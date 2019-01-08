«Ну чего ты заплакала?»: Путин успокоил расстроенную девочку

В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил плачущую девочку. Причиной детского плача стала упущенная, казалось, возможность для девочки сфотографироваться с российским лидером, сообщает РИА «Новости».

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Президент, посетив с визитом Петропавловскую крепость, уезжал оттуда на автомобиле, провожаемый толпой петербуржцев. Девочка хотела сделать совместный снимок с Путиным, но он уже сел в машину. Увидев, как ребенок рыдает, президент вышел из салона, обнял плачущую девочку, успокоил ее и сфотографировался.

«Ну не плачь, чего ты заплакала?» — обратился к расстроенной девочке Путин. Видео было опубликовано на сайте российского лидера. После этого президент убедился, что ребенка передали в руки родителей, пожелал собравшимся гражданам всего хорошего, поздравил с Рождеством и уехал.

Пресс-служба Кремля сообщает, что российский президент Владимир Путин 7 января днем принял участие в рождественских гуляньях в Петропавловской крепости и «произвел традиционный полуденный выстрел из пушки». Президент также осмотрел Петропавловский собор и фамильную усыпальницу Романовых, побывал на фестивале ледовых скульптур и сфотографировался с туристами. Рождественскую ночь он провел в Спасо-Преображенском соборе, а в сочельник посетил детский хоспис.

Российский президент уже не в первый раз контактирует с детьми в публичном пространстве. Летом 2006 года Владимир Путин встретился в Кремле с группой детей, приехавших в резиденцию главы государства на экскурсию.

Президент присел на корточки перед пятилетним мальчиком Никитой, спросил у него имя, после чего Путин и мальчик пожали друг другу руки. Кроме того, президент приподнял футболку Никиты и поцеловал его прямо в живот.

После этого Путин встал, потрепал мальчика по голове и ушел с места событий. Событие вызвало большой резонанс, в том числе и международный. Спустя некоторое время журналисты американского телеканала NBC спросили президента про Никиту. Он признался, что мальчик просто понравился ему, и Путину захотелось «потискать, как котенка».

В 2012 году президент России посещал мемориальный комплекс на Бородинском поле в честь 200-летия Бородинского сражения между русской и французской армиями в 1812 году. В этот раз Путин поцеловал руку маленькой беловолосой девочки в красной косоворотке.

27 декабря 2018 года российский президент исполнил желание 10-летнего Коли Кузнецова. Тяжелобольной мальчик мечтал пожать руку главе государства, а также попросил Путина расписаться на форме для занятий самбо. Президент встретился с мальчиком и его матерью в Кремле.

По словам ребенка, перед встречей он «чуть-чуть» волновался, но его мама волновалась сильнее.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин намерен до Нового года исполнить желание Коли Кузнецова.

В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей.

Волонтеры предложили президенту взять конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Отмечается, что он уже исполнил четыре детских желания, сообщает НСН.

На вопрос, исполнит ли президент желание мальчика Николая из Ставропольского края до Нового года, Песков ответил утвердительно. Президент ранее был очень тронут мечтой мальчика, который хотел пожать ему руку.

Ранее Путин помог воплотить мечту девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Президент России пообещал устроить для нее экскурсию по киностудии «Мосфильм» в компании ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова.

Затем осуществилась мечта мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, ему организовали экскурсию на вертолете. Мечта семнадцатилетней Регины была осуществлена 20 декабря — она взяла интервью у президента. Уточняется, что девушка, среди прочего, спросила Путина, как он стал президентом и что он загадает на Новый год, передает ФАН.

В конце беседы девочка попросила разрешения обнять Путина, после чего они обменялись подарками. Путин подарил девочке гаджеты и билеты на концерт, а она ему — игрушечную собаку, которую сделала сама.

А 15-летний школьник из башкирского города Сибай Арслан увидел президентский лайнер изнутри и снял видеоролик. Каипкулов рассказал, что был впечатлен комфортом, с которым летает глава государства, но самые яркие эмоции вызвала кабина пилотов. По его словам, ему удалось посидеть в кресле командира воздушного судна, а также побывать в конференц-зале, салоне сопровождающих лиц. «Побывал и в других местах, но их нельзя снимать. Там есть секретность», — заявил мальчик.