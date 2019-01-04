В Москву за островами: японцы уже считают Курилы своими

Власти Японии намерены продвигать переговоры с Россией по территориальной проблеме и подписанию мирного договора между двумя государствами, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе своей первой в 2019 году пресс-конференции.

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«Разрешить проблему Северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды — «Газета.Ru») и заключить мирный договор. Если позволят обстоятельства, я намерен во второй половине этого месяца посетить Россию и продвинуть переговоры по заключению мирного договора. <...> В этом году хотел бы сделать большой шаг к этой цели», — отметил Абэ, подчеркнув, что необходимо поставить точку в разбирательстве о принадлежности территорий.

Японский премьер-министр не назвал точную дату своего визита в Россию, однако предполагается, что он состоится 21 января.

В свою очередь, МИД Японии сообщил, что глава ведомства Таро Коно с 12 по 16 января приедет в Москву с официальным визитом и проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения двусторонних отношений и проблемы мирного договора.

1 января Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi также отмечал, что страна претендует на южные Курилы, но не собирается выселять проживающих там россиян. Кроме того, передача этих территорий японцам не может состояться без согласия местных жителей, отметил политик.

«Все жители северных территорий — россияне. Наша позиция на переговорах не заключается в том, что мол «вы, пожалуйста, уходите оттуда», — сказал Абэ.

По его словам, «необходимо получить их согласие на возвращение» островов. Он также выразил мнение, что японцы и россияне могли бы жить и работать совместно.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя эти заявления, отметил, что «в сложившейся военно-политической обстановке в данном регионе потеря хоть одного острова приведет к незамедлительному снижению возможностей обеспечения безопасности на Дальнем Востоке».

«Должен очень сильно японских коллег разочаровать — насколько я знаю нашу действительность и то, что у нас происходит, своей территорией мы не торгуем. Никакие острова никому передавать не собираемся, это противоречит нашим внутренним убеждениям, и завтра это [передача островов] может привести к необратимым процессам. При том подходе абсолютного лицемерия, беспардонности, двойных стандартов, которые демонстрирует Запад, это может очень серьезно навредить нашей территориальной целостности, безопасности и обороне», — пояснил сенатор в беседе с ФАН.

Клинцевич также напомнил, что в Японии находятся вооруженные силы США — по словам Абэ, «для обеспечения безопасности японской территории» и не несущие угрозы для РФ. При этом размещение американских вооружений на граничащих с Россией территориях — лишь сигнал для того, чтобы Москва тщательно следила за развитием событий в регионе.

«Японцы не скрывают размещение у себя военных баз, установку ударных комплексов, всего того, что граничит с недружественными действиями. Мы должны быть прагматичными, потому что это на словах все хорошо, а на деле не все так просто. А уж как воевать и оборонять свою страну мы знаем. Мы будем усиливать Дальний Восток из-за сложившейся военно-стратегической ситуации», — подчеркнул Клинцевич.

В конце декабря премьер-министр Японии уже говорил о планах провести встречу с президентом России в январе следующего года, чтобы предметно обсудить вопрос о заключении мирного договора.

Он также затронул тему возможного размещения базы США на Курильских островах в случае их частичной передачи Японии.

Как отметил Абэ, Токио пока не получил согласия Вашингтона дать обязательство, что на Курилах не будет американского военного контингента.

Предыдущая встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина прошла 14 ноября в Сингапуре. Тогда газета «Асахи» со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Японии сообщила, что Абэ в ходе переговоров с Путиным передал ему, что если согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации. В девятой статье этого документа Москва согласилась передать Токио острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, но при условии, что их фактический переход произойдет только после заключения мирного договора. Обе стороны ратифицировали соглашение, однако затем японские власти отказались от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи — как на условии для заключения мирного договора. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.