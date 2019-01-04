Храм, семья, лыжи: как мировые лидеры провели праздники

Путин и Медведев

Президент России встретил Рождество в Санкт-Петербурге, в храме, в котором его крестили — Спасо-Преображенском соборе. Глава государства приехал в церковь еще до полуночи и принял участие в богослужении. После службы президент вручил настоятелю собора Николаю Брындину икону в качестве подарка.

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Путин традиционно встречает праздник не в столице. В 2018 году он также встречал Рождество в Петербурге, в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице. 7 лет назад в 2012 году, как и в этом, он встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе. «Для меня это особенный собор, меня здесь крестили, месяца через полтора после рождения», — рассказал он тогда журналистам.

Канун Рождества президент провел также в Санкт-Петербурге. Владимир Путин посетил детский хоспис, на учете в котором находятся 250 детей.

Президент подарил детям подарки, а также пообещал, что начиная с 2019 года из федерального бюджета страны регулярно будут выделяться деньги на паллиативную помощь. По словам главы государства, соответствующий закон был внесен в Государственную думу, он проходит первое чтение.

Председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой провел Рождественскую ночь на главной службе страны, в храме Христа Спасителя. Богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме присутствовали несколько тысяч человек, среди которых были члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и другие высокопоставленные представители власти.

Что касается новогодней ночи, то ее первые лица страны провели не так спокойно. Утром 31 декабря взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома в Магнитогорске. По последним данным, погибли 39 человек. Накануне были остановлены поисково-спасательные работы — в МЧС подчеркнули, что под завалами людей нет.

В этот же день Владимир Путин экстренно выехал в Челябинскую область, чтобы встретиться с пострадавшими и руководством региона.

Трагедия в Магнитогорске также повлияла и на планы Дмитрия Медведева. Он подписал распоряжение о создании правительственной комиссии для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Изначально премьер рассказывал, что отметит Новый год с семьей. Он сообщил, что для него, как и для большинства россиян, 2019 год начнется с телеобращения президента и гимна России.

На каникулы Медведев планировал отправиться в Сочи, которые, как Швейцария или Французские Пиренеи, манят любителей горных лыж. «Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, в горы. Если получится. Нет — значит будем продолжать работать и в праздники», — рассказывал Медведев в интервью российским телеканалам.

Обычно Владимир Путин не изменяет своим праздничным традициям. Накануне Нового года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что 31 декабря у российского лидера запланированы рабочие встречи «до последних минут года». «А сам Новый год — в кругу родных и близких», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент также намерен посетить спортивные мероприятия. Сам же Владимир Путин рассказал, что на новогодние праздники конкретных планов не имеет. «Да никаких особо планов нет, буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет», — говорил Путин.

Отдых после кризиса

Канцлер Германии Ангела Меркель давно уже не удивляет публику тем, как проводит зимние праздники. Представитель правительства рассказал, что в праздники канцлер собирается хорошо отдохнуть.

Впрочем, это неудивительно, ведь 2018 год действительно был сложным для Меркель, которая покинула пост главы правящей партии.

Праздничные деньки Меркель провела по всем канонам. Не изменяя традициям, канцлер планировала приготовить к праздничному столу рождественского гуся. В Сочельник вместе со своим супругом Йоахимом Зауэром Меркель намеревалась посетить рождественскую службу, а после праздника канцлер хотела отправиться в гости к родителям в Темплин.

На каникулах канцлер традиционно отправляется вместе со своим мужем в Швейцарию. Всем известно, что зимние курорты этой страны прекрасно подходят для лыжных прогулок, которые привлекают Ангелу Меркель. Супруги предпочитают курорт Санкт-Моритц, который расположен в кантоне Граубюнден на берегу одноименного озера. Он дважды принимал Олимпийские игры — в 1928 и 1948 году.

Один дома

В этом году президент США Дональд Трамп явно не может похвастаться празднованием Рождества и Нового года. Ожидалось, что он вместе с домочадцами отправится в свою резиденцию Мар-а-Лаго, расположенную в курортном городе Палм-Бич, штат Флорида. Свою загородную виллу президент приобрел в 1985 году за $10 млн. Резиденция находится на берегу океана. В доме 126 комнат, пять теннисных кортов, парадный мраморный стол длиной девять метров и даже три бомбоубежища.

Однако в этом году семья Трамп прибыла в резиденцию без своего главы.

