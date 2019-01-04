Американские бомбы и ракеты: как россияне гибнут в Сирии

35-летняя жительница Чечни и четырехлетний мальчик погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции по боевикам «Исламского государства» (организация запрещена в России) (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом сообщила Хеда Саратова, член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни. Она также входит в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта.

Реклама

«Там погибают женщины и дети, пофамильно всех не могу назвать <...> Хава Ахъядова погибла сегодня, пятеро девочек осталось, они теперь круглые сироты», — сказала Саратова.

По ее словам, пятерых дочерей погибшей женщины в возрасте от полутора месяцев до 12 лет временно приютила курдская семья.

Кроме того, в результате попадания ракеты в дом погиб также четырехлетний внук женщины из Дагестана.

«В этом же районе погиб четырехлетний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын, Умар, выжил и находится с ней», — рассказала Саратова.

По информации правозащитников, погибшие были гражданами России. Когда именно погибли россияне, Саратова не уточнила.

Правозащитница также занимается обработкой обращений женщин, ищущих внуков и дочерей, чьи мужья отправились в Сирию для того, чтобы присоединиться к боевикам.

Так, Саратова сообщила, что к ней обратились около 15 женщин, которые заявили, что их дочери вышли на связь из обстреливаемой провинции Дейр-эз-Зор и просят о помощи. У многих из них есть малолетние дети.

«Эти женщины, по сути, оказались заложницами террористов, они их не выпустили, теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи, мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания, — отметила правозащитница, добавив, что кроме россиянок, в Сирии находится сотни женщин с детьми из других стран. — Я призываю всех, кто в состоянии повлиять на эту ситуацию, — остановите гибель невинных детей в Шаафе, Кишме и Сусе, организуйте для них гуманитарный коридор, в эти праздничные дни сотни матерей хоронят своих детей под руинами».

20 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит заниматься возвращением детей российских граждан из Сирии. По этому вопросу есть целая программа, кроме того, сейчас над этим также работает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отметил Путин.

3 января международная коалиция во главе с США нанесла удар по деревне Шаафа, располагающейся в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийское агентство SANA сообщило, что в результате налета погибли 11 человек, все они были членами одной семьи. Минобороны США не сделало никаких заявлений по этому поводу.

В этой же деревне погибли более 30 мирных жителей в конце ноября в ходе авиаудара коалиции, передает SANA. Как отмечалось, погибшими в основном были женщины и дети.

8 декабря в результате удара ВВС международной коалиции по населенному пункту Хаджин в Дейр-эз-Зор была уничтожена больница.

28 ноября гостелевидение Сирии сообщало, что авиаудары международной коалиции по сирийскому городу Хаджину привели к гибели шести человек. Удар был нанесен по зданию, которое боевики ИГ использовали в качестве тюрьмы и удерживали там мирных жителей.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам «Сирийских демократических сил» (SDF) в борьбе с террористами ИГ.

Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Дамаск призывал ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны. В свою очередь, в Пентагоне заявляли, что коалиция США не раскрывает, какие боеприпасы применяются в Сирии, однако они «соответствуют международным нормам».

В последние дни 2018 года коалиция сообщила, что непреднамеренными жертвами авиаударов в Сирии и Ираке, проводимых с августа 2014 года, стали по меньшей мере 1139 мирных жителей. При этом отмечалось, что за последние четыре года «коалиция совместно с партнерами и через их партнеров» освободила «почти 8 млн иракцев и сирийцев».