«Есть план»: в президенты Украины баллотируется экс-глава СБУ

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко будет участвовать в выборах президента страны от непарламентской партии «Справедливость», сообщили в пресс-службе партии.

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Такое решение было принято единогласно 3 января на съезде партии. «Единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Предвыборная кампания Наливайченко строится на принципах абсолютного равенства.

Он заверил, что в случае победы на выборах лишит неприкосновенности и привилегий депутатов и судей. К тому же он собирается отказаться от президентских иммунитета и привилегий, а также внести изменения в закон об импичменте главы государства.

На должности президента со своей командой он намерен бороться с коррупцией, повысить прозрачность системы государственного управления и расширить права территориальных громад (жителей, объединенных постоянным проживанием в пределах села, поселка, города).

«У меня есть стратегический план действий, как восстановить мир и как осуществить деоккупацию. Подготовил новое действенное международное соглашение для защиты нашей страны», — отметил Наливайченко.

Также в этот день прошел и съезд партии «Самопомич», от которой кандидатом в президенты выбрали мэра Львова Андрея Садового.

В октябре прошлого года сообщалось, что «Самопомич» и «Демократический альянс» подписали соглашение о сотрудничестве на будущих президентских, парламентских и местных выборах на Украине. Они также решили поддерживать кандидатуру лидера «Самопомочи» Садового на выборах президента в марте 2019 года.

31 декабря на Украине стартовала избирательная кампания по выборам президента. Первым кандидатом в президенты Украины, подавшим документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации, стал бывший министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко. В выборах главы государства он будет участвовать в качестве самовыдвиженца. Шевченко подал документы в девять утра по местному времени.

О решимости баллотироваться в президенты в новогоднюю ночь заявил и руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в новогоднем выпуске передачи «Вечерний квартал» на телеканале «1+1».

«Я иду в президенты. Все спрашивают: да или нет? Я говорю — да», — заявил он и поздравил украинцев с Новым годом. Он также выразил надежду на лучшее будущее страны. После заявления артиста телеканал начал транслировать новогоднее обращение действующего президента Украины Петра Порошенко. Кстати, он о президентских амбициях пока умолчал. Зато в своем выступлении он акцентировал внимание на вопросе получения томоса об автокефалии украинской церкви, которое должно состояться 6 января 2019 года. Это событие, по мнению президента, является ключевым для украинцев.

Украинские СМИ ранее утверждали, что участие Зеленского в президентских выборах — уже принятое решение.

«Зеленский идет на выборы, однако до последнего будет тянуть с заявлением про официальный старт. Сегодня решение принято. И уже даже создан штаб», — рассказал изданию «Страна» источник из близкого окружения бизнесмена Игоря Коломойского, который владеет телеканалом «1+1», на котором уже многие годы выступают Зеленский и его команда из «Квартала 95».

В издании также отметили, что руководителем штаба назначили Игоря Баканова, он же формальный глава созданной еще в прошлом году партии «Слуга народа». Сообщается, что Баканов еще с 2013 года вместе с Зеленским и его супругой Еленой фактически управляет предприятием ООО «Квартал 95».

Зеленский также уже объявил, что более 200 тысяч человек уже изъявили желание стать членами его команды.

«На данный момент нас 228609! Пишу точно, поскольку каждый из вас важен», — подчеркнул Зеленский на своей странице в фейсбуке.

На данный момент рейтинг Зеленского, по опросам, составляет около 9%. Он также ранее заявил, что собирает команду людей, которые никогда не были в политике.

А вот у Петра Порошенко дела обстоят куда хуже, чем у молодого соперника.

По данным опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, он возглавил президентский антирейтинг на Украине.

Согласно опросу, за него никогда бы не проголосовали 51,9% респондентов, тогда как за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 28,9%.

Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, Тимошенко бы поддержали 13,4% избирателей среди всех (18,6% от тех, кто определился и будет голосовать), Владимира Зеленского — 10,8% (15%), лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 8,5% (11,8%), лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 8,1% (11,2%), а действующего президента — 7,7% (10,7%).

Опрос проводился с 16 по 22 декабря. Свое мнение высказали чуть более 2 тыс. респондентов.