Накануне президент не смог договориться с Конгрессом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, из-за чего бюджет так и не был принят. Ряд американских ведомств приостановил работу, а сам Трамп принял решение отменить поездку в связи со сложившейся ситуацией.

«Отменил свою поездку на президентском самолете во Флориду, пока мы ждем, помогут ли нам демократы защитить южную границу США», — написал Трамп в своем твиттере. Вскоре он пожаловался на то, что остался в Белом доме совсем один в преддверии Рождества. Чтобы спасти президента от одиночества, первая леди вернулась из Флориды.

Вслед за этим последовала информация, что Дональд Трамп встретит и Новый год на рабочем месте. «Президент провел здесь (в Вашингтоне) все выходные, все Рождество. Он останется в Вашингтоне и на Новый год. Он отменил свои планы на Рождество, теперь он отменил свои планы на Новый год», — рассказал телеканалу Fox News исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Майк Малвани.

На самом деле, Дональд Трамп провел не все время в Вашингтоне. На следующий день после Рождества он вместе с супругой прибыли в Ирак, чтобы посетить американских военных, о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Все остальное время Трамп и его команда провели праздники в ожидании новых переговоров по финансированию, сетуя на несговорчивых демократов. «Я был один в Белом доме в течение шести или семи дней, — рассказал Трамп во время заседания своего кабинета. — Было очень одиноко. Моя семья была во Флориде [в поместье Мар-а-Лаго]. Я сказал им оставаться там и веселиться».

Впрочем, демократы, в свою очередь, предпочли не отказываться от отпусков. Пока что рождественское чудо обходит Трампа стороной.

Как «желтые жилеты» украли Рождество

Праздничное веселье обошло стороной и президента Франции Эммануэля Макрона. Год назад он вместе с супругой проводил время на горнолыжном курорте Ля Монжи во Французских Пиренеях. Судя по всему, президенту горный воздух и снежные вершины пришлись Макрону по душе: в это Рождество он хотел вернуться в Ля Монжи. Однако протесты «желтых жилетов» все же скорректировали планы президента.

По данным издания Le Parisien, советники уговорили Макрона не уезжать в Пиренеи. «Кризис не закончился. Уехать кататься на лыжах в такой момент — не самая лучшая идея», — цитирует издание слова одного из советников.

В итоге, вместо снежных гор Макрон отправился в Африку. Сочельник президент встретил в республике Чад, чтобы поздравить французских солдат, участвующих в операции «Бахрейн». Праздничное угощение, кстати, приготовил сам шеф-повар президента на кухне Елисейского дворца. Он даже приехал в Африку заранее, чтобы проследить за доставкой праздничных блюд. Общий вес угощений составил две тонны.

В резиденции Леонида Кучмы

Планы на Новый год поменялись и у украинского лидера. Петр Порошенко с семьей на протяжении последних двух лет встречал праздники на мальдивском курорте Cheval Blanc. По данным СМИ, отдых украинского президента стоил около полумиллиона долларов США или 14 млн гривен. В администрации президента отметили, что эти поездки Порошенко оплачивал сам. И все же дорогой отдых послужил причиной для критики президента.

На этот раз, чтобы избежать скандала, Порошенко предпочел воздержаться от поездки на Мальдивы. Новый год семья лидера встретила в президентской резиденции «Синегора», расположенной в селе Гута в Ивано-Франковской области Украины, у подножия Карпат.

Дом, в котором Порошенко встретил Новый Год, был в начале XX века охотничьей резиденцией императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа. Во времена СССР там располагался ведомственный санаторий, а уже в 2001 году там обустроили президентскую резиденцию для главы Украины Леонида Кучмы. В этом месте также любил проводить время Виктор Янукович.

Общая площадь помещений достигает 5 тыс. квадратных метров. Во дворце «Синегоры» три этажа и подземные помещения со SPA-комплексом, фойе с «нефритовыми» колоннами и мраморным полом, трехэтажная библиотека с галереями, массивные люстры и камины. На территории резиденции есть озера и вертолетная площадка.

Кроме украинских президентов, здесь бывали лидеры других стран: первый президент РФ Борис Ельцин, президент Польши с 1995 по 2005 год Александр Квасьневский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

А вот Рождество украинский президент отметил так, как, наверное, и мечтал. Перед главным христианским праздником Константинополь вручил неканоничной Православной церкви Украины томос — документ, подтверждающий автокефалию церкви. Рождественскую ночь Порошенко провел на службе в соборе святой Софии Киевской вместе с митрополитом неканоничной церкви Епифанием.