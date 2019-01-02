Сирия и Украина: что обсудили Путин и Макрон

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили в телефонном разговоре сирийскую и украинскую проблематику, передает ФАН.

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«Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования. Прежде всего, в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле», — сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Там также отметили, что «стороны продолжили обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года».

В ходе разговора президенты России и Франции поздравили друг друга с Новым годом, сообщили в Кремле.

Последняя личная встреча президентов прошла 30 ноября 2018 года на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. Тогда президенты также обсуждали конфликты в Сирии и на Украине.

До этого телефонный разговор лидеров России и Франции состоялся 27 октября. В ходе него они «сверили часы» по вопросам урегулирования сирийского конфликта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа состоялась перед вылетом Владимира Путина из Сочи в Стамбул, где в 15.00 начались переговоры лидеров России, Турции, Германии и Франции по поводу ситуации в САР. Телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа.

Президенты договорились об активизации государствами «совместных усилий по продвижению политического процесса в Сирии». К тому же обе стороны согласились с необходимостью формирования и запуска конституционного комитета в Сирии.

Ранее в тот же день телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце также сообщил о переговорах Макрона с российским президентом по ситуации в Сирии. Сообщается, что Макрон выступил за то, чтобы все четыре участника саммита обязались не использовать химическое оружие в регионе, а также продлить режим прекращения огня.

Месяцем ранее помощники лидеров РФ, ФРГ, Турции и Франции по международным вопросам встретились в Стамбуле и договорились там о проведении саммита. В ходе переговоров они решили, что главы государств должны обсудить вопросы активизации мирного процесса в САР, обстановку в провинции Идлиб (последний регион Сирии, фактически контролируемый боевиками). Стороны также решили обсудить ситуацию с беженцами: в урегулировании этой проблемы заинтересованы, в первую очередь, Берлин и Париж.

Что же касается украинского кризиса, тема которого также обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Макрона 2 января, это вызвано инцидентом в Керченском проливе. Он произошел 25 ноября, когда корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» украинских ВМС два раза незаконно пересекли российские территориальные воды. Первый раз это было утром, а во второй они вошли в акваторию в 19.00.

Сопровождавшие их российские пограничники потребовали от моряков немедленно остановиться, но украинские суда проигнорировали эти обращения. Кроме того, как отмечают в ФСБ России, они также совершали опасное маневрирование в акватории, которая принадлежала России еще до присоединения к ней Крыма. Сотрудники спецслужб России приняли решение применить оружие, в результате чего трое украинских моряков были ранены, но им оказали помощь.

По факту вторжения в территориальные воды России было возбуждено уголовное дело. Украинские суда были сразу же задержаны. 24 украинских моряков, подозреваемых в незаконном пересечении российской границы, крымский суд отправил под арест до 25 января.

По мнению Киева, в случившемся виновата Москва, потому что корабли ВМС РФ «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

В России случившееся называют простой провокацией с украинской стороны, которая лишь является частью предвыборной кампании украинского президента Петра Порошенко. Об этом заявил сам Владимир Путин.

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — подчеркнул президент.

По этой же причине Порошенко теперь пытается связаться с Путиным и показать, «что он успешно решает возникшие проблемы», уверен российский лидер.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем (Порошенко — «Газета.Ru») разговаривать. <…> Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — объяснил глава государства игнорирование звонков украинского коллеги.