возможное основание для въезда — если поездка носит «гуманитарный характер» — например, если россиянин едет на похороны. Украинский глава Петр Порошенко заявил, что решение было принято, чтобы Москва «не формировала на Украине частных армий».

День спустя президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет вводить ответные санкции против украинцев. Он добавил, что режим пребывания граждан Украины в России и процедура получения ими гражданства РФ будут упрощены.

Комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил целый ряд проектов, которые направлены на упрощение процедуры получения гражданства для украинцев. Как заявил зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Виктор Водолацкий, Госдума в первом чтении приняла закон об упрощении процедуры получения российского гражданства.

Депутат добавил, что ранее было увеличено финансирование образования для студентов из бывших советских республик. Кроме того, в Думе рассмотрят возможность наделения президента России полномочиями, в соответствии с которыми он сможет определять категории иностранных граждан, получающие гражданство в упрощенном порядке.

Украина действует гораздо более враждебно. Еще 1 декабря агентство УНН сообщило, что украинские пограничники не пустили на территорию страны почти всех российских граждан вне зависимости от их пола в течение предыдущих трех дней. Как отмечается, во въезде было отказано 99% россиян, желавших въехать на Украину.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, российские граждане либо не смогли подтвердить цель визита на Украину, либо же не имели нужных документов, или же превысили срок разрешенного пребывания в стране. Некоторые отказы связаны с посещением россиянами Крыма, заявили в украинской погранслужбе. В свою очередь, российские пограничники отказали во въезде на территорию РФ 110 гражданам Украины.

Депутат Рады от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук, в свою очередь, выступил с предложением запретить въезд на Украину для российских женщин.

По мнению Тетерука, российские гражданки представляют для Киева не меньшую опасность, чем мужчины-россияне, поскольку могут оказаться «шпионками».

«Мы были свидетелями, как в США были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», — заявил экс-командир нацбатальона Тетерук.

Кризис в отношениях России и Украины вызван реакцией Киева на морской инцидент, произошедший утром 25 ноября. В Керченском заливе к югу от Крымского моста корабли ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Государственном погрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, незаконно перейдя государственную границу России.