В Новый год без помощников: как Путин поздравил страну

В этом году президент начал свое обращение с напоминания, что в новогоднюю ночь мы все, как в детстве, загадываем желания: «У каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счёту все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались».

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«И пусть они будут», — добавляет президент, отмечая, что добиться лучшего для страны можно лишь собственными усилиями и «слаженной работой».

«Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему», — говорится в обращении президента.

В то же время Путин отметил, что сделать это можно только «вместе», будучи «единой, сильной, сплоченной командой».

«Помощников у нас никогда не было и не будет», — жестко добавил Владимир Путин в конце 2018 года. Возможно, это намек на ожидания от сотрудничества с другими странами.

«А сейчас мы с волнением и надеждой ждём наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью, и вниманием, и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство, и создаёт его наша душевная щедрость», — отметил глава государства.

В своем праздничном обращении президент призвал россиян сказать друг другу теплые слова, поблагодарить родителей, обнять детей. «Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием», — сказал Путин.

«Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой России — успехов и процветания»,

— этими словами главы государства и традиционным поздравлением россиян с Новым годом завершается обращение президента.

Обращение президента, которое в этом году длится 3 минуты, 43 секунды, первыми увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.

Через час это же обращение увидели жители Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час — в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18 часов по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19.00.

В 22.00 по московскому времени обращение президента будет показано в Челябинской области, в том числе Магнитогорске, где президент проводит последний день 2018 года.

31 декабря 2018 года рано утром в этом городе произошла страшная трагедия. Обрушился подъезд одного из жилых домов. Президент прибыл на место трагедии в районе 16:00 по московскому времени. Он успел переговорить с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, провел совещание в оперативном штабе и посетил пострадавших в магнитогорской больнице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перезаписываться послание не будет. Неизвестно, исходный ли вариант, записанный несколько дней назад услышали россияне на Дальнем Востоке, но слова о человеческих трагедиях в речи президента также прозвучали.

«Чужой беды действительно не бывает. А милосердие всегда откликается добром», — заявил он в ходе обращения. По его словам, именно душевная щедрость помогает поддерживать тех, кто в этом нуждается.

«Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен», — подчеркнул российский лидер.

Стоит отметить, что за все время существования практики президентских новогодних обращений, их текст был изменен лишь однажды — в 2013 году. Тогда незадолго до Нового года произошли теракты в Волгограде и наводнение в Хабаровске. Именно на Дальнем Востоке, в окружении пострадавших в результате стихийного бедствия, Путин и встречал Новый год. Обращение, записанное за несколько дней до Нового года, было заменено на новое.