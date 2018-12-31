МИД Румынии: история должна оставаться делом ученых-историков

Министерство иностранных дел Румынии выражает сожаление в связи с публикацией на сайте посольства России в Бухаресте. Ранее российские дипломаты на сайте миссии опубликовали сообщение, в котором обвинили ряд румынских СМИ в «очернении солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма», передает ФАН.

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По состоянию на 15:30 понедельника, 31 декабря, эта статья была удалена с сайта посольства, там значится: «Выбранный сетевой контент больше не существует». Отмечается, что опубликована она была 28 декабря.

Румынский МИД на своем сайте выразил желание, чтобы «исторические аспекты оставались областью дискуссий для историков и академических сфер». По мнению Бухареста, в российско-румынских отношениях не место спекуляциям и «необоснованным мнениям, способным навредить двусторонним отношениям».

В статье на сайте российского посольства, опубликованной под заголовком «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о «бесчинствах» советских солдат — освободителей Европы от фашизма», говорится о нечестном освещении этого исторического периода рядом румынских специалистов.

«Они <...> почему-то забывают упомянуть, что подобные действия в отношении мирного населения (изнасилования и мародерство) были запрещены в [Рабоче-Крестьянской] Красной армии на самом высоком уровне и карались расстрелом», — уточняется в статье посольства РФ.

Румынские дипломаты заявили, что эта статья не является «исторически строгой» и там предоставляются не все факты. Кроме того, МИД Румынии предложил посольству РФ «обновить историческую информацию, используемую им, посредством будущей работы совместной комиссии».

Румыния объявила войну СССР 22 июня 1941 года, находясь в союзе с Третьим Рейхом. Румыны ставили перед собой задачу возвратить Бессарабию и Буковину, которые СССР аннексировал летом 1940 года. Кроме того, Румыния хотела отобрать у Советов Транснистрию (территорию от Днестра до Южного Буга).

С первого дня Великой Отечественной войны румынские войска пытались захватить плацдармы на восточном берегу реки Прут, а советская Дунайская флотилия высадила десанты на румынской территории. Советская авиация и корабли Черноморского флота СССР бомбили и обстреливали румынские нефтепромыслы в Черном море, критически важные для обеспечения войск стран Оси.

Румынские войска начали активные боевые действия, переправившись через реку Прут 2 июля 1941 года. К 26 июля румынские войска заняли территории Бессарабии и Буковины.

В августе 1942 года румынская 3-я армия в составе трех кавалерийских и одной пехотной дивизий участвовала в наступлении немцев на Кавказ. В августе румынские кавалеристы взяли Тамань и Анапу, позже — вместе с немцами захватили город-порт Новороссийск, румынская горная дивизия в октябре 1942 оккупировала Нальчик.

Осенью 1942 года румынские войска занимали позиции возле Сталинграда. Румынская 3-я армия общей численностью 150 тысяч человек держала участок фронта протяженностью 140 км северо-западнее города, румынская 4-я армия общей численностью 75 тысяч человек контролировала 300-километровый участок к югу от сталинградских предместий.

В конце ноября 1942 года войска двух советских фронтов перешли в наступление, и 23 ноября замкнули кольцо окружения вокруг Сталинграда, в котором оказались немецкая 6-я армия, часть войск немецкой 4-й армии, и румынские 6 пехотных и 1 кавалерийская дивизии. К концу января 1943 румынские 3-я и 4-я армии были уничтожены практически полностью – суммарно их потери составили почти 160 тыс. человек убитыми и ранеными.

В начале 1943 года 6 румынских дивизий, общей численностью 65 тыс. человек, продолжали воевать на Кубани. В сентябре 1943 эти войска бежали в Крым. Весной 1944 года советские войска отбили у противника Крым. Румыны потеряли более 1/3 личного состава, выжившие были эвакуированы морем на родину. Всего в войне против Советского союза погибло до 200 тыс. румын, в их числе — 55 тыс. умерших в советском плену.

23 августа 1944 года в Румынии произошел государственный переворот, и армия Румынии перешла на сторону СССР.

Когда силы РККА приблизились к границе Румынии и разгромили вермахт в Ясско-Кишиневской операции, Михай в августе 1944 года, объединившись с антифашистской оппозицией, приказал арестовать диктатора Иона Антонеску и прогерманских генералов, и объявил войну Гитлеру.

Молодого короля прозвали в Москве «король-комсомолец», в июле 1945 года Михай был награжден советским орденом «Победа». В декабре 1947 года коммунистическое правительство упразднило монархию, и Михай был вынужден эмигрировать.

Президент России Владимир Путин в 2016 году заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны равносилен «вскрытию ящика Пандоры», сообщает НСН.

«Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее. Там есть и Венгрия, и Румыния. Если кому то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — заявил российский лидер